https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 02.10.2021 - Última actualización - 9:19

8:24

Los Pumas perdieron 32-17 con Australia en el cierre del Rugby Championship 2021 y, al igual que en 2017, el seleccionado argentino no sumó puntos en la tabla de posiciones. El elenco local hilvanó su cuarto triunfo consecutivo para lograr el subcampeonato.

Floja actuación Los Pumas cayeron ante a los Wallabies en la última fecha del Rugby Championship Los Pumas perdieron 32-17 con Australia en el cierre del Rugby Championship 2021 y, al igual que en 2017, el seleccionado argentino no sumó puntos en la tabla de posiciones. El elenco local hilvanó su cuarto triunfo consecutivo para lograr el subcampeonato. Los Pumas perdieron 32-17 con Australia en el cierre del Rugby Championship 2021 y, al igual que en 2017, el seleccionado argentino no sumó puntos en la tabla de posiciones. El elenco local hilvanó su cuarto triunfo consecutivo para lograr el subcampeonato.

Por Federico Romagnoli

Sin scrum, con dificultades para obtener lines fuera de la posición de Guido Petti y con pocas variantes para generar quiebres a los dirigidos por Mario Ledesma se les hará difícil competir con cualquier seleccionado del Tier 1. Otra vez a los argentinos les costó una enormidad hacerse de pelotas propias en las formaciones fijas y contar con oportunidades de calidad para atacar. Cuando iban 27’ ya quedaban muy pocos motivos para ilusionarse con un triunfo, pese a que la diferencia era apenas de 3-0. Los tres penales consecutivos por cargar al saltador en el line con su consecuente amarilla a Lavanini y el try de Folau Fainga’a en la jugada posterior quebraron definitivamente la defensa que sostenía a Los Pumas en partido.

A partir de la primera conquista australiana llegaron, entre los 34’ y los 58,’ el hat trick de Kellaway y la conquista de Samu Kerevi. Todos después de quebrar sin demasiada dificultad la resistencia argentina. Con el 32-3 parcial y 22 minutos por jugar Los Pumas reaccionaron para evitar la goleada. El rato final del partido tuvo a los juveniles que saltaron desde el banco como protagonistas. El inolvidable debut del pilar tucumano Thomas Gallo apoyando dos tries, otro buen ingreso de Gonzalo García como conductor y el empuje del capitán Montoya maquillaron más de lo merecido el resultado.

Con una preocupante imagen Los Pumas cerraron su peor participación en el Rugby Championship justo en la temporada que marca su décima participación en el certamen. Por segundo año consecutivo la pandemia impidió que se jugaran partidos en nuestro país y el seleccionado nacional debió vivir varios meses en una burbuja que se rompió en la última semana con escándalo mediático incluido. Con la ventana de noviembre a la vuelta de la esquina el rugby argentino tiene tantas urgencias como incertidumbres acerca de su futuro. La única certeza de esta actualidad es que la nueva normalidad de los dirigidos por Ledesma difícilmente se pueda parecer a la de marzo del 2020.

Síntesis

Argentina: Rodrigo Martínez (Thomas Gallo), Julián Montoya (capitán), Enrique Pieretto (Eduardo Bello), Guido Petti, Tomás Lavanini, Juan González, Marcos Kremer (Francisco Gorrissen), Rodrigo Bruni (Matías Alemanno), Gonzalo Bertranou (Gonzalo García), Santiago Carreras, Emiliano Boffelli, Santiago Chocobares, Lucio Cinti (Mateo Carreras), Matías Moroni y Juan Cruz Mallía.

Head Coach: Mario Ledesma

Australia: James Slipper (Angus Bell), Folau Fainga’a, Taniela Tupou (Greg Holmes), Izack Rodda, Darcy Swain (Matt Philip), Pete Samu (Sean MacMahon), Michael Hooper (capitán), Rob Valetini, Nic White (Jake Gordon), Quade Cooper, Andrew Kellaway, Samu Kerevi, Len Ikitau, Jordan Petaia (Lachan Lonergan) y Reece Hodge (Tom Wright).



Head Coach: Dave Rennie

Primer tiempo: 9’ penal de Quade Cooper (AU), 26’ tarjeta amarilla para Tomás Lavanini (AR), 27’ try de Folau Fainga’a (AU), 33’ try de Andrew Kellaway convertido por Quade Cooper (AU) y 40’+1 penal de Emiliano Boffelli (AR). Resultado parcial: 3-15.

Segundo tiempo: 42’ try de Samu Kerevi (AU), 53’ try de Kellaway convertido por Quade Cooper, 57’ try de Kellaway convertido por Quade Cooper, 62’ try de Thomas Gallo convertido por Boffelli, 72’ try de Gallo convertido por Boffelli (AR) y 80’ tarjeta amarilla para Michael Hooper (AU).

El análisis de Mario Ledesma

El Head Coach nacional habló luego del partido y estos fueron algunos de sus conceptos:

“Hubo falta de conexión y pelotas que se perdían en primera fase por errores no forzados. Fue algo que se repitió en casi todos los partidos. En esta semana nos sentaremos a mirar lo que pasó. En el vestuario hablamos de hacer una autocrítica para que esto sea un aprendizaje para todos”.

“Hay períodos donde se defiende muy bien y yo creo que más allá de los tackles errados o de la eficacia en los tackles, estamos permitiendo que nos marquen sin demasiado esfuerzo”.

“De cara a la ventana de noviembre hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Haremos una evaluación de cómo está cada jugador en su club. Los clubes obviamente los quieren hacer jugar porque les pagan el sueldo. Nosotros solo controlamos a los que juegan en Argentina”.