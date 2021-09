https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Roberto Casabianca Ivermectina, Covid y el Tribunal Penal de la Haya Pese a la experiencia con la Ivermectina, no existe ningún apoyo por parte del gobierno nacional ni de la ANMAT para autorizar su uso y es resistida por cada vez menos profesionales de la salud.

Desde que los organismos de derechos humanos fueron creados, el COVID-19 fue la primera pandemia que apareció en el mundo y en este aspecto, es muy probable, que el desempeño de los gobernantes sea evaluado cuando se comprueben impericia o negligencia en el manejo de la misma, que en nuestro país tiene hasta hoy más de 110.000 muertos.

El estatuto de Roma, del cual Argentina es uno de los países signatarios, a través de la Corte Penal Internacional, enjuicia a los crímenes de lesa humanidad enunciado entre sus variantes a "los actos inhumanos que causan grandes sufrimientos o atentan gravemente contra la integridad física o la salud mental de las personas".

Si se llegara a probar que las muertes se deben a una acción u omisión dolosa, seguramente veremos casos que serán llevados a la Corte Penal Internacional, si es que el mismo Estado no logra enjuiciar a los responsables

Pese a la experiencia con la Ivermectina, no existe ningún apoyo por parte del gobierno nacional ni de la ANMAT para autorizar su uso y es resistida por cada vez menos profesionales de la salud.

Pese a ello, aprovechando la autonomía de las provincias, algunas han implementado su uso como medicamento compasivo.

Un claro ejemplo es el de Tucumán que a través del Ministerio de Salud acaba de manifestar la eficacia de la IVM para vencer a la variante Delta del Coronavirus frente al fracaso que se observa con las vacunas, utilizando los Protocolos IDEA de los Dres. Carvallo e Hirsh.

Además esta droga reduce la infectividad del virus casi al 100% en un plazo de 4 a 6 días con lo que logra un gran impacto socio económico que no producen las vacunas.

Observemos lo que dice el Dr. Pierre Kory respecto del desempeño del personal de salud y las implicancias legales que mencioné. Ante esta situación, el personal de salud deberá estar muy atento.

En una entrevista con Bret Weinstein Ph.D., el Dr. Pierre Kory, presidente y director médico de Frontline COVID-19 Critical Care Alliance de los EE.UU. discutió la importancia de los tratamientos del Covid19 y la censura de la información sobre la Ivermectina que se ha venido desplegando a partir de que la Organización Mundial de la Salud desaconsejó tempranamente la misma, por "no contar con suficientes estudios". En igual sentido opinó la prestigiosa Dra. Tess Lawrie que dijo: "Con la Ivermectina se podrían haber salvado millones de vidas". También había opinado así en enero de 2021 el Dr. Héctor Carvallo: "Los resultados con Ivermectina son categóricos. No se aprueba porque no le deja rédito a nadie".

El comienzo de la enfermedad es similar a un síndrome viral general como un resfriado o una gripe en el cual la mayoría de los pacientes evolucionan favorablemente mientras que otro grupo empeora después del quinto día con un cuadro pulmonar con una disminución del nivel de Oxígeno a causa de la inflamación pulmonar. Lo adecuado en ese estadio es atacar la inflamación.

El Dr. Kory señala que después de haber tratado al primer puñado de pacientes, se dio cuenta de que se necesitaban anticoagulantes, ya que todos tenían una coagulación anormal de la sangre. Sin embargo, por alguna razón, nuevamente se le dijo a la comunidad médica que no lo hiciera porque no había ensayos clínicos que respaldaran el uso de anticoagulantes para una enfermedad viral.

"Fue extraño", dice Kory. "Eran como, no se puede observar, no se puede hacer un razonamiento clínico, no se puede deducir, se necesita un ensayo antes de hacer cualquier cosa. Todo el mundo habla de la evidencia. Yo digo, ¿qué pasa con la medicina basada en la experiencia? He estado haciendo esto durante 30 años. ¿Por qué no puedo hacer lo que mi experiencia me dice que haga? En realidad, no podría ser doctor. Me sentí como si me estuvieran esposando. Nunca antes había visto eso en mi vida. Tengo la sensación de que los médicos han sido degradados por la fuerza de la posición de clínico científico a técnico".

