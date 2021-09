GP de Rusia: Hamilton chocó en boxes y Lando se quedó con la "pole"

La clasificación del Gran Premio de Rusia de la Fórmula 1 regaló una vez más emociones para los seguidores.

El actual campeón, Lewis Hamilton chocó en su ingreso a boxes y perdió más tiempo de lo esperado.

El incidente del británico fue aprovechado por Lando Norris quien conquistó la “pole position” y largará primero este domingo.

🏁 TOP 10 - END OF Q3 🏁



1 NOR 📸

2 SAI

3 RUS

4 HAM

5 RIC

6 ALO

7 BOT

8 STR

9 PER

10 OCO#RussianGP #F1 pic.twitter.com/VvLG9DSvSL