"La idea del Frente Progresista está viva", aseguró Joaquín Blanco

El legislador socialista analizó los efectos de la partición del bloque de diputados de la coalición, tras la escisión del sector radical NEO. "Hemos tenido procesos de mayores aperturas y procesos de mayores deserciones, pero el instrumento electoral está latente", aseveró.

"¡¿Cuántas veces decretaron ya la muerte del Frente Progresista?!" El diputado socialista Joaquín Blanco respondió con la irónica pregunta a la consulta de El Litoral respecto de la situación que se plantea puertas adentro de ese espacio político. Ello, después de que una decena de diputados radicales del sector NEO y liderados por Maximiliano Pullaro, decidieran conformar su propia bancada. Así, la mayoría automática que constituían los 28 legisladores de la coalición se partió en dos.

Blanco reconoció el "distanciamiento" con los históricos aliados del socialismo después de que decidieran competir electoralmente en Juntos por el Cambio, pero negó que este reacomodamiento político y parlamentario implique el fin del Frente.

- ¿Se debilita El Frente Progresista con esta escisión del bloque? Algunos dicen que esta coalición ya no existen como tal…

- Yo lo que digo es 'cuántas veces han decretado ya la muerte del Frente Progresista'. El Frente Progresista es un espacio político, es una identidad y un legado pero también es una forma de entender el mundo y la provincia de Santa Fe; y esa idea está viva. Después, en la historia de este frente ha habido procesos de mayores aperturas, procesos de mayores deserciones pero lo que está viva es la idea; y el instrumento electoral está latente. Tenemos 200 municipios y comunas que van a las urnas ahora el 14 de noviembre y vamos a militar con mucha fuerza para que nuestros candidatos ganen y tengan la mejor elección, así como desde el Frente Amplio trabajamos por la candidatura a senadora de Clara García. El futuro político de la provincia de Santa Fe se tiene que discutir con madurez desde los partidos políticos y tratar de construir la mayor cantidad de coincidencias posibles. Pero ahora estamos en un momento electoral y trabajaremos intensamente para que el Frente Progresista salga fortalecido de la elección de noviembre.

- ¿Los sorprendió la decisión de los diputados radicales de conformar un bloque propio?

- No, no sorprende porque obviamente, desde que la UCR de NEO toma la decisión de participar de Juntos por el Cambio, evidentemente que empieza a haber un distanciamiento del espacio político al cual pertenecemos. Creo que es una determinación que entendemos aunque no compartimos; la respetamos. Nosotros vamos a ser muy rigurosos en mantener un respecto a la voluntad popular de 2019. La ciudadanía santafesina le dio allí a la lista que encabezaba Miguel Lifschitz la mayoría de la Cámara de Diputados y eso nos da una responsabilidad institucional y política, que creemos que hay que mantenerla.

- ¿La intención es mantener un trabajo parlamentario de manera conjunta con esta nueva bancada?

- Sí, aspiramos con este bloque del radicalismo con el que tenemos una historia en común muy intensa y lazos de amistad muy profundos, poder mantener una coordinación desde lo político en temas concretos que nos permitan un funcionamiento adecuado de la cámara. Todo lo que es autoridades del cuerpo y lo que tiene efecto en la vida parlamentaria como es la composición de las comisiones, se va a discutir en mayo cuando se renueven las autoridades. De acá a mayo tenemos que tener todos la madurez suficiente para que más allá de las diferencias electorales, prime un funcionamiento institucional de la cámara que no la paralice.

