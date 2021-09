https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 27.09.2021 - Última actualización - 0:37

0:32

El oficialismo, con Vignatti a la cabeza, venció en los comicios realizados este domingo en la entidad rojinegra al sumar 2529 votos; en tanto su único opositor, Ricardo Magdalena, por Colón Campeón, sumó que 525. Sufragaron 3.088 socios, el 38 por ciento del padrón, cercano a los 8.000.

Se veía venir... Como una "Tradición Sabalera", José seguirá siendo presidente El oficialismo, con Vignatti a la cabeza, venció en los comicios realizados este domingo en la entidad rojinegra al sumar 2529 votos; en tanto su único opositor, Ricardo Magdalena, por Colón Campeón, sumó que 525. Sufragaron 3.088 socios, el 38 por ciento del padrón, cercano a los 8.000. El oficialismo, con Vignatti a la cabeza, venció en los comicios realizados este domingo en la entidad rojinegra al sumar 2529 votos; en tanto su único opositor, Ricardo Magdalena, por Colón Campeón, sumó que 525. Sufragaron 3.088 socios, el 38 por ciento del padrón, cercano a los 8.000.

Casi como presagiando lo que iba a suceder este domingo en el Club Atlético Colón, Tradición Sabalera, tal el nombre de la lista oficialista con José Néstor Vignatti a la cabeza, ganó las elecciones en la entidad rojinegra y de esa manera continuará su mandato hasta el 31 de diciembre de 2022.

Vignatti fue reelegido para continuar como presidente colonista tras sumar 2529 votos, en tanto que 525 fueron para la única lista opositora, Colón Campeón, liderada por Ricardo Magdalena; 19 votos fueron en blanco y 15 resultaron nulos. Según las cifras citadas, el total de votos fue de 3.088; un 38.33 por ciento del padrón habilitado. Continuando con porcentajes, el actual titular rojinegro se impuso por 81 por ciento a 17 por ciento.

La última vez que el socio colonista se expresó en las urnas fue en junio de 2016. Pasaron más de cinco años desde aquellas elecciones en las que José Néstor Vignatti se impuso sobre otras cuatro listas (Gustavo Abraham, Ricardo Magdalena, Luis Hilbert y Sergio Sala), para que los asociados sabaleros vuelvan a las urnas para elegir a sus autoridades.

Ellos, los protagonistas. Los socios de Colón que se acercaron a la sede para votar y mucho antes de que se sepan los resultados ya estaban festejando el triunfo de Tradición Sabalera. Foto: Manuel Fabatía

La cuarentena generada por la pandemia de Covid-19 hizo que el proceso electoral que debía realizarse mucho antes (y teniendo en cuenta que aquellos comicios llevados a cabo hace poco más de un lustro tuvieron lugar por la renuncia de la comisión directiva que había encabezado Marcelo Ferraro) se retrasara hasta que las circunstancias sanitarias pudieron permitir que se hicieran este domingo.

7.996 socios fueron los que estaban habilitados para votar de acuerdo al padrón que fue presentado el 31 de mayo, los que podían concurrir al club del barrio Centenario desde las 8 hasta las 18.

Haciendo un poco de historia, Vignatti llegó por primera vez a la presidencia de Colón el 28 de diciembre de 1992 encabezando la lista "Renacer Rojinegro", cuando la institución del sur de la ciudad participaba del entonces campeonato denominado Nacional B, y con una profunda crisis económica, deportiva e institucional.

A través de sus gestiones, el Club Atlético Colón logró el ascenso a Primera División, remodeló el estadio Brigadier López, pudo sanear sus finanzas y accedió a la disputa de torneos internacionales, entre ellos las copas Conmebol, Libertadores y Sudamericana, de la que fue subcampeón en la edición 2019, tras caer ante Independiente del Valle de Ecuador, en la final jugada en La Nueva Olla de Asunción del Paraguay.

José Néstor Vignatti fue presidente entre 1992 y 2004 (12 años), y regresó en 2016, cuando Colón comenzaba a insinuar una ansiada recuperación de la mano de Eduardo "Lalo" Vega y Víctor "Bicho" Godano, tras el descenso de la gestión de Germán Lerche, en 2013.

Foto: El Litoral

Voto cantado

El momento en que José Néstor Vignatti emite su sufragio en la urna de la Mesa 2 de Vitalicios. el dato curioso es que instantes antes de votar, el presidente y candidato a ser reelecto no encontraba el documento para poder cumplir con su derecho. Luego de un par de minutos de lógica incertidumbre, Vignatti halló su DNI y pudo pasar a la cabina para elegir la lista. ¿Por cuál se habrá decidido?

Foto: El Litoral

Los compromisos de Vignatti

Luego de oficializarse el triunfo de Tradición Sabalera sobre Colón Campeón, y todavía en el playón de la sede rojinegra, el reelecto presidente colonista brindó una improvisada conferencia de prensa para todos los medios presentes en el lugar.

José Néstor Vignatti habló mucho de los nuevos compromisos que tanto él como sus colaboradores asumirán desde ahora hasta el 31 de diciembre de 2022, día en que expirará el actual mandato.

