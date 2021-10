https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El acto será este martes a las 16 en el Puerto, y busca exhibir la unidad de todos los sectores de la coalición, y dar el espaldarazo definitivo para las generales a los candidatos que se impusieron en las Paso.

Cornejo, Bullrich y Ferraro con Losada y Barletta La cúpula de Juntos por el Cambio viene a respaldar la lista en Santa Fe

En medio de una recorrida por los departamentos de la provincia, con la participación en cada caso de los integrantes de las listas locales, los candidatos a senador de Juntos por el Cambio Carolina Losada y Dionisio Scarpín, y a diputados nacionales por la misma fuerza, Mario Barletta y Victoria Tejeda, estarán este martes en la ciudad de Santa Fe. Para el caso, confluirán con los titulares de los tres partidos que integran la coalición: Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), también en el marco de una serie de visitas a los 8 distritos donde se eligen senadores.

El acto está previsto para las 16 en el Dique II del puerto de la capital provincial, y tras la foto conjunta de rigor, habrá una conferencia de prensa. Todo en el marco de proyectar un fuerte mensaje de unidad luego de la disputa por las Paso, que en el caso de Santa Fe involucró a cuatro listas, con diverso compromiso de los referentes nacionales de Juntos por el Cambio.

En diálogo con este diario, Losada había revelado que las rispideces con Bullrich (desatadas en algún punto de la campaña, en la que la titular de PRO apoyaba explícitamente a Federico Angelini, y la conductora televisiva lo había cuestionado por arriesgarse a dejar su banca de diputado nacional en manos del kirchnerismo), habían quedado zanjadas tras un encuentro personal, que valoró muy positivamente. Lo propio ocurrió con Maximiliano Pullaro, que cuestionó el resultado de las Paso, pero que ahora se sumó a la campaña junto a Tejeda como representante de su sector en la lista.

La presencia de los principales referentes de los tres partidos anticipa también una sucesión de visitas de otros dirigentes (la misma que escaseó o apareció de manera sesgada en las primarias), como Horacio Rodríguez Larreta o Gerardo Morales.

Expectativas

Con base en los resultados de las Paso, donde las cuatro listas de senadores sumaron 671 mil votos, el objetivo de la coalición es obtener las dos bancas reservadas para la mayoría, y acceder a cinco o incluso seis escaños en Diputados. Una diferencia de 10 puntos que Losada confía en sostener: "Yo estoy convencida de que se va a mantener y hasta podemos ampliarlo. Por lo menos en el caso de Santa Fe, la gente no piensa cambiar su voto. Creo que es tan histórico lo que se está jugando que mucha gente ya entendió la importancia que se le está dando a estas legislativas. El oficialismo puede perder el quorum propio y Cristina no sabe cómo negociar, cómo hacer planteos en donde se puedan discutir las leyes, está acostumbrada a otra cosa", evaluó, en recientes declaraciones a La Nación.

Los dichos de la candidata entroncan con el eje de la campaña asumido por Bullrich y Cornejo en su recorrida por el país, bajo la consigna (y también hashtag de internet) #CincoSenadores.

"Es la primera vez, desde el inicio de la democracia, que, de repetirse los resultados del 12 de septiembre, el peronismo dejará de tener mayoría en el Senado", remarcó por Twitter el presidente de la UCR nacional. La titular del PRO, en tanto, le puso cifra: "Vamos por #CincoSenadores y rompamos la hegemonía K en el Congreso. El viaje sigue. ¡Dame esos cinco!".

"Es una campaña en la que necesitamos cinco senadores para lograr el cambio. Son los que nos van a permitir que Cristina Fernández de Kirchner no tenga más el quorum en el Senado", explicó Bullrich. "Esa mayoría automática que le permite poder elegir a los jueces a sola firma, el concejo de la Magistratura, el aumento de impuestos, el no respeto a la propiedad privada, y todas las cosas que han sucedido en el Congreso", agregó.

Voto por voto

Bullrich y Cornejo no solo coinciden en los tuits y en la visita de este martes a Santa Fe, sino en una suerte de tour preelectoral por los distritos clave, que compatibiliza las estrategias de perseguir "voto por voto" a través de la presencia activa, con la de exhibir la coincidencia de objetivos que en este caso los une (más allá de lo que pueda pasar en 2023). Y en esa cuerda, también tienen claro que la figura de la vicepresidenta es el objetivo central al que apuntar

"Hay que sacar a Cristina del Senado", dijo Cornejo en Mendoza, consciente de que ese metafórico "desplazamiento" refiere en rigor a la posición de poder que ostenta, basada en la relación de fuerzas.

En 8 provincias se elijen senadores y el raid de los dos presidentes comenzó en Mendoza, donde Cambia Mendoza (la versión local de Juntos por el Cambio) tiene la victoria asegurada. Los distritos clave son La Pampa, Córdoba, Chubut y Santa Fe. Todos lugares donde el Frente de Todos puede perder senadores. "Si logramos mantener los resultados, lograremos sacar a Cristina Fernández de Kirchner del Senado. A nadie le cabe ninguna duda de que ella es la que manda. Fue ella también la que le otorgó la orientación retrógrada económica a este gobierno", atacó Cornejo.

Midiendo fuerzas

La polémica desatada por el fracaso de la última sesión de la Cámara de Diputados, que se cayó por falta de quórum, parece inscribirse anticipadamente en esta "marcada de cancha" que la oposición reserva para el oficialismo, y en la intención de dejar claro el mensaje que de ahora en adelante, y después del 10 de diciembre con mayor razón, no hay otro camino posible que el del diálogo y la negociación.

Tanto Cornejo como Bullrich aseguraron que el bloque está a favor de los dos proyectos que se iban a abordar (ley de etiquetado y jubilación de los trabajadores de viñas), desactivando la "chicana" blandida por el oficialismo. Pero a la vez, defendieron la estrategia política de no bajar al recinto. "Ellos no consiguieron el número. Muchos de los 'ramones de la vida' que son funcionales ahora dudan. Ellos tuvieron 7 votos menos. Pero además los proyectos están hace seis meses para tratarse y no lo hicieron", aseguró Cornejo.

Como sustento de la campaña, Bullrich precisó que "la idea es salir de la postura meramente opositora para ir a un carácter propositivo. El 40% de los argentinos nos votaron por una idea de país más saludable, de clase media, con cultura del trabajo, educación. Nosotros abrimos una esperanza ante el derrumbe y la frustración enorme que generó el peronismo".

"Ahora hay que empujar esa esperanza con un correlato institucional, en la próxima etapa vamos a lograr una gobernabilidad que no tuvimos para llevar adelante los cambios que necesita el país", agregó la titular del PRO.