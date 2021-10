https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Polémica con la red social Zuckerberg rechazó las acusaciones contra Facebook por parte de una ex empleada

Mark Zuckerberg, creador y propietario de Facebook, salió a responder a una ex empleada de la compañía que acusó de tener efectos "nocivos" a la red social sobre niños y adolescentes.

“Eso simplemente no es cierto”, dijo el dueño de la compañía y negó una por una las acusaciones. Respecto de la denuncia de hauguen, dijo: "Hacemos dinero con la publicidad, y los clientes reiteradamente nos dicen que no quieren sus publicidades cerca de contenido dañino o irritante. Y no conozco a ninguna compañía de tecnología que pretenda crear productos que enojen o depriman a la gente".

Zuckerberg aseguró estar "particularmente enfocado" en las denuncias sobre la relación entre Facebook y los niños, dijo estar "orgulloso" del trabajo realizado para ayudar a los jóvenes en apuros y pidió actualizar la regulación de la industria.

“¿Cuál es la edad adecuada para que los adolescentes puedan usar los servicios de internet? ¿Cómo deben verificar los servicios de internet las edades de las personas? ¿Y cómo deben equilibrar la privacidad de los adolescentes mientras dan a los padres visibilidad en su actividad?”, reflexionó en un posteo en su cuenta oficial.

En otro tramo del posteo, el creador de la red social expresó: "Si no nos importaba luchar contra el contenido dañino, entonces ¿por qué emplearíamos a tantas más personas dedicadas a esto que cualquier otra empresa en nuestro espacio, incluso a otras más grandes que nosotros?".