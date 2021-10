Son tres los boliches habilitados en la ciudad de Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 04.10.2021



Podrán funcionar sólo al aire libre. Cómo se controlará el aforo, sanidad y la seguridad de los jóvenes, y qué pasará con las “clandes”. Los dueños dudan en abrir.

Luego de un año y medio sin boliches bailables, finalmente este jueves por la noche podrán reabrir sus puertas. En la ciudad de Santa Fe son tres los boliches habilitados para hacerlo: Island, Pirámide y Alta Vista. Los mismos sólo podrán funcionar al aire libre, los viernes, sábados y vísperas de feriados, con un horario de 20 a 3 de la madrugada y un aforo de hasta el 70 por ciento, según lo indica el decreto provincial 1947, dado a conocer el 1 de octubre pasado.

“Lo importante es que la actividad retorna, me parece que eso está bueno, porque muchos de los boliches estaban esperando esta oportunidad, y estamos en condiciones de que se lleve adelante esta actividad de la mejor manera posible”, dijo Matías Schmüth, secretario de Producción y Desarrollo Económico municipal.

Los tres boliches habilitados por la Municipalidad están ubicados en el predio dispuesto para su funcionamiento, a la vera de la ruta 168, sobre el acceso Este a la ciudad. Será el gobierno local el encargado de controlar que se respeten las disposiciones gubernamentales provinciales antes mencionadas para el funcionamiento, como también que se cumplan los controles sanitarios por la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, sólo podrán ingresar a los boliches quienes tengan al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19 aplicada con una antelación mínima de 14 días. Y para hacerlo deberán presentar el carnet de vacunación que se les otorgó cuando la recibieron o bien a través de la aplicación “Mi Argentina” desde un teléfono inteligente.

Preparativos

“Entre hoy (lunes) y mañana nos vamos a juntar con los dueños de los boliches para ver algunas cuestiones que estaban pendientes para el funcionamiento, como la adecuación de sus instalaciones”, le dijo Schmüth a El Litoral.

Cabe recordar que ya hubo otras reuniones entre las partes, previas al decreto provincial que se dio a conocer el viernes pasado.

-¿Cómo van a controlar que no se exceda el aforo del 70 por ciento? -consultó El Litoral a Schmüth.

-Como siempre se hizo en la actividad antes de la pandemia. Los boliches siempre tuvieron fijada una capacidad y siempre se hizo el control de aforo.

-¿Qué pasa si llueve?

-Se complica, ya que no hay alternativas porque el decreto en eso es muy claro: sólo se habilita la actividad al aire libre.

-¿Cómo van a controlar los posibles ruidos molestos?, porque la fiesta será al aire libre y la música se puede llegar a propagar.

-Sí, podría darse ello. Todo lo que tiene que ver con el control de ruidos molestos se mide. Igualmente hay que recordar que muchos de estos boliches funcionaban antes de la pandemia al aire libre.

¿Y las "clandes"?

"El control para evitar la realización de las denominadas fiestas clandestinas es un esfuerzo que se viene realizando durante todos los fines de semana", dijo Matías Schmüth, secretario de Producción y Desarrollo Económico municipal. "Habrá que ver ahora con las nuevas disposiciones que habilitan las reuniones sociales cómo impacta", agregó el funcionario. "Seguramente los controles se seguirán realizando".

Articulación

Durante lo que resta de la semana previo a la re apertura prevista para este jueves -víspera del feriado puente- las autoridades municipales quieren articular “no sólo lo que tiene que ver con la actividad en particular sino también cómo llegará la gente a la zona de boliches a través de los senderos seguros”, dijo el funcionario municipal.

En adelante, los que pretendan funcionar “deberán ajustarse a la normativa vigente y nosotros deberemos realizar las verificaciones correspondientes”, dijo Schmüth. Y sobre los tres boliches en condiciones de re abrir, “cada empresario deberá evaluar si abre o no abre. Son decisiones empresariales”, advirtió sobre el final Schmüth.

Reparos de bolicheros

“No tenemos claro el mapa de la nocturnidad en Santa Fe, cómo vamos a funcionar nosotros, qué vamos a hacer si llueve, porque adentro no podemos funcionar”, comenzó diciendo el empresario Jorge Reynoso -del boliche Pirámide- a El Litoral. El mismo puso en duda la re apertura de su boliche, ubicado en la zona habilitada por la Municipalidad.

“¿Por qué para entrar a un boliche se necesita estar vacunado y para entra a un pub de barrio Candioti, un bar o a un evento organizado por la Municipalidad no se lo exige?”, se preguntó luego el empresario.

“Ante esta inconsistencia no podemos ni pensar en abrir el jueves”, advirtió Reynoso. “No tenemos garantías de qué hará el Municipio con la nocturnidad”, agregó el empresario. “Tenemos intenciones, pero de ahí a poder materializarlas, no creo que podamos en estas condiciones. Veremos cómo transcurre el resto de la semana”.

“Una alternativa es dedicarnos a un público joven, que puede llegar a apetecer ir a este tipo de boliches. Pero si la condición es estar vacunado, ¿cómo hacemos?, si no están todos vacunados. Y ¿cómo lo controlamos?”, se quejó el empresario. “Nos ponen restricciones que a los otros rubros no les imponen. Incluso los mismos eventos que organiza la Municipalidad no piden la vacunación”. Entonces “las reglas no son las mismas para todos y así no podemos realizar una actividad comercial sustentable y con proyección en el tiempo”, finalizó.

Así las cosas, según lo que pudo averiguar El Litoral, hasta ahora sólo uno de los tres boliches habilitados para re abrir volvería a funcionar desde el próximo jueves por la noche. Salvo que los otros dos decidan acuerden con el Municipio lo que necesitan y también decidan hacerlo.