El equipo económico la expondrá ante la Mesa de Análisis Tributaria. "Será prudente" deslizaron. Seguirá Billetera Santa Fe en el año venidero.

Acompañará al proyecto de Presupuesto Presentan este lunes la política tributaria 2022

Este lunes, al mediodía, en el Centro Cívico, el gabinete económico que encabeza el ministro Walter Agosto mantendrá una reunión con legisladores y entidades empresariales para presentar los alcances de la política tributaria 2022 que acompañará al Presupuesto General de Gastos y Recursos que será enviado el jueves a la Legislatura. Será en el marco de la llamada Mesa de Análisis Tributaria. En tanto, el Poder Ejecutivo ya realizó contactos en la semana anterior con bloques legislativos para anticiparles aspectos de "la ley de leyes" del año venidero que se discutirá después de las elecciones de noviembre.

El Litoral anticipó la semana pasada la decisión de la gestión de Omar Perotti de no solicitar prórroga ante las cámaras legislativas y remitir el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Recursos el 30 de septiembre como establece la Constitución.

"Será una política tributaria prudente" se deslizó ante El Litoral sobre la ley tributaria que acompaña al Presupuesto admitiendo la fuente periodística que todavía hay sectores de la economía santafesina que no se han podido recuperar de los efectos de la pandemia, especialmente del área de servicios. "No hay que meter más ruido en la economía" se dijo en Casa Gris. Trascendió que la decisión es mantener la estabilidad tributaria, que la adecuación de Inmobiliario no será mayor a la inflación prevista para el 2022 y seguirá sin aplicarse el Coeficiente de Referencia.

Durante la pandemia, los sectores agropecuarios no paralizaron la actividad y la industria santafesina fue una de las primeras en retomarla mediante protocolos acordados con el gobierno. En cambio, el resto de los sectores tuvieron mayores dificultades y hubo leyes y resoluciones que eximieron o difirieron el pago de tributos.

"Nos citan a la mesa de Análisis Tributaria para el lunes 27 de septiembre para decirnos lo que ya tienen decidido y van a presentar el 30. Este es el escasísimo nivel de participación que este gobierno tiene con respecto a políticas públicas que involucren a los sectores activos de la provincia", se quejó la diputada socialista Clara García el pasado jueves en el recinto de la Cámara. García más los radicales Julián Galdeano y Fabián Bastia tienen la representación de la Cámara en la Mesa de Análisis Tributaria establecida por ley. García introdujo el tema en la fundamentación de la ley de creación de la Junta de Seguridad y en ambos casos cuestionó la política de la gestión de Perotti de cerrazón al diálogo y a la participación de los actores de la política santafesina.

El ministerio de Economía, en tanto, publicó esta semana los datos fiscales de junio con lo que completó la difusión del primer semestre del año. Los recursos corrientes del sexto mes alcanzaron a $ 56.238,59 contra $ 35.213,66 del mismo mes del año pasado. De ellos, los ingresos tributarios fueron de $ 40.898,85 contra $ 24.996,94 del año anterior. En el desagregado de los ingresos los mayores aportes provienen del IVA que gira Nación y de Ingresos Brutos que cobra la provincia. En tercer lugar están los aportes de Ganancias. Todo lo demás es mucho menor.

En el primer semestre, los recursos corrientes alcanzaron a $ 276.576,62 que adicionados los 2.669,90 de recursos de capital hicieron un total de recursos $ 279.246,52 contra $ 175.312,83 del 2020. Como contrapartida el total de gastos del semestre fue de $ 65.841,14 contra 38.235,84 del año anterior.

El informe oficial da cuenta de que la coparticipación a municipios y comunas en el primer semestre totalizó $ 30.413,48 mientras que en el primer semestre del año pasado fue de $ 19.627,95

Billetera

El proyecto de Presupuesto 2022 contiene los recursos para continuar durante todo el ejercicio con Billetera Santa Fe, el sistema de reintegros que es evaluado positivamente por la Casa Gris como dinamizador del comercio. "Lo usa un millón de santafesinos y dio mucho impulso al comercio en un momento muy delicado", dijo un integrante del gabinete a El Litoral. No se descarta que en el próximo ejercicio haya algunas correcciones, pero la decisión política es mantenerlo y por eso estará presupuestada la partida correspondiente.

Moratoria

El miércoles 29 es el último día de plazo para adherir a la moratoria vigente en Santa Fe y que había ya sido extendida por 30 días por la API. Alcanza a todos los impuestos, tasas y contribuciones provinciales: Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano, Suburbano y las mejoras no denunciadas oportunamente, Inmobiliario Rural, Patente, Impuesto de Sellos. También la contribución de Mejoras, Impuesto a las Actividades Hípicas - Ley 5317, Tasas Retributivas de Servicios, Aportes al Instituto Becario, Impuesto sobre las Embarcaciones Deportivas o de Recreación y el Impuesto especial previsto en el art. 2º de la Ley 13582.

Se recordó que existen dos tipos de deudas que pueden ser incluidas en la moratoria. Por un lado las deudas generadas con anterioridad a la pandemia, que son las devengadas hasta el 29 de febrero de 2020; y por otro las deudas originadas entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de 2020.

59,0% es la suba nominal de Ingresos Brutos en el primer semestre del año con respecto a igual período 2020.

59,3% es el aumento, a valores corrientes, de los ingresos nacionales más recursos propios al tesoro santafesino, en comparación con la primera mitad del año pasado.