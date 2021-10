Un lugar para el deporte y la recreación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El director del complejo, Ignacio Pancaldo, hijo del reconocido DT Ricardo, y sus expectativas en el marco de las nuevas flexibilizaciones.

Por Luciano Barroso

Bahco es uno de los clubes más conocidos del sur de la capital santafesina. Ubicado en calle 4 de Enero al 801, cuenta con una larga lista de actividades tanto para niños, adolescentes y adultos, desde fútbol 5, 7 y 11, hasta clases de funcional, pádel y un espacio disponible para peñas de amigos, cumpleaños y mucho más.

Además, allí también funciona la Escuelita de fútbol de uno de los clubes más grandes y desarrollados de la ciudad, perteneciente a la Liga Santafesina de fútbol, como lo es La Salle, el actual líder del campeonato de Primera A.

En diálogo con Pasión Liga, suplemento del diario El Litoral, el director del club, Ignacio Pancaldo, comentó acerca del regreso a la normalidad, los torneos de inferiores que espera poder realizar en el predio y, además, habló sobre la expectativa que le genera el trabajo de su padre, Ricardo, en Deportivo Madryn.

Escuelita de La Salle. Bajo las órdenes de Martín Maciel, los chicos del colegio siguen disfrutando de un maravilloso predio pegado al Parque del Sur. Foto: Luis Cetraro

"Se trabaja bien. Las actividades que tenemos son durante la mañana, con clases de funcional en triple turno, y tenemos también la Escuelita de fútbol de La Salle, que se incorporó hace unos 6 meses con todas las categorías en diferentes horarios y días de la semana, tenemos pádel y reactivamos la cancha de fútbol 11. Además, tenemos el quincho, la cancha de fútbol 5 y 7", comenzó Nachi con respecto al desarrollo del club en los últimos meses.

"De a poquito vuelve todo. Ahora vuelven los cumpleaños, con una capacidad de 25 o 30 personas máximo. De a poco vuelven las peñas, pero vamos de a poco por el hecho de que se amontona mucha gente".

Acerca de la organización de los habituales torneos que se disputaban en el predio, en conjunto con la Escuelita La Salle, Pancaldo aseguró: "Vamos a ir charlando con los chicos de La Salle, ellos tienen ganas de activar de vuelta los encuentros de infantiles, también pueden ser los más grandes, dependiendo lo que diga la Liga (Santafesina). La idea es empezar con los encuentros de escuelita, encontrarle la vuelta con la capacidad de gente y demás, pero la idea es arrancar apenas lo dicte el Gobierno".

En la cancha principal. Verde césped y sombra para disfrutar de un momento agradable. Foto: Luis Cetraro

El padre de Ignacio, el reconocido entrenador, Ricardo Pancaldo, fue quien estuvo al frente de Bahco por muchos años y ahora dirige a Deportivo Madryn. Sobre el apoyo que le brinda su papá, Nachi comentó: "Mi viejo confía en mí. A pesar de estar lejos, está en contacto conmigo todo el día, no se le escapa una, ja". Y agregó que "Él siempre trató de darle una mano a las personas con las que laburó, con las que no laburó, siempre tratando de ayudar. Todo el tiempo piensa en la gente de Santa Fe, acá hay material y por eso apuesta a los santafesinos. Siempre el de afuera tiene más conocimientos que el de acá, y no es así", remarcó.

"Esperemos que se le de éste año con el tan ansiado ascenso, con mucha expectativa, mucha ansiedad y nerviosismo, pero yo creo que esta vez se le va a dar", expresó Pancaldo hijo, sobre el trabajo de su padre en Madryn, que de momento lidera el torneo Federal A de Fútbol y va en busca del ascenso a la Primera Nacional. "Se llevó una linda banda, está Martín Lígori, y ahora cuenta con un entrenador de arqueros santafesino, que tiene la escuela con Nicolás Caprio, Juan Manuel Torres. Hasta ahora va todo muy bien porque acompañan los resultados, y cuando acompañan los resultados se acomoda todo más rápido", añadió Nachi, quien luego agradeció el apoyo del medio para fomentar su trabajo al frente del Club Bahco.

Los contactos

Los interesados en practicar deporte al aire libre y en lugar estratégico de la ciudad de Santa Fe, lo pueden hacer comunicándose al: 342 440 8590 o Instagram: Complejo.bahco