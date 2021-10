https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A los 49 años

Murió Jorge "Acero" Cali, ex campeón mundial de kickboxing

El ex campeón mundial de kickboxing se encontraba en Santa Rosa, La Pampa

Jorge "Acero" Cali, ex campeón mundial de kick boxing y actual promotor de combates fue hallado sin vida este domingo en la habitación de un hotel de Santa Rosa, La Pampa, donde se encontraba en el marco de su actividad. Según informan sus allegados, habría sufrido un paro cardíaco en su habitación en el hotel La Campiña, mientras descansaba tras organizar un evento en la localidad pampeana. "Acero" Cali, de 49 años, cobró enorme popularidad en los 90, cuando participó de una serie de combates de kick boxing en el Luna Park, frente al Ninja Horacio Enrique. Foto: Gentileza Más tarde se ganó la vida con una agencia de servicios de seguridad privada, aunque aseguró que nunca fue él mismo guardaespaldas. Mediáticamente utilizó ese rol para criticar a personajes como "Danny La Muerte" y "Tito" Esperanza, quienes fueran custodios del fallecido chocolatero Ricardo Fort. También tuvo su costado cercano a la política. En su momento estuvo cerca del exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, y tuvo intenciones de ser intendente de Escobar. Foto: Gentileza En la actualidad Jorge "Acero" Cali se desempeñaba como Ceo de la empresa Chino Maidana Promotions, la promotora que creó en sociedad con el ex campeón mundial de boxeo. En la noche previa a ser hallado sin vida, Cali había participado de la organización de la velada que fue transmitida por Canal 9.

