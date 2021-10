"Poroteo", ir a la gente, unidad y poca rosca política: las tácticas electorales en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En las generales, se disputan por ocho bancas y las mayorías legislativas. Los partidos ya afinan estrategias: más cara a cara con el vecino, menos selfies y mostrar trabajo en equipo unido, las claves. El voto indeciso, en la calculadora.

Luego de las PASO, en las cuales primó la imposición de nombre e imagen de los candidatos al Concejo de Santa Fe, los partidos que pasaron a las elecciones generales empiezan a redefinir sus estrategias electorales de cara al 14 de noviembre. ¿Qué se juega en el comicio local? Las ocho bancas que se renuevan pero, por sobre todo, qué fuerzas obtendrán las mayorías legislativas. Esto es, cómo se tensarán los músculos políticos de los bloques opositores y del oficialismo.

En las tácticas respecto de cómo subir los pisos de votos obtenidos en la elección primaria, hay varios elementos que se están analizando puertas adentro de los principales frentes en pugna. Primero, las coincidencias: "Mostrar que trabajamos en equipo y que hay unión"; "Más cara a cara con el vecino, las redes sociales son un complemento"; "Se viene una campaña de propuestas, no de rosca"; "Hay que cristalizar las propuestas legislativas", algunas de la frases que recogió El Litoral en una ronda de consulta con los principales sectores políticos.

Pero también está el "poroteo", es decir, adónde están los nichos de votantes que podrían captarse para mejorar las performances electorales. Un ejemplo: en las PASO votó el 61% del patrón electoral de la ciudad. La estimación es que habría un 10% más de votantes en la general, o sea que la participación en los comicios podría superar el 70%: de ocurrir esto, serían unos 31.200 votantes de esta capital (todo un número) que están ahí, quizás indecisos, timoratos, y que podrían mover amperímetros para uno u otro frente.

Después están los sufragios de las listas que no pasaron el umbral y quedaron en carrera. Dicho con una pregunta: ¿Adónde irá con su sufragio el votante que en la primaria eligió por el Frente de Izquierda, por Igualdad y Participación o por Unite, por sólo citar tres casos? ¿O acaso ese elector será tan fiel a su primera elección que decidirá clavar la marca en el casillero donde dice "Voto en Blanco"? Esta es una variable que también se mira de cerca: son casi 19 mil votos que están en esa disyuntiva, y pueden ir de uno a otro frente con participación en la general.

"Una sola campaña"

La lista única oficialista del FPCyS fue la más votada en las primarias, pero en el conteo por frentes termino tercera, después de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos. "Esta es una sola campaña -añade otra fuente muy cercana al Frente Progresista-". La idea es "profundizar el camino que ya se venía transitando. Hay propuestas que se fueron construyendo con distintos sectores, y ahora la meta es abrir el juego para poder debatirlas con cada vecino: y caminar, caminar los barrios, contando lo que se hizo y lo que se quiere hacer".

La misma fuente le asegura a este diario que esta fase hasta las generales será "siempre en el camino de una campaña propositiva, no de confrontación. Si las PASO mostraron algo es que se puede consolidar una lista diversa, con un objetivo bien local, bien santafesino, más allá de lo que ocurra en el plano nacional". La grieta no suma, la rosca política no aporta, y desgasta, desliza.

Como queriendo dar más espalda a su candidata para el Concejo, el intendente Emilio Jatón volvió al plano, después de cierto letargo político. Está activo: aparece en cada acto, en cada lanzamiento de obra pública. Resta saber si esta reacción alcanzará para subir el piso de votos del oficialismo y lograr retener las tres bancas que pone en juego.

"Juntos y Unidos"

El primer gesto de Juntos por el Cambio en la ciudad, tan sólo dos días después de las PASO, fue mostrar la "foto de la unidad": allí aparecían los titulares de las cinco listas que participaron en las internas. Entre todas obtuvieron 48.962 marcas en boleta única: ese frente fue el más votado de la ciudad en la carrera al Concejo.

"El desafío es trabajar en equipo, y sacarle provecho a esa potencialidad de la unidad. Ahora viene enriquecer las propuestas que ya fuimos haciendo en las PASO. Y respecto del voto joven, es un público muy interesante. Ahí hay un capital enorme sobre el que trabajar: tenemos propuestas de Primer Empleo Joven. Pero lo que más nos interesa es aprovechar la empatía que generamos con los vecinos: seguir el cara a cara con la gente y ser propositivos", afirma una alta referente de ese sector.

En las generales habrá más "claridad" para la gente: ahora son siete listas, contra las 42 que compitieron en las PASO, más las campañas de la elección legislativa nacional: esto generó mucho ruido visual y semiótico en los mensajes proselitistas. "Si bien durante la campaña de las primarias clarificamos las propuestas, probablemente ahora será la oportunidad de que la gente nos escuche con más claridad, porque ese 'ruido' no estará tan presente", añade la misma fuente.

