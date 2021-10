Arrancó la pretemporada de la NBA

Tras una larga espera, se dio comienzo a la pretemporada 2021/22 de la NBA. En un duelo de candidatos, Brooklyn Nets superó a Los Angeles Lakers por 123-97. Cabe destacar que en ambos equipos hubo ausencias significativas.

Nets no tuvo en cancha a Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Blake Griffin y Patty Mills, mientras que Lakers dejó afuera a LeBron James, Carmelo Anthony, Russell Westbrook y Trevor Ariza.

AD opens up the #NBAPreseason scoring! Lakers/Nets on NBA TV pic.twitter.com/dRRbjuzybc

La única de las figuras que estuvo presente fue Anthony Davis con sólo 6 puntos en 11 minutos. En el equipo angelino también vieron acción Dwight Howard y Rajon Rondo. Por parte de los de Brooklyn, debutó Paul Milsap y tuvo algunos minutos LaMarcus Aldridge.

El máximo anotador del duelo fue el novato Cam Thomas, estadounidense nacido en Japón, quien anotó 21 puntos y dejó buenas impresiones.

🔥 @24_camthomas drops 21 points in his first #NBAPreseason action, leading the @BrooklynNets to victory! pic.twitter.com/1CySbVLfcc