"Nunca antes me habían pedido que recibiera consejos de héroes de escritorio. Quiero decir, que no están en primera línea. Nunca me habían pedido que hiciera eso antes. Siempre me han pedido que utilice la mejor medida de mi experiencia, juicio y conocimiento para ayudar mejor al paciente. Ese es el juramento que hice. En cambio, estamos en esta situación en la que si abrimos la boca y decimos la palabra incorrecta, de repente hay advertencias adjuntas a lo que hemos dicho. Es una locura. Limita la discusión, limita las opciones, limita los enfoques".

"Cuando publiqué nuestro pre impreso el 13 de noviembre de 2020, literalmente pensé que la pandemia había terminado", dice Kory. "Mostramos el nivel de ciencia básica. Mostramos múltiples ensayos clínicos. Mostramos los efectos epidemiológicos. Todo estaba ahí para mostrar que esta es una intervención a la par de las vacunas que literalmente podría extinguir la pandemia, y rápidamente. Al principio pensé que era tan simple como poner la evidencia ahí… ¿y qué pasó? No pasó nada".

"No puedo creer que esto esté ocurriendo. Literalmente, la gente está muriendo porque no conocen este medicamento. A los proveedores se les está diciendo que no usen el medicamento Y nunca he estudiado un medicamento que tenga más evidencia que esta. Tiene docenas de ensayos controlados aleatorios realizados por médicos interesados y comprometidos de países de ingresos bajos y medios de todo el mundo".

Veamos lo que sucede en el mundo con las implicancias legales.

El abogado alemán Reiner Fuellmich, ha denunciado que las medidas contra el Covid llevaron a la ruina económica y que la inoculación masiva de la población con vacunas experimentales es un crimen de lesa humanidad sin negar la existencia del virus ni que este sea potencialmente mortal.

Fuellmich es reconocido internacionalmente por haber ganado el juicio contra Volkswagen por la manipulación de los catalizadores de sus vehículos diesel. Lo realmente increíble es que no se lo invite a debatir y si se publica algún video con sus declaraciones, es muy probable que se lo bajen.

Un equipo integrado por más de 1000 abogados y más de 10000 expertos médicos han iniciado procedimientos legales contra los CDC, la OMS y el grupo de Davos por crímenes de lesa humanidad bajo la conducción del Dr. Reinar Fuellmich.

En sus argumentos hacen mención a que la prueba de PCR es incorrecta ya que no fue diseñada para detectar patógenos y además es inexacta y por otra parte sostienen que hay una orden para que los médicos describan cualquier muerte por comortalidad como una muerte por Covid.

En nuestro país el 17 de Noviembre de 2020, la Dra. Liliana Aristeo, junto con el Dr. Miguel Iannolfi, después de mucho esfuerzo y lucha contra todo el sistema, han logrado realizar la primera autopsia a un paciente caratulado como Covid en la Argentina.

La Dra. Aristeo explicó que se trataba de un paciente varón de 47 años que había ingresado al hospital en su auto y por su propio pie por un dolor de garganta. Al realizarle un test de PCR que dio resultado positivo, fue tratado como paciente Covid.

El paciente murió un mes y 10 días después del ingreso en un reconocido hospital de la ciudad de Buenos Aires cuyo nombre no se dio a conocer por cuestiones legales.

Los resultados de la autopsia dieron como diagnóstico el de una hepatitis crónica, no arrojando ningún elemento que hiciera presumir Covid.

Por este motivo ha sido calificado el hecho como "homicidio culposo" en la presentación de la demanda.

En Alemania, en Agosto de 2020, el forense Klaus Puschel llegó a la conclusión -después de realizar 140 autopsias a personas que supuestamente fallecieron por Covid-, de que no había rastros del virus.

Ya en Julio de 2020 el Dr. Bacco en Italia denuciaba a la Cámara de Diputados que "los enfermos no murieron por el virus, sino por los tratamientos".

En la India, la Dra. Soumya Swaminathan, Jefa Científica de la OMS, fue demandada por la Asociación de Abogados de la India que, la acusa de haber provocado la muerte de miles de ciudadanos de ese país a raíz de desaconsejar el uso de la IVM contra el Covid-19. Si un juicio en la India declara culpable a la jefa científica de la OMS, podría ser condenada a muerte o a condena perpetua.

Es muy posible que se den también denuncias similares por influir negativamente sobre el uso de la Ivermectina en otros países por lo que las autoridades y el personal sanitario deberán emplear todos sus conocimientos y empeño para ponerlos en juego para salvar vidas y evitar ser imputados.

