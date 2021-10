El Barba lo hizo, pero no se la cree

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por enésima vez, el entrenador del Colón Campeón elogió a sus jugadores por el campeonato ganado hace cuatro meses y le dedicó la estrella al público que "casi" colmó el Brigadier López.

El partido (malo por cierto) contra Banfield había terminado hacia unos minutos y mientras el plantel de Colón se encontraba festejando junto a su gente en un Brigadier López "casi colmado", Eduardo Domínguez tuvo unos minutos para realizar declaraciones para la transmisión televisiva en vivo para todo el país.

Lógicamente, al no haber conferencia de prensa por la fiesta organizada para festejar el primer título rojinegro en Primera División en 116 años de vida, obtención de la que se cumplieron cuatro meses, las palabras del entrenador sabalero en un momento tan especial eran importantes, sobre todo por la emoción reinante en el estadio del barrio Centenario, que vivió un espectáculo tan imponente como merecido.

Los principales testimonios del DT campeón son los que se transcriben a continuación:

* "Es difícil cambiar el chip tan rápido, lo que pasó es algo enorme, lo que hicieron los jugadores para esta ciudad, que es tan pasional y futbolera, le dieron un título, y cómo se lo dieron. Tuvimos puntos muy altos, estamos disfrutando de la gente, super agradecido, pensando en lo que viene".

* "Por este club pasaron grandísimos jugadores y grandísimos técnicos, y nos tocó a nosotros, por eso lo mejor es disfrutarlo y regalárselo a ellos, los hinchas, que son los principales partícipes de todo".

* "Con Luis (Rodríguez) tenemos la mejor de las relaciones, estoy super agradecido a él y muy contento de que esté acá esta noche, disfrutando de lo que él también consiguió, y que es muy difícil de lograr, por eso quiero que lo disfrute como se lo merece".

* "Estamos en la normalidad del fútbol argentino. Se nos está haciendo difícil, pero seguimos en la pelea, tenemos que seguir mejorando porque tenemos una final a fin de año que nos tiene que agarrar bien parados. Es difícil el fútbol argentino, de todos los equipos grandes solo hay uno peleando el torneo".

* "Hay que valorar un montón de cosas, nuestra competitividad está siendo alta, necesitamos que la gente nos exija, ahora tenemos que disfrutar, pero esto sigue, no estamos consiguiendo resultados".

* "El hincha me demuestra todos los días su cariño, me da un poco de vergüenza, pero hay que acostumbrarse. Los jugadores cuando creen es lo más importante, podés armar cualquier sistema táctico pero si no tenemos la credibilidad del equipo es muy difícil".

* "Elijo a estos jugadores, nos falta, nos va a seguir costando, pero así es el fútbol argentino. Hay que seguir mirando para delante".

El Patrón del medio

Federico Lértora fue otro de los que habló. El mediocampista central, baluarte del Colón Campeón, manifestó: "Poder disfrutar esta alegría y compartirla con la gente es una alegría enorme, lástima que no conseguimos los tres puntos, que hubiera sido la frutilla del postre".

La pobre actuación del equipo contra Banfield quizás tuvo que ver con lo que vendría después del encuentro, pero el volante central aclaró: "Estábamos metidos en el partido, lo trabajamos durante toda la semana, pero es lógico que se haga difícil llevar adelante un partido sabiendo que después vamos a festejar un campeonato después de cuatro meses de conseguirlo".

"La gente, la cancha casi llena, la alegría, los festejos, la verdad es que es un marco muy emotivo. Tratamos de abstraernos y por momentos lo conseguimos; de todas maneras sentimos el empuje de la gente pero no pudimos ganar", expresó el mediocampista.

Por último, Federico Lértora opinó sobre la presencia del capitán rojinegro que se consagró campeón en San Juan hace cuatro meses: "Sentimos mucha alegría por la llegada del Pulga. Tanto él como Gonzalo Escobar fueron parte de este proceso. El Pulga fue nuestro capitán, líder y goleador, por eso estoy muy contento de que esté acá compartiendo con nosotros este momento".

Vignatti: "Es para la gente"

El recientemente reelecto presidente de Colón, José Vignatti, también se manifestó tras el partido: "Nos tocó festejar en este momento, cuatro meses después de ser campeones, pero ahora hay que disfrutarlo. Fue un trabajo de muchos años que se vio refrendado con la llegada de Domínguez, que le dio otra identidad al equipo, y cuando uno suma después los logros llegan".

"Esto es para la gente, que es la que tanto esperó para tener esta noche. Espero que la disfruten y hay que estar en cada uno de ellos para saber lo que se siente esperar tantos años para un logro de esta naturaleza", añadió Vignatti.

Pulga: "No podía no estar"

Una vez terminado el pobre empate entre Colón y Banfield, uno de los que pisó el césped del Brigadier López (en realidad volvió a pisarlo) fue Luis Miguel Rodríguez, quien en medio de tanto festejo aclaró: "Me invitaron los dirigentes, los jugadores no sabían que yo iba a venir porque ellos estaban metidos en el partido. La verdad es que tengo que agradecerle a la gente de Gimnasia que me permitió venir, a Pipo (Gorosito) y a la dirigencia. No podía no estar en este festejo porque conseguimos algo que Colón estuvo buscando durante muchos años".

Luego, el Pulga Rodríguez manifestó su alegría: "En Tucumán tengo muchos recuerdos lindos y conseguimos muchas cosas muy buenas, pero nunca pudimos lograr un campeonato como pasó esta vez con Colón. La verdad es que estos dos años y medio que pasé en Colón fueron espectaculares, pasamos de perder una final como la Sudamericana a ser campeones".