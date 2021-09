Ralph Schumacher: "Hamilton es el piloto más completo de la parrilla"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Tiene mucha experiencia y trabaja muy de cerca con el equipo. Siempre que lo necesitan en clasificación o en carrera, ofrece su rendimiento sin problemas" expresó el hermano de Michael.

El ex corredor de la Fórmula Uno Ralph Schumacher afirmó que el británico Lewis Hamilton "es actualmente el piloto más completo de la parrilla". Cabe destacar que el de Mercedes logró este fin de semana su carrera número 100 en la categoría.

"Tiene mucha experiencia y trabaja muy de cerca con el equipo. Siempre que lo necesitan en clasificación o en carrera, ofrece su rendimiento sin problemas" afirmó el hermano del múltple campeón.

El británico lidera el campeonato, pero solo dos puntos arriba de Verstappen "La superioridad está ahí, pero no como solía ser. Se nota que Mercedes también comete errores de vez en cuando. Ya sea estratégicamente o el propio Hamilton, que no ha entrado en boxes en Hungría o ahora en Sochi, que no se ha dado cuenta de que tenía que cambiar los neumáticos de lluvia a los slick blandos en la Clasificación" finalizó Schumacher.