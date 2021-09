https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Básquet

Descontarán el sueldo a jugadores de la NBA que se pierdan partidos por no vacunarse

En base a la normativa de ciudades como San Francisco o Nueva York, donde se exige la inmunización completa para eventos bajo techo, varios jugadores no podrán participar de varios encuentros. Entre los más reconocidos están Kyrie Irving o Andrew Wiggins.

El base de Brooklyn Nets, Kyrie Irving, es uno de los jugadores negados a vacunarse. Crédito: Gentileza

Los jugadores de la NBA que no jueguen partidos por incumplir normativas locales contra el Covid-19 dejarán de percibir el sueldo correspondiente a esos encuentros, advirtió la máxima liga de básquetbol del mundo. La determinación significa que los jugadores sin vacunar de franquicias pertenecientes a ciudades como San Francisco o Nueva York, donde se exige la inmunización completa para eventos bajo techo, podrán ver reducido su salario anual a la mitad, como mínimo. La notificación de la NBA se produce en medio de un tenso clima entre la liga y una minoría de jugadores que se han negado por el momento a vacunarse contra el coronavirus. Dentro de esa minoría, que sería de 10 por ciento de los jugadores, se encuentra el base Kyrie Irving, astro de Brooklyn Nets, quien esta semana no pudo acudir a la presentación de la franquicia ante los medios y luego se negó a aclarar su posición respecto a la vacuna. Los Nets, uno de los equipos favoritos al título, no podrían contra con su figura en sus cotejos como local en Nueva York, en tanto que en San Francisco las regulaciones locales contra la pandemia podrían dejar también fuera de la mitad de juegos a Andrew Wiggins, alero canadiense de los Golden State Warriors. Wiggins solicitó una exención religiosa para eludir la vacuna pero le fue denegada la semana pasada por la NBA, cuya temporada se iniciará el 18 de octubre. "Voy a seguir luchando por lo que creo que es correcto. Lo que es correcto para una persona, no lo es para otra y viceversa". dijo Wiggins. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

