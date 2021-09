El "Tato" Mosset quiere irse invicto como DT de Unión

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En sus dos experiencias hasta ahora, empató con Arsenal cuando se fue Madelón y le ganó a Patronato en el estadio 15 de Abril cuando se fue Azconzábal. Pondría el mismo equipo de la fecha pasada.

Uno espera al internacional uruguayo Gustavo Munúa. El otro espera al conocido ex goleador de Boca, ahora entrenador, Martín "Titán" Palermo. En uno se terminó el ciclo de Juan Manuel Azconzábal, ya "casi colocado" por Cristian Bragarnik en el fútbol de Chile después de su fracaso en Santa Fe: volvería a hacerse cargo de Antofagasta. En el otro, luego de seis derrotas en fila, se le puso punto final al ciclo del polémico Fernando "Pintita" Gago. Con estas similitudes, la tardecita del viernes (desde las 19) cruzará Unión-Aldosivi en el estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata. Será el primer partido de la vuelta al público en Argentina, con tope de 6.000 tickets, un estadio muy descuidado y una tribuna directamente inhabilitada al lado del mar en "La Feliz".

En principio, el gran desafío del "Tato" Marcelo Mosset (volverá a la reserva cuando asuma el uruguayo Gustavo Munúa) en este partido contra el "Tiburón" es poder "sacar adelante" a su querido Unión. Ya vivió experiencias similares, como cuando puso la cara ante Arsenal de Sarandí en la pre-pandemia, con ese empate el día después de la renuncia sorpresiva de Leonardo Carol Madelón. O como en la fecha pasada, cuando con apenas un puñado de entrenamientos, salió al frente contra el Patronato de Iván Delfino, ganando 2-0 con un doblete de Luna Diale. Ahora, no hay dos sin tres: llega Aldosivi en el mar antes del desembarco de Gustavo Munúa, el ex DT de Nacional de Montevideo, Liga de Quito y fútbol español. Si gana o empata en el Minella, el sello de Marcelo "Tato" Mosset será "invicto en Unión".

En principio, de no ocurrir nada extraño, el once de Marcelo Mosset sería el mismo que jugó contra el "Negro" de Paraná en la fecha pasada. Está bien y viajó Brítez, por lo que el cuerpo técnico interino no tocaría nada en el formato inicial. Ni nombres ni esquema, en una cancha que puede estar más complicada que en los últimos tiempos (el abandono es casi total), ya que no son buenas las condiciones del tiempo en Mar del Plata para el horario del juego.

Enfrente, un rival que será este Aldosivi de Mar del Plata al que le sobran problemas: descabezó a Fernando Gago, puso a "Pipa" Villar (ex Unión) con Facundo Oreja en el interinato y espera como nuevo salvador al "Titán" Martín Palermo en el banco del "Tiburón". El platinado históricamente "xeneize" ya sabe, claramente, que ni bien asuma se le viene una finalísima para debutar: irá a Junín para medirse con Sarmiento en el estadio Eva Perón, un cruce clave pensando en los promedios para los descensos que se vienen en el fútbol argentino.

En la espera por el entrenador charrúa, Gustavo Munúa, llega el tercer capítulo del interinato de Marcelo "Tato" Mosset junto a toda "gente de la casa" para darle una mano a Unión. Al "Tate", no hace falta explicarlo demasiado, le vendrían muy bien los tres puntos en juego en el José María Minella. Al "Tato" le vendría muy bien sumar lo que sea: uno o tres. Y así retirarse invicto como DT de Unión, antes de volver a la reserva de AFA.

Sólo 6.000 hinchas en el Minella

Aldosivi protagonizará este viernes el partido que marcará la vuelta del público al fútbol en la Liga Profesional Argentina. Es que el cotejo ante Unión de Santa Fe, el viernes a las 19 en el estadio José María Minella por la decimocuarta fecha de la Liga Profesional, tendrá un aforo habilitado de 6 mil personas.

Desde el gobierno nacional autorizaron la vuelta del público con aforos reducidos a partir de la mejora en la situación epidemiológica del país en relación al coronavirus. Y este miércoles desde la Municipalidad de General Pueyrredon autorizaron a Aldosivi a contar un máximo de 6 mil personas entre la tribuna popular norte y la platea descubierta.

Los socios con la cuota al día tendrán prioridad y el club venderá el resto del remanente (alrededor de 4 mil entradas). Será la vuelta del público de Aldosivi después de más de un año y medio.

En las próximas horas desde la entidad portuense informarán cómo será la venta de entradas, que se realizaría el jueves en el predio y el mismo viernes en la cancha. Aldosivi recibirá a Unión buscando cortar una racha de seis derrotas al hilo, situación que marcó la salida de Fernando Gago del club.

En menos de 24 horas la dirigencia aldosivista logró arreglar condiciones para que se haga cargo del equipo otro histórico boquense como Martín Palermo, quien sin embargo asumirá su cargo la próxima semana.

Por eso, la práctica del plantel profesional de martes y miércoles fue dirigida por Diego Villar y Facundo Oreja, dos exjugadores de Aldosivi que hoy por hoy integran el staff técnico de las divisiones inferiores. La misma dupla estará al frente del equipo el viernes ante Unión.