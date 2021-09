https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

¿Será el nuevo DT? Unión: Repetto contesta el lunes, pero...

Pablo Repetto se tomó el fin de semana para analizar el ofrecimiento concreto que le hizo Unión para que se haga cargo de la conducción del plantel profesional y el lunes dará la contestación definitiva a la secretaría técnica.

Si bien hay optimismo respecto de la respuesta, la situación no es sencilla. Repetto está en Uruguay, tiene a su familia radicada allí luego de haberse ido de Liga de Quito, donde dirigió cuatro años y también tiene otros ofrecimientos.

Por lo que pudo saberse, la oferta de Unión es buena, inclusive se dice que es superadora de lo que percibía el cuerpo técnico de Azconzábal, pero naturalmente no se puede comparar con lo que el uruguayo ganaba como técnico de un grande de Ecuador como Liga de Quito. Y en un país donde la moneda corriente es el dólar billete.

Habrá que esperar nomás las horas que restan del fin de semana para saber si, en definitiva, Unión tendrá otro uruguayo como entrenador (ya pasó con el Pulpa Etchamendi en el 66, con Luis Garisto en el 88 y con Nelson Chabay en el 98) o si la secretaría técnica deberá buscar el plan B de las alternativas que maneja para la sucesión de Azconzábal.

La opción de Repetto cerraba por todos lados, para la secretaría técnica y por eso no dudaron en presentar este nombre. No fue ofrecido, sino que fue elegido, se encargaron ellos mismos de aclarar. Pero la realidad indica que si bien Repetto se está tomando el fin de semana para analizar la posibilidad de venir a trabajar a la Argentina por primera vez, también es cierto que no son pocos los obstáculos a superar. Veremos qué sucede.