Los siguientes son los principales testimonios de Vignatti:

* "Después de un largo tiempo tuvimos que llegar a una elección, así todo el mundo se expresa y tuvimos la satisfacción de que todo se desarrolló en paz, como corresponde, porque todos somos socios y simpatizantes de Colón".

* "Ante todo agradezco a todos los socios que vinieron a votar. Indudablemente el compromiso va en aumento. Vamos a tratar de cumplir con lo que siempre pregonamos, la trasparencia, los proyectos que se pueden concretar, no faraónicos".

* "Colón tiene un inmenso campo por construir. Gracias a Dios hemos conseguido lo que durante tantos años hemos soñado, pero tenemos que ir por más porque el pueblo sabalero se lo merece".

* "Vivimos en una ciudad como Santa Fe, que realmente más allá de sus carencias necesita de motivaciones. Colón es pueblo y por eso hay que darle al hincha lo que merecen por lo que sienten por estos colores".

* "Además, es como nosotros venimos haciendo, lógicamente con muchas dificultades por la pandemia, pero como se están abriendo las posibilidades, vamos a tratar de conformar a todos para cuando se abra el estadio para el público. Pienso que tenemos que brindarle lo mejor y ya estamos trabajando para eso".

* "Tenemos el compromiso de modernizar nuestra sede, el de ampliar el espectro de actividades en el club, tenemos que darle más participación a la mujer y a todos los que puedan y quieran disfrutar del predio, al cual podemos ganarle mucho espacio para realizar nuevas actividades y para expandir lo que ya tenemos".

* "Me parece que tenemos una gran oportunidad y por eso tenemos el compromiso de no fallarles de ninguna manera. Si alguna gestión no se puede concretar es porque realmente no se pudo, pero todo lo que hagamos será para mejorar y que todos los colonistas del mundo se sientan orgullosos de ser parte de la institución".

La lista completa

El siguiente es el listado de los que componen Tradición Sabalera, la lista que comandará al Club Atlético Colón hasta el 31 de diciembre de 2022:

Presidente: José Néstor Vignatti.

Vicepresidente primero: José Alonso.

Vicepresidente segundo: Patricio Fleming.

Vicepresidente tercero: Horacio Darrás.

Secretario general: Gustavo Ingaramo.

Tesorero: Carlos Espartaco Sandaza.

Secretario coordinador: Luis Leopoldo Hilbert.

Secretaria de Actas: Alicia Coronel.

Secretario de Inversiones y gastos: Marcelo López.

Secretario de Recursos Financieros: Carlos Fertonani.

Secretario de Relaciones Públicas y Humanas: Matías Vidoz.

Vocales titulares: Abel De Manuele, Francisco Rivero, Álvaro Leites, Lucas Paniagua, Junior Pivato.

Vocales suplentes: Gabriel Méjico, Lidia Baldomir, Pablo Haidar, Oscar Costa, José Lerman, Manuel Montaño, Gustavo Ferrari, María Elena de Simone.

Comisión revisora y fiscalizadora: Oscar Biagioni, Viviana Vignatti, Manuel Arroyo (titulares); Carlos Sosa, Pablo Redondo, Alberto Malqui (suplentes).

Sindicatura: Julián Garcilaso, Carlos Doganieri, Carlos Barindelli (titulares); Juan Salmerón, Carlos Tonini, José Guelli (suplentes).

Tribunal de Honor: Miguel Galotto, Elvio Rivero, Oscar Marelli (titulares); Oscar Martínez, Miguel Nocioni, Patricio Miguel Fleming.

Los resultados mesa por mesa

Mesa 1 de Vitalicios: Vignatti 75; Magdalena 14.

Mesa 2 de Vitalicios: Vignatti 35; Magdalena 3.

Mesa 2 de Activos: Vignatti 148; Magdalena 37; 2 en blanco.

Mesa 3: Vignatti: 152; Magdalena 40.

Mesa 4: Vignatti: 149; Magdalena 24.

Mesa 5: Vignatti 169; Magdalena 37.

Mesa 6: Vignatti 182; Magdalena 36.

Mesa 7: Vignatti 157; Magdalena 45; 1 en blanco

Mesa 8: Vignatti 195; Magdalena 24; 2 en blanco y 2 nulos.

Mesa 9: Vignatti 149; Magdalena 51.

Mesa 10: Vignatti; Magdalena; sin resultados oficiales.

Mesa 11: Vignatti 174; Magdalena 24; 1 nulo.

Mesa 12: Vignatti 167; Magdalena 44; 1 voto en blanco y 1 nulo.

Mesa 13: Vignatti 147; Magdalena 28; 5 en blanco.

Mesa 14: Vignatti 146; Magdalena 37.

Mesa 15: Vignatti 179; Magdalena 39; 1 voto nulo

Mesa 16: Vignatti 156; Magdalena 31; 4 en blanco y uno nulo.

Mesa 17: Vignatti 70 ; Magdalena 18; 2 votos nulos.

Mesa 18: Vignatti 70; Magdalena 9.