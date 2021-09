Los Pumas siguen "en la misma": pierden y juegan mal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Esta vez fue derrota por 27 a 8 ante los Wallabies con quienes jugarán por la última fecha de la competencia en una semana. Los All Blacks vencieron 19 a 17 a Sudáfrica, y se coronaron campeones.

En el marco de la quinta fecha, que temprano coronó a los All Blacks que le ganaron 19 a 17 a los Springboks, Los Pumas jugaron con Australia.

Quinta derrota consecutiva para el equipo de Mario Ledesma que parece no encontrar el rumbo. Esta vez fue por 27 a 8.

El partido

Después de los primeros 40 segundos de partido donde ambos equipos se “testearon” con las patadas, se vio la mejor jugada combinada de Los Pumas de 2021: line a favor. Obtención clara con Alemanno, pelota rápida con Bertranou que abrió a Lucio Cinti. El centro aguantó, fue al piso, a jugar por el lado corto Boffelli que se metió para adentro y primera infracción en favor de Argentina que lamentablemente el wing rosarino no pudo traducir en puntos.

A los cinco se abrió el marcador, con algo que Australia, o cualquiera de estos equipos, no perdonan: pelota perdida por pase al piso de Lavanini en mitad de cancha por Los Pumas, y a partir de ahí se armó la contra que terminó con Hodge en el ingoal de los que este sábado lucieron la camiseta alternativa azul y negra.

Llegando a los 20, nuevo try para Australia. Esta vez a través de Samu Kerevi, luego de una sutileza de Cooper que metió un “rastrón” justo para ganar la línea de ventaja.

Tras la salida de mitad de cancha, infracción de los Wallabies, y de esa manera Los Pumas consiguieron sus primeros tres puntos por intermedio del pie derecho de Boffelli.

Independientemente del resultado, parcial o final, el scrum sigue siendo un tremendo déficit para los conducidos por Mario Ledesma.

Y a esos inconvenientes en el scrum, en esta oportunidad se sumó la otra formación fija: el line out. Muy poca obtención y falta de coordinación. Dos ítems que combinados dan como resultado que un equipo no tenga pelotas de calidad para intentar jugar. Y Guido Petti en el banco…

Antes de la finalización del primer tiempo, el marcador solo se alteró una vez más para Australia con un penal de Cooper.

El complemento

Con el inicio del segundo tiempo, llegó el primer try para Los Pumas con una vieja fórmula: line y maul. Esta vez, la pelota en la hilera fue efectiva, el empuje coordinado y el capitán, Julián Montoya que terminó apoyando.

Pese a que los errores todavía persistían, el equipo argentino igual intentaba. Hubo un penal para descontar un poco más, pero no lo pudo aprovechar Boffelli.

El momento que debían aprovechar Los Pumas porque Australia estaba algo “desorientada”, tackle indebido o error infantil de Kremer (que ya había “zafado” una vez) y tarjeta amarilla para el tercera línea entrerriano.

Luego de un penal del ingresado O’Connor, Los Pumas otra vez se pusieron en campo australiano y volvieron a intentar a través del line y el maul, pero esta vez sin obtener resultado positivo.

A falta de 10 minutos para el final, y con los debutantes Martínez, Oviedo y Mateo Carreras en cancha, llegaría el tercer try para los Wallabies. Después de 15 fases manejadas con paciencia y control de la pelota, Kellaway (uno de los mejores del partido) anotó para su equipo.

Los últimos minutos se puede decir que “estuvieron de más”. El seleccionado argentino intentando dejar una mejor imagen pero, como simpre, o mejor dicho, como se viene repitiendo, con pocas ideas claras y repitiendo errores, o incluso, sumando algunos más.

Nueva derrota para Los Pumas. Esta vez 27 a 8 ante los Wallabies, con quienes jugarán por la última fecha del Rugby Championship que ya coronó a los All Blacks, dentro de una semana.

Síntesis

Australia: James Slipper (Bell), Folau Fainga’a (Kaitu’u) y Taniela Tupou (Robertson ); Izack Rodda y Matt Philip (Swain); Rob Leota (Samu), Michael Hooper (Capitán) y Rob Valetini; Nic White (McDermott)y Quade Cooper (O’Connor); Marika Koroibete, Samu Kerevi, Len Ikitau (Petaia), Andrew Kellaway y Reece Hodge.

Tantos para Australia: Try de Hodge convertido por Cooper; try de Kerevi convertido por Cooper; penal de Cooper; penal de O’Connor; try de Kellaway convertido por O´Connor.

Los Pumas: Facundo Gigena (Martínez), Julián Montoya (Capitán) (Socino) y Santiago Medrano (Pieretto); Matías Alemanno (Petti) y Tomás Lavanini; Juan Martín Gonzalez, Marcos Kremer (Oviedo) y Pablo Matera; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Emiliano Boffelli, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Santiago Cordero (M. Carreras) y Juan Cruz Mallia (Miotti).

Tantos para Los Pumas: Penal de Boffelli; try de Montoya.