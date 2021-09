La solidez de GER pudo más que las ganas de CRAI

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los del Parque Independencia rosarino se impusieron por 40 a 30. En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby cayó con CAE 36 a 31.

Tal como lo reflejáramos en los días precedentes, tras dos años de una larga espera producto de la pandemia por Covid-19 que afectó a todo el mundo, volvió el Torneo Regional del Litoral.



En 2019 el campeón, por primera vez en su historia, fue Old Resian. Este 2021 trae una versión especial, un TRL “Edición Limitada”, que en esta primera fecha, en lo que se refiera al “Top 10”, arrojó importantes, sorpresivos y abultados resultados.



Victoria rosarina en la Autopista



Al minuto de juego, Gimnasia y Esgrima empezó a mostrar sus virtudes en la Autopista. Al punto tal de generar la primera infracción que Ramiro Picoto no desperdició.



Otro rasgo distintivo de esta primera fecha del TRL, se pudo apreciar nuevamente la competencia en el scrum. Con el empuje de de 1,5 metros y liberado para el que ataca dentro de las cinco.



Primer cuarto de hora, y mucho estudio entre ambos equipos. Tal vez con algo más de posesión para la visita quien, con otro penal de Picoto, amplió el marcador a 6 a 0.

A los 23 minutos, llegó el primer try del partido. Todo a favor de la visita. Line para GER a unos 10 metros del ingoal de CRAI, y una jugada de la “Vieja Escuela”: obtención clara a la segunda posición, un tercera línea que va por el ciego, recibe el pase y “ 2 – 1” con el hooker (Palillo), que solo tuvo que evitar un tackle para anotar de a 5.

CRAI estaba algo “desorientado” y eso, equipos como GER, lo aprovechan al máximo. Es así que luego otro line cerca del ingoal local, pelota rápida al abierto, y tras un par de fases, Rodríguez que se zambulló en la meta rival.



Cerca del final de la primera etapa, llegó el try para que CRAI acote diferencia. Lo hizo justo Ordano, tras jugar un freekick rápido. Corrió unos metros, quebró un par de tackles y el “Gitano” que lograba así sus primeros cinco puntos en el TRL



Corría tiempo de descuento, y CRAI no “bajaba la persiana”. Iñaki Carreras fue el encargado de “molestar” a un rival en mitad de cancha. Eso lo hizo perder el control de la pelota al de GER, algo que fue aprovechado por el wing local quien, en compañía de Justo Ordano, metieron varios “fulbazos”. El pique de la pelota favoreció a Carreras quien no tuvo inconvenientes en apoyar.



20 a 12 el resultado parcial para la visita, pero con un CRAI envalentonado después de un positivo final.



El complemento



Los primeros minutos del segundo tiempo, otra vez tuvieron a los dos equipos estudiándose. No obstante, CRAI, por intermedio de Beltramino, fue el que pudo sumar de arranque con un penal.

GER contestó rápidamente con un try bien de forwards: line y maul. Resultado parcial: 27 a 13 en favor de la visita que dominaba las acciones.



GER, además de dominar las acciones, jugaba en campo de CRAI. Lo cual lo hacía estar “tranquilos”, lejos de su zona de peligro. Una infracción en el scrum, fue otra vez capitalizada por Ramiro Picoto, que estuvo muy certero a los palos.



El line y maul continuó siendo para Gimnasia y Esgrima un arma importante. Por esa vía llegó un nuevo try para la visita que, de a poco, empezaba a ampliar las diferencias.



Con mucho amor propio, llegó el descuento “Gitano”. Joaquín Lerche, en “modo back” se escapó por un costado, y tuvo el “timming” adecuado para soltar el pase a Franco Radín que a pura velocidad y fintas, llegó al ingoal mensana.



Y faltaba más…Pick and go mediante, nuevo try para CRAI. Esta vez, por intermedio del experimentado tercera línea, Emanuel Piermarini.



Un nuevo penal de Picoto, ponía el partido 40 a 27. A esa altura, CRAI ya tenía adentro un objetivo de mínima: punto bonus por marcar cuatro tries.



