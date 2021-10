Central Helvecia se despidió del torneo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la segunda fecha del triangular definitorio para buscar el campeón del torneo de otoño Enfermeros Profesionales de Santa Fe, Central Helvecia y Colón de Emilia empataron 1 a 1. Desde el punto del penal, el local se llevó el punto bonus.

Central Helvecia no pudo con los de Monte Vera y ya no pelea por el título. Crédito: Prensa Liga Paivense

Los primeros 15 minutos de juego no fueron buenos. Se prestaron la pelota mutuamente, sin que ninguno de los equipos creara una situación de peligro en el arco rival; sin que ninguna jugada se destaque, ya sea desde el punto de vista colectivo, o al menos desde lo individual.

Se jugó en una mitad de cancha, que comprendía la zona de volantes y en donde no hubo participación destacada de los delanteros, lo que indirectamente evitó que se destacaran las labores defensivas.

Hubo que esperar hasta los 13 minutos para anotar el primer remate al arco del partido. Leonel Lovato remató un tiro libre desde tres cuartos de cancha de pique al piso, delante de Solís, que se anticipó a Alex Rossini.

Un nuevo tiro libre de Lovato, ahora en el borde del área, volvió a tener una ejecución de pique al piso, queriendo sorprender a Solís. Objetivo logrado, porque el arquero no encontró el balón, pero en su favor Ezequiel Meinardi, cometió infracción, al querer empujar el balón dentro del arco.

Central no lograba poner un jugador mano a mano con Álvarez, hasta que a los 24, un pase en profundidad, para Ayrton Astudillo lo tuvo al volante intentando comprometer el arco de Colón, pero el arquero respondió velozmente anticipando al jugador de Central.

Central Helvecia se repitió en algunos errores cometidos ante San Martín que le costaron quedarse con las manos vacías, ante el equipo de Monte Vera: dominar la pelota en terreno rival pero sin crear situaciones de peligro frente al arco rival.

Como respuesta, un disparo desde cerca del área grande fue mandado al córner por Solís.

De ese tiro de esquina, centro desde la izquierda, ganó la pulseada por la pelota Colón y Leandro Barcarolo puso el primero de la tarde. Resultado con que culminaría el primer tiempo.

A darlo vuelta

Central tomó otro protagonismo dentro del partido. En ese sentido, una actitud idéntica a la de hace 7 días en Monte Vera. Es decir fue en búsqueda del empate. En este caso, contó con un ingrediente diferente: la diferencia era sólo de 1 gol.

Gianfranco Buchel, al minuto 4, se metió dentro del área a pura gambeta, dejó 3 marcas en el camino y remató de derecha, apenas por encima del travesaño. A los 10 nuevamente Buchel tuvo su chance, ahora de tiro libre. Pero Álvarez, bien ubicado, embolsó el disparo, que llevaba más potencia que la búsqueda de un palo lejano al arquero. La tercera no fue la vencida para Buchel, que 1 minuto después recibió el centro en el punto penal pero su remate cruzado se fue desviado junto al palo izquierdo.

Hasta que a los 14, un córner desde la derecha fue a la cabeza de Elías De Giorgio y culminó en el 1 a 1.

Central iba a tener una chance inmejorable para darlo vuelta. A los 24 contó con un penal a favor. Infracción sobre Ayrton Astudillo de parte de Francisco Colombara y el árbitro Mendoza no dudó en marcar la pena máxima. Se hizo cargo el "Pato" Almazán con zurdazo esquinado junto al palo derecho y hasta allí voló Álvarez, para quedarse con el disparo y seguir dejando el resultado 1 a 1.

Fue un punto de quiebre para Central, que al parecer sintió el golpe anímico negativo de no poder ponerse en ventaja. Por su lado, Colón tampoco lo supo aprovechar para retomar el protagonismo que lo había llevado en el primer tiempo a ponerse arriba en el marcador. El resultado no se movió del empate. En los tiros desde el punto penal, Central fue más efectivo y se quedó con el punto bonus. Colón ahora deberá buscar la victoria como local ante San Martín, cuando en Emilia, lo enfrente el próximo domingo, en el cierre del cuadrangular final.

Miramar, campeón en 9na división

El equipo de Miramar se coronó campeón del torneo para divisiones inferiores. Acá los resultados: 1er. partido: Miramar 1 (Alexander Da Silva) – Central Helvecia 0. 2do partido: Central Helvecia 0 – Polideportivo Llambi Campbell 1 (Francisco Tibaldo). 3er Partido: Miramar 1 (Alexander Da Silva) – Polideportivo Llambi Campbell 0. Las posiciones: 1) Miramar (Arroyo Aguiar) - Campeón. 2) Polideportivo Llambi Campbell. 3) Central Helvecia.

5ta División, campeón Alianza Costera. 1er Partido: San Martín 0 - Alianza Costera 2 (Juan Cruz Albornoz y Gianluca Dupraz). 2do Partido: San Martín 0 – Polideportivo Llambi Campbell 1 (Maximiliano Miño). 3er Partido: Alianza Costera 1 (Axel Delgado) – Polideportivo Llambi Campbell 1 (Maximiliano Miño). Definición por penales: Alianza 3 – Llambi 2. Las posiciones: 1) Alianza Costera (Cayastá) - Campeón. 2) Polideportiva Llambi Campbell. 3) San Martín (Monte Vera).

Síntesis

Central Helvecia 1 (5)

Colón de Emilia 1 (4)

Central: Tiago Solís; Máximo Carrazal, Víctor Valdez, Gianfranco Rosales, Franco Chelini; Matías Moreyra, Damián Franco, Ayrton Astudillo, Yamir Winkler, Gianfranco Buchel y Elías De Giorgio. DT: Juan Valdez.

Colón: Ezequiel Álvarez; Alex Rossini, Ezequiel Meinardi, Leandro Barcarolo, Ignacio Galeano, Alberto Sarandon, Santiago Pogliani, Francisco Colombara, Víctor Sarandon, Leonel Lovato y Joaquín Presser. DT: Cristian Scarafía.

Goles: en el primer tiempo; a los 38 min. Leandro Barcarolo (C). En el segundo tiempo; a los 14 min. Elías De Giorgio (CH).

Cambios: en el segundo tiempo; al comenzar Jonatan Almazán por Valdez (CH); a los 4 min. Dan Kevin Villalba por Pogliani (C); a los 21 min. Octavio Astudillo por Winkler (CH); a los 25 min. Juan Blanco por Víctor Sarandon y Lautaro Romagnoli por Presser (C) y a los 36 min. Agustín Rodríguez por Colombara y Fabricio Rossini por Alberto Sarandon (C).

Amonestados: Ayrton Astudillo, Máximo Carrazal, Jonatan Almazán, Gianfranco Rosales, Franco Chelini y Gianfranco Buchel (CH). Francisco Colombara, Joaquín Presser, Alberto Sarandon y Agustín Rodríguez (C).

Definición desde el punto penal: convirtieron para Central, Moreyra, Franco, De Giorgio, Ayrton Astudillo y Rosales. A Buchel se lo atajó Álvarez. Convirtieron para Colón Meinardi, Alex Rossini, Fabricio Rossini y Barcarolo. Rodríguez estrelló su remate en el palo y a Galeano se lo atajó Solís.

Cancha: Central Helvecia.

Árbitro: Luis Mendoza.