La demostración de unidad como estrategia será el caballo de batalla para Juntos por el Cambio. Pero si se desmenuzan los cuatro primeros lugares de la lista definitiva, el primero y el segundo lugar responden al sector del ex intendente José Corral; el segundo, a Mario Barletta (entre ambas facciones del tradicionalmente denominado Grupo Universidad, hubo discrepancias); y el cuarto lugar es de una "Pro pura". Así, habrá que ver si el "votante PASO" de uno u otro sector apoya esa unidad, y si su sufragio se da a la fuga (y hacia adónde iría). Más interrogantes en medio de lo imprevisible de la política.

Cuerpo a cuerpo y seccionales

El segundo partido más votado en las primarias fue el Frente de Todos. En principio, la estrategia central será sostener la unidad del PJ para "consolidar el volumen de votos" (40.800 marcas en la boleta única), le confía a El Litoral un alto referente partidario. "Pero vamos al llano: en las seccionales en las que históricamente el peronismo ganó, fue donde se dio el menor porcentaje de votantes: en la 10°, por ejemplo, sufragó el 54%. Ahí el PJ tiene mucho para crecer", perfila la táctica.

¿Y cómo "recapturar" a ese votante afín al PJ que no votó en las primarias? "Cara a cara, casa por casa, 'cuerpo a cuerpo' diría -bromea la misma fuente-, con ese vecino peronista común y de a pie. Las redes sociales son apenas un complemento, nada más: es clave ahora el trabajo territorial. Entonces, hay que ir a ver qué pasó con esa persona que no sufragó, y trasladarle la propuesta de la lista".

"Y esas propuestas ahora se tratarán de cristalizar más, para que la gente que nos vote entienda por qué nos vota. Y explicar bien, otra vez, el proyecto de ciudad que tenemos como peronistas. Esta es otra elección, totalmente distinta a la primaria", cierra la misma fuente.

"Bancas que no bancan"

Por el Frente Federal Vida y Familia (que también pasó a la elección general, con 8.335 sufragios), su referente, Maximiliano Puigpinos, tuiteó: "Hay bancas que ya no bancan más a nadie; sesiones públicas que son privadas; micrófonos que ya no hacen ruidos en el recinto; concejales que ya no sé qué sesionan, donde la agenda no son los problemas reales de Santa Fe: veo los barrios y a las pruebas me remito".

Picante, el candidato apela a distanciarse de lo que podría considerarse la "vieja política legislativa". Quizás ahí está la estrategia electoral a la que recurre para mostrarse como la cabeza de una fuerza renovadora: meterse en la rosca política a la que el resto, al parecer y hasta ahora, le escapa.

"Yo no tengo un 'ejército de operadores políticos', como si lo pueden tener los partidos tradicionales. Las redes sociales en parte para nosotros cumplen la misión de llevar el mensaje, y el cara a cara en los barrios", escribió el médico generalista provida en otro posteo de la red social del pajarito azul.

Para Eliana Ramos, la candidata de Barrio 88, el recinto "se convirtió en un lugar estéril, en una caja de resonancia de la grieta, dejando de lado discusiones centrales para el crecimiento de nuestra ciudad. El Ejecutivo municipal, si tiene un proyecto político, no lo comparte y tampoco da lugar al Concejo. Ninguno de nuestras propuestas fue retomada por el Ejecutivo", tuiteó también, expresando su malestar por el modo en que se construye política en la ciudad.

Votos "dormidos" en el tamiz

Qué pasará con los votos que fueron a los 10 frentes que no perforaron el umbral electoral y quedaron en el tamiz de las PASO es otro interrogante que abre varias aristas hipotéticas. Un ejemplo: El Frente de Izquierda obtuvo 2.126 marcas en boleta, e Igualdad y Participación (cercano al Partido Socialista Popular) 1.890 apoyos en las urnas. Estos votantes, ¿podrían ir a, por ejemplo, Barrio 88, que se inclina hacia un progresismo de centro izquierda, haciendo así que suba su piso? ¿O quizás al FPCyS? Incluso desd ele peronismo no se descarta contar con una parte de esos sufragios por ahora "dormidos".

Otra pregunta en voz alta: los 3.966 del frente Unite por la Libertad y la Dignidad, también provida, ¿podrían inyectar (por extensión ideológica) una suba en el piso del Frente Vida y Familia, que también se expresa en contra del aborto? ¿O acaso irse a Juntos por el Cambio? Hay 1.582 Unión del Centro Democrático (más inclinado a la centro derecha) que también podrían, quizás, derivarse a alguna de estas dos fuerzas.

En el caso de "Juanjo" Piedrabuena, el cantante de cumbia que fue la gran sorpresa de la PASO en la ciudad (13.265 marcas en su haber), y todo indica que no se modificará sustancialmente su estrategia de campaña: mucho barrio y "selfies" con sus seguidores, y la cartelería con su rostro, fácilmente identificable para los amantes de la movida tropical. De momento, está promocionando en Instagram un show con su banda en Rafaela.

Saúl Perman, la otra sorpresa de las PASO, soltó el megáfono y está dando notas televisivas. De momento propone el uso de criptomonedas en la ciudad. ¿Para qué? La propuesta es generar una "Criptomoneda/Token", para dos objetivos: "La plantación de más de 1.000 arboles frutales en distintos puntos de la ciudad ,y el otorgamiento de materiales a aquellas veterinarias que tratan animales en situación de abandono", dijo en un comunicado de prensa.