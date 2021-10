https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex jugador de Duendes se especializó y trabaja dentro de la UAR en entrenar delanteros de rugby y el scrum. Coordina toda la capacitación de ese aspecto crucial de este deporte en toda Argentina. Cómo es su trabajo y cómo ve a Los Pumas.

Rugby Andrés Bordoy, el especialista del scrum

El scrum es la parte del juego más emblemática del rugby. Gran parte del desarrollo de los partidos se decide en esta formación fija. Desde marzo de este año, el encargado de dirigir como entrenador este aspecto del juego en Argentina es Andrés Bordoy. Ex rugbier de Duendes, jugó en Europa, en Los Pumas y hasta su disolución fue el entrenador de forwards de Jaguares en el Super Rugby. Mirador Provincial habló con El Dogo sobre su función actual.

-¿Cómo está siendo ese trabajo de entrenador de scrum hasta ahora?

-Es un trabajo un poco en la sombra porque estoy formando a los 25 referentes de scrum que hay en cada provincia (unión). La UAR le pidió y pusimos en funcionamiento que cada provincia tenga un referente que sea el encargado del scrum. Yo capacito a esos 25 referentes. Damos una capacitación mensual con Alto rendimiento y una con Rugby Seguro, en la cual consiste en llenar de herramientas a esos especialistas de scrum para que estos especialistas se encarguen ellos de capacitar a los referentes de los clubes.

-¿Ha cambiado mucho el scrum con la obligación de agarrarse de los pilares?

-Sí. La evolución del rugby en los últimos siete años fue tremenda. Pasamos del scrum sin tomarse que veíamos que no había los tres comandos para entrar al scrum hasta agregarle un cuarto en algún momento. Siempre se fue buscando la protección del jugador sin perder ese combate y esa formación que es tan importante para el rugby. Constantemente las reglas se van adaptando.

-¿En la actualidad, se puede seguir disputando el scrum como antiguamente o no?

-Sí. Nosotros salimos de la pandemia y se comenzó el scrum en Argentina sin empuje. Hoy desde la UAR estamos haciendo acciones para los referentes provinciales y trabajos porque le estamos exigiendo a los clubes para poder ir avanzando y llegar a ese empuje libre como hubo en su momento antes de que haya una serie de accidentes desafortunados que tuvimos en Argentina que fueron modificando las reglas. Hoy el 90 por ciento de las provincias se encuentra jugando el scrum en fase 2, que quiere decir que se empuja un metro y medio. Veníamos de una fase 1 sin empuje por el tema de la pandemia. El objetivo principal de la UAR es arrancar 2022 con un empuje libre, que el empuje no tenga límite de distancia hablando en plantel superior.

-¿Cómo ves a Los Pumas? Han tenido una mala actuación en el Rugby Championship.

-Claramente no estamos pasando por un buen momento. Se ve plasmado en la cancha que hay aspectos para mejorar. Hay un montón de factores. No me gusta dar excusas, pero es verdad que esos dos meses o más afuera de la casa al staff, a los jugadores no los ponen en las mejores condiciones. Uno es profesional, pero a veces hay que tener ese complemento familiar, de estar bien uno mismo para poder rendir en la cancha. En cualquier deporte. El profesionalismo lleva a tener un equilibrio grande con la vida cotidiana para poder rendir en la cancha.

-¿Con Mario Ledesma, entrenador principal de Los Pumas, hablaste durante el Rugby Championship?

-Con todo el staff la UAR tiene un trabajo de equipo. Es remarcable la interacción que tenemos entre los distintos staffs. Con Mario, con Corcho (Juan Martín Fernández Lobbe), con Nico (Fernández Miranda), con Manasas (Juan de la Cruz Fernández Miranda) también el intercambio es continuo. Siempre hay una conexión de los dos lados continua.

-¿Pensás permanecer en este cargo el año próximo?

-Yo tuve de refirmar mi contrato. Tuve una situación especial que era la desaparición del Super Rugby que era mi rol principal como entrenador de forwards de Jaguares. Me pude acoplar el año pasado en Los Pumas dado que en la pandemia, con la falta del Super Rugby Mario me solicitó colaborar con Los Pumas y lo hice con un gran gusto. Fue una excelente experiencia. Hoy mi rol y mi cargo principal es ser el referente de scrum en toda Argentina y entrenador de forwards en el M20. Tengo contrato hasta después del mundial 2023.

-¿Cómo ves a los primeras líneas de Argentina con Julián Montoya como la figura?

-Que se pueda lucir Julián Montoya, que esté jugando en uno de los mejores equipos de Europa es por ese trabajo que vino haciendo desde los juveniles de Argentina, en su club. Lo que fue el Super Rugby, los mundiales donde ha participado. Ha progresado mucho. La competencia interna ayuda y mucho.