La “Mona” Beltramino, puso el 40 a 30 parcial sobre el final y CRAI que, más allá del resultado, jugaba con la intención de sumar al menos también el punto bonus por perder por 7 o menos de 7. Una meta que finalmente los locales no pudieron cumplir.



Victoria de GER por 10 en el reinicio del Torneo Regional del Litoral.



SÍNTESIS

CRAI: Joaquín Berón (Lerche), Facundo Garibay y José Canuto (Ramos); Augusto Otero (Ferreira) y José Dogliani (Capitán); Torres Jozami (Colli), Emanuel Piermarini y Justo Ordano; Alejandro Molinas y Ramiro Del Sastre (Alberto); Iñaky Carreras, Lucas Ordano, Jorge Qüesta, Franco Radín y Facundo Beltramino.



Tantos para CRAI: try de J. Ordano convertido por Beltramino; try de Carreras; Penal de Beltramino; Try de Franco Radín; Try de Piermarini convertido por Beltramino



GER: Lucas Fernández, Franco Palillo y Santiago Gramajo; Joaquín Ferreyra y Ramiro Guraya; Marcos Gentili, Santiago Kerckhaert y Pedro Rodríguez; Lucio Cucchiara y Ramiro Picoto; Gerónimo Galli, Andrés Speziali, Manuel Covella, José Forlla y Franco Giúdice.



Tantos para GER: cuatro penales y cuatro conversiones de Picoto; Tries del maul (2), try de Palillo y try Rodríguez.

CAE predominó en Sauce

Santa Fe Rugby recibió en su cancha al Club Atlético Estudiantes de Paraná. Fue victoria por 36 a 31 para el actual campeón del Dos Orillas.



El equipo local tuvo un claro domino en el scrum y también fue positivo el line, pero hubo fallas en la marca que le costaron muy caro.

Por su parte, CAE otra vez encontró en su pareja de medios, a los grandes responsables de un triunfo merecido.

SINTESIS

SFRC: Tomás Derito (Pérez Palla), José Milesi (Bude) y Martín Roldán (Sakr); Guillermo Botta (Capitán) y Matías Gaggiamo; Valentín Iturraspe (L. Caputto), Tomás Longo y Santiago De Biaggio; Santiago Quirelli y Agustín Galíndez (M. Borzone); Agustín Foradini, Marcos Erbetta (Giménez Melo), Valentín Fernández, Bautista Galassi y Lucas Fertonani.



Tantos para SFRC: Try de Galassi convertido por Fertonani; Try de Strada; Try de Galíndez convertido por Fertonani; Try de Foradini convertido por Fertonani;



CAE: David Londero, Exequiel Genzellis Gallinger y Tomás Bertot; Agustín Bustos y Facundo Ferrer; Nicolás Sain, Felipe Villagrán y Álvaro Ferreyra; Simón Bollo y Francisco Lescano; Jaco Bertello, Mateo Santana, Juan Pablo Cubasso, Augusto Perrén y Tomás Ferreyra (Capitán).



Tantos para CAE: Penal de Bollo; Try de Cubasso convertido por Bollo; Try de Villagrán; try de Bollo convertido por él mismo; Try de Santana convertido por Bollo; try de Bollo convertido por él mismo



EL RESTO



Además, en Rosario, hubo clásico en el barrio Las Delicias. De visitante, Duendes venció a Uni por 50 a 29.



Por su parte, el actual campeón, Old Resian goleó 59 a 10 a Provincial.



En tanto, en la ciudad de Paraná, Rowing cayó 21 a 7 a Jockey.

PRIMERA DIVISIÓN

Jockey VT 45 – Uni SF 12 (5-0)

Los Caranchos GP-PP Tilcara (suspendido por Covid 19)

Alma Jrs. 12-15 CRAR (1-4)

Logaritmo 50-15 La Salle (5-0)





SEGUNDA DIVISIÓN

Zona Norte

CUCU 15 – Capibá 13

Cha Roga 45 – Querandí 13



Zona Sur

Los Pampas 14 - Talleres Arroyo Seco 10

Gimnasia de Pergamino 19 - Regatas & Belgrano SN 13