Hospital Alassia y La Esquina Encendida, los lugares para vacunar a niños santafesinos

Martes 12.10.2021

13:00

Son 450 mil niños a vacunar en la provincia, con la Sinopharm. En la capital santafesina se aplica en el Alassia y en La Esquina Encendida. Hay que inscribirlos en Santa Fe Vacuna.

Este martes los sanitaristas provinciales comenzaron a vacunar contra el coronavirus a niños de entre 3 y 11 años de edad con comorbilidades, en un operativo que se inició en esta capital en el Hospital de Niños Orlando Alassia. Mientras que desde el miércoles se continuará vacunando también al resto de los menores de esa franja etaria que fueron inscriptos en la web provincial Santa Fe Vacuna.

La población santafesina a vacunar en esta franja de edad oscila los 450 mil niños, según informaron las autoridades sanitarias provinciales. De los cuales 3.500 tienen comorbilidades y manifestaron su voluntad de recibirla, es decir que sus padres los inscribieron. Los mismos eran vacunados entre este martes y miércoles en los distintos vacunatorios provinciales.

Además, desde este miércoles también comenzarán a vacunar a chicos de 3 a 11 años sin comorbilidades que se inscribieron para recibirla. En la ciudad de Santa Fe, el operativo se dividirá en dos: los menores de 3 a 6 años recibirán la vacuna en el Hospital de Niños “Orlando Alassia”, y los de 7 a 11, en el vacunatorio montado en La Esquina Encendida. La vacuna aprobada para este sector de la población es la Sinopharm, y es la que se aplica en Santa Fe.

De los 450 mil niños que es la población objetivo, ya son 130 mil los inscriptos en toda la provincia, con un ritmo diario de nuevos inscriptos que oscila entre los 5 a 10 mil, según se informó.

“Contar con casi medio millón más de personas vacunadas representará el 58 por ciento del total de la población santafesina”, destacó el secretario de Salud provincial, Jorge Prieto, en relación al objetivo sanitario, que es inmunizar a toda la ciudadanía, para frenar el avance del virus.

“Si bien los niños presentan un nivel muy bajo de severidad que tienen cuando se contagian, pueden ser transmisores del virus, y generar así un brote”, advirtió el funcionario de Salud.

El Alassia

Desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, el Hospital de Niños de la ciudad de Santa Fe atendió en la Terapia Intensiva a 28 pacientes, “de los cuales, la mayoría eran menores de 12 años, el 75 por ciento tenía comorbilidades al momento de la internación, y la mayoría tuvo una muy buena evolución”, detalló el director del Alassia, Gonzalo Carrillo.

En el Alassia se atiende a menores de hasta 15 años. En consecuencia, ninguno de las y los pacientes que pasaron por la terapia por covid habían sido vacunados.

-¿Se realizó alguna campaña en particular en las escuelas para convocar a los niños menores de 11 años a vacunarse? -consultó El Litoral al secretario de Salud provincial, Jorge Prieto.

-Lo más importante es el mensaje enviado por la Sociedad Argentina de Pediatría a todos los pediatras que la conforman. La Sinopharm es una vacuna muy segura. Cuenta con una plataforma de virus atenuado. Es muy similar a la vacuna contra la Hepatitis A, la de Polio Inactivada, y los papás las conocen bien. Y si alguno tiene una duda debe acercarse a su médico de cabecera o al centro de salud público para despejarla.

-¿Qué respuesta se le da a un paciente de esta franja de edad al que su pediatra le indicó que se le aplique otra vacuna distinta a la aprobada, que es la Sinopharm?

-La indicación precisa de una vacuna debe tener una clara justificación. Lo que nosotros hacemos es elevar ese caso a la Comisión Nacional de Inmunizaciones para que lo resuelva. Cada caso en particular será estudiado. Pero lo primero que tenemos que saber es que la Sinopharm es la única indicada en nuestro país, hasta ahora, para esta franja de edad. Es más, es tan segura que fue la primera que se indicó para embarazadas -dijo Prieto.





Cuidados + vacuna

“Para seguir disfrutando de la situación sanitaria que estamos viviendo, casi sin casos de covid, tenemos que ser conscientes de mantener los cuidados y la prevención, y sumarle la vacuna”, dijo el secretario de Salud, Jorge Prieto.

-¿Durante el fin de semana largo la ciudadanía actuó con esos cuidados o se relajó?

-Yo veo a la gente por la calle con el tapabocas. Creo que hemos aprendido, la gente tiene memoria y no se olvida de lo que nos pasó y de lo que se llevó la pandemia -dijo Prieto-. Debemos recuperar el vivir la vida como la queríamos, recuperar la escuela y los espacios públicos, que son salud, y creo que si nos cuidamos entre todos haremos la diferencia. Si alcanzamos la inmunidad colectiva con el 70 por ciento de la población vacunada, a esta batalla la estamos ganando, no debemos abandonarla, porque es una pandemia y el virus continuará endémico, pero ya no desestabilizará al sistema sanitario.

Menores vacunados

En cuanto la población santafesina de entre 12 y 18 años a vacunar, ya se terminó de inocular al total de quienes presentan comorbilidades. Mientras que también se vacunó casi a la totalidad de los menores de 17 años y se está avanzando ahora con los menores de 16.

La provincia recibió este martes 80 mil nuevas dosis de la vacuna Pfizer, que serán destinadas a esta población, para continuar con el plan de inmunización.