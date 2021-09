El alcalde de Nueva York pidió a Michelle Bolsonaro que "mande a su marido a vacunarse" contra la Covid

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, le pidió hoy a Michelle Bolsonaro, la esposa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que "envíe a su marido a vacunarse" contra la Covid-19, después de hacerse público que la primera dama aprovechó su viaje a la ciudad con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas para inmunizarse contra la enfermedad.

"Envíe a su marido a vacunarse también así puede dejar de ser un peligro para los demás", escribió De Blasio en su Twitter, en un mensaje en el que se hizo eco de la noticia sobre la inmunización de la primera dama brasileña.

No es la primera vez que De Blasio critica al presidente brasileño por acudir a la Asamblea General de la ONU sin haberse vacunado contra la Covid-19.

"Si no quiere vacunarse, ni siquiera necesita venir", dijo antes del inicio de la principal cita diplomática del año y recalcó que es necesario "enviar un mensaje a todos los líderes mundiales, especialmente a Bolsonaro"

Send your husband to get vaccinated too so he can stop being a danger to others. https://t.co/iI1gGaqzoe