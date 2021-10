https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 05.10.2021 - Última actualización - 11:23

11:17

Durante el partido frente a Independiente

El presdente de Vélez afirmó que el club no se pasó del aforo permitido

"Quedó claro que no habrá sanciones y seguiremos trabajando desde los clubes para mejorar las medidas de seguridad, en la idea de que el aforo se irá ampliando paulatinamente en la medida en que se mantenga la actual situación de la baja de contagios" expresó Rapisarda.

Crédito: Telam



Crédito: Telam

El Litoral en en

Durante el partido frente a Independiente El presdente de Vélez afirmó que el club no se pasó del aforo permitido "Quedó claro que no habrá sanciones y seguiremos trabajando desde los clubes para mejorar las medidas de seguridad, en la idea de que el aforo se irá ampliando paulatinamente en la medida en que se mantenga la actual situación de la baja de contagios" expresó Rapisarda. "Quedó claro que no habrá sanciones y seguiremos trabajando desde los clubes para mejorar las medidas de seguridad, en la idea de que el aforo se irá ampliando paulatinamente en la medida en que se mantenga la actual situación de la baja de contagios" expresó Rapisarda.

El presidente de Vélez Sarsfield, Sergio Rapisarda, aseguró este martes que el club "no se pasó del aforo" autorizado en el partido contra Independiente, jugado el último sábado en el estadio José Amalfitani de Liniers.

El estadio de Vélez fue -junto con el de River- uno de los escenarios allanados ayer por orden judicial: las autoridades de ambos clubes quedaron imputadas por la violación del artículo 205 del Código Penal, que establece penas por violar las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia; y por excederse en la cantidad de espectadores permitida en el regreso de la vuelta del público a las canchas. Tenés que leer Imputaron a los presidentes de River y Vélez por el exceso de público en las canchas

"No nos pasamos del aforo permitido", aseguró Rapisarda en declaraciones a TyC Sports, al tiempo que reveló que durante la reunión mantenida ayer con autoridades del Ministerio de Salud y de Deportes "se hizo foco en ajustar detalles de la capacidad permitida".

"Quedó claro que no habrá sanciones y seguiremos trabajando desde los clubes para mejorar las medidas de seguridad, en la idea de que el aforo se irá ampliando paulatinamente en la medida en que se mantenga la actual situación de la baja de contagios", señaló Rapisarada, quien también es secretario de la Liga Profesional de Futbol (LPF). Con información de Telam

El Litoral en en

Temas: