El gobierno de Santa Fe descontará los días a los docentes que adhieran al paro

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, definió este jueves como "desproporcionado" el plan de lucha votado por Amsafé provincial, tras rechazar la oferta de mejora salarial que el gobierno para el último trimestre del año. El gremio anunció una huelga de 24 horas para el miércoles que viene, y un nuevo paro de 48 horas para los días 20 y 21 de octubre.

En conferencia de prensa, aclaró que sólo se le liquidará el aumento correspondiente a octubre – un 10%- a los trabajadores representados por los gremios que sí avalaron la oferta. Esto es, docente privados y empleados estatales.

"Mientras no haya aceptación, no se puede liquidar ningún tipo de aumento. Ésa es la lógica de la negociación paritaria que requiere oferta y aceptación. Mientras no tengamos ese aval, no se va a liquidar el aumento a los docentes públicos", insistió.

Admitió que la decisión está en el marco de lo que permiten la libertad y democracia sindical, pero interpretó como "contradictorio" que la misma conducción que avaló un aumento del 45% a nivel nacional, no apruebe un incremento superior en el ámbito de la provincia. "La oferta del 52% medido desde febrero de este año a enero de 2022 que hace nuestro gobierno, supera cualquier otra oferta que se haya hecho en el orden nacional. Es contradictorio", dijo, en alusión a Cetera, cuya titular es Sonia Alesso, que también conduce Amsafe provincial.

Interna

Asimismo, Pusineri atribuyó el rechazo a un problema de interna sindical. "Está claro que en el caso de Amsafe hay un problema de política interna; hay determinados sectores de la dirigencia (básicamente de la departamental Rosario) que habitualmente rechaza toda propuesta que se formule. Por ello, sea del 50, del 60, del 70 ó del 90, la respuesta siempre va a ser del rechazo", planteó.

Aún así, y consultado por El Litoral respecto de una posible revisión de la oferta puesto que se dio una votación ajustada que manifiesta una evidente disconformidad, el ministro defendió la oferta como "la mejor que se hizo en Argentina".

"En marzo pasó lo mismo – recordó-; hay un sector de Amsafé que no acepta lo que se propone. Estamos en una negociación atravesada por una situación interna del gremio. La propuesta se construyó de manera colectiva con el sindicato pero aún así se retrasa", insistió.

Sobre esa base, aseguró que será ratificada, aunque sin cerrarse el diálogo. "El ámbito de la negociación paritaria lo reivindicamos, pero en este marco no tenemos posibilidad de mover la propuesta. Seguiremos conversando porque a veces en el diálogo se pueden producir miradas diferentes sobre una misma propuesta pero no tenemos margen para ofrecer más ", aseveró.

Desproporcionado

Pusineri admitió que la propuesta "puede ser mejor explicada", pero no modificada. Y a renglón seguido, calificó como "desproporcionado" el paro votado. "Venimos de un año complicado, de una situación de pandemia que obligó muchas veces a la virtualidad. Me parece que hay una expectativa muy fuerte tanto de alumnos como de los padres porque haya clases, de manera que ante una oferta que es la mejor de la Argentina y un salario docente que es si no el mejor, uno de los mejores; que la respuesta sea el paro, nos parece desproporcionado. En tal caso, deberá ser Amsafe quien explique a padres y alumnos por qué actúa de esta manera", sentenció.

Finalmente y consultado acera de la posibilidad de que se descuenten los días de paro, Pusineri dijo que el derecho de huelga está garantizado constitucionalmente. "Esto implica que no se pueden adoptar represalias frente a una situación de paro. Pero ello no significa que el día no trabajado se deba liquidar. El día que no se trabaja o el día de clases que se pierde no se liquida y eso no significa afectar el derecho de huelga que está protegido internacionalmente como un derecho fundamental", concluyó.