Miércoles 06.10.2021 - Última actualización - 20:44

20:38

Rechazo de Amsafe a la propuesta salarial del gobierno

No hubo acuerdo: el miércoles habrá paro en escuelas públicas santafesinas

Los docentes públicos le dijeron que "no" al ofrecimiento del 17% en tres tramos, que sí fue aceptado por los maestros privados y los empleados de la administración central. El 13 de octubre no habrá clases y puede haber otra medida de fuerza de 48 horas la próxima semana, si no hay una nueva convocatoria a paritarias.

El primero y el último. El lunes 15 de marzo, fecha de inicio del ciclo lectivo 2021, sucedió la anterior doble jornada de paro docente en Santa Fe, en la cual el gobierno advirtió con descontar días por los servicios no prestados en escuelas. Crédito: Archivo El Litoral



El primero y el último. El lunes 15 de marzo, fecha de inicio del ciclo lectivo 2021, sucedió la anterior doble jornada de paro docente en Santa Fe, en la cual el gobierno advirtió con descontar días por los servicios no prestados en escuelas. Crédito: Archivo El Litoral

Por Mauro L. Muñoz SEGUIR En las escuelas públicas de Santa Fe no habrá clases el próximo miércoles y una doble jornada de protesta puede ocurrir durante la otra semana, en caso de que el gobierno provincial no convoque a una nueva reunión paritaria. En la asamblea provincial de Amsafe se impuso, por ajustada decisión, el "no" a la propuesta salarial, a diferencia de las resoluciones que habían tomado horas antes los sindicatos de docentes privados y de la administración pública. Tenés que leer Empleados públicos de Santa Fe aceptaron la propuesta de aumento salarial ​La moción de rechazo de los docentes públicos prevaleció por casi 2.500 mil votos. En total, fueron 28.544 los votantes, de los cuales uno 15.123 rechazaron la propuesta, mientras que 12.673 votaron por la aceptación, 124 lo hicieron en blanco y 23 se abstuvieron. En línea a la decisión tomada, el gremio confirmó que se lanzará un paro el próximo 13 de octubre y también una doble jornada de protesta el miércoles 21 y el jueves 22 en caso de que no haya una nueva convocatoria. "Esperamos que el gobierno renueve la convocatoria para poder resolver el conflicto. Lo que resolvió la asamblea es una señal importante. Si bien la decisión fue dividida, la realidad es que votaron una enorme cantidad de docentes en cada escuela a lo largo de toda la provincia", manifestó a este medio Sonia Alesso, secretaria general de Amsafe. Más allá del salario "El principal reclamo fueron los tramos en que fue divida la oferta", dijo Alesso, señalando que el 17 por ciento de aumento escalonado en tres cuotas significaría un aumento total del 50 por ciento durante 2021, más un 2 por ciento en enero del próximo año. "Otros aspectos transversales en los reclamos fueron la sobrecarga laboral generada por las disposiciones sanitarias por la pandemia, las dificultades en la implementación del Boleto Educativo Gratuito y la problemática en la prestación de Iapos, con servicios que no se están brindando en algunas localidades del interior y el cobro de plus médico cuando no debería ser así", agregó. También, confirmó que en la asamblea se reiteraron planteos respecto de las sumas no remunerativas: "Este fue un tema en el cual el gobierno se comprometió a resolverlo y fue incumplido, generando malestar en función de lo que afecta sobre la caja de jubilación". Cuestión territorial "El resultado no fue una cuestión territorial sur contra norte, fue una decisión respecto de planteos transversales de toda la provincia", dijo Alesso respecto de los números que torcieron la votación por el "no" a la propuesta salarial. "En todos los departamentos estuvieron las dos mociones como opción. El resultado estuvo muy mezclado. Hubo localidades del sur donde se impuso la aceptación y localidades del norte donde se impuso el rechazo", fundamentó. Desde la seccional Rosario señalaron que la moción de rechazo se llevó el 60 por ciento, en una votación en la que participan cerca de 28 mil docentes. Números similares se observaron en los departamentos General López y Belgrano, donde el 87% y el 77% de los docentes sufragó por la negativa, aunque con menor cantidad de votantes. En cambio, en el departamento La Capital fue mayoritaria la aceptación de la oferta. De los 5.917 docentes que debieron votar, el 66% lo hizo por la positiva. De todas formas, tal como lo estipula la concepción gremial, la seccional se plegará a las jornadas de protesta dispuestas a nivel provincial. UDA Y SADOP dijeron que "sí"; Amet, que "no" En lo que respecta a la totalidad de la paritaria docente, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares y la Unión de Docentes Argentinos aceptaron la propuesta de incremento del 17% realizada por el gobierno provincial. Mientras que en la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica prevaleció el rechazo y decidirán en los próximos días los pasos a seguir. Con el 65 por ciento de los votos, las seccionales de Santa Fe y Rosario del gremios de los docentes particulares aceptaron la oferta salarial, aunque con algunos reparos. Plantearon "la necesidad de hacer posible el adelanto del tramo del 2 por ciento previsto para el mes de enero e incorporarlo al aumento de diciembre a fin de que los salarios cumplan con el objetivo principal de recomponer el poder adquisitivo". Además, remarcaron la importancia de la constitución de la comisión para dar tratamiento a la implementación de los concursos y escalafones en las escuelas privadas de la provincia y la comisión de seguimiento de casos de violencia, tras las amenazas recibidas por parte de las autoridades del colegio Ceferino Namuncurá de Rosario. Por su parte, UDA también aprobó el aumento y también reclamó que el 17 % de incremento impacte en el aguinaldo de fin de año. "Los docentes cuestionaron al momento de valorar positivamente la oferta salarial el escalonamiento propuesto por parte del gobierno". Asimismo, señalaron que no realizarán medidas de fuera. "Nuestra actividad requiere una sensibilidad social especial y no vamos a realizar medidas de acción directa espasmódicas si el Gobierno responde con la misma sensibilidad rápidamente convocando a renegociar los tramos", informaron desde la entidad.

