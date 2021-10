Colón "empardó" su estadística contra los grandes; falta sólo uno

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En este fixture tan particular que le tocó al equipo de Domínguez, sólo resta un compromiso ante un grande. Será con Racing, en la segunda quincena de noviembre. ¡Hasta con Vélez y Huracán tuvo que jugar de visitante!

"Uvita" Fernández va con todo (plancha incluida) sobre la marca de Federico Lértora. Hubo varias acciones de este tenor que Merlos dejó pasar. No amonestó a nadie. Crédito: Ignacio Izaguirre

Pasaron más de diez años para que Colón vuelva a ganar en el Nuevo Gasómetro. En realidad, en este torneo en el que a todos los grandes los debe enfrentar de visitante, la cosecha ha sido equitativa hasta ahora. Le ganó a River y a San Lorenzo; perdió con Independiente y con Boca. Ahora falta el partido de la fecha 21, allá por la segunda quincena de noviembre, cuando tenga que visitar a Racing en el cilindro de Avellaneda.

En aquél partido de 2011, Colón le ganaba a San Lorenzo 2 a 1 con una deslumbrante actuación de Lucas Acosta, aquél enganche que había surgido de las inferiores y que logró consideración en ese equipo que era conducido por Fernando Gamboa, el actual DT de Newell's, de paso efímero y poco recordado por Colón.

El domingo, se vendrá un partido trascendente para definir si Colón realmente está en condiciones de pelear algo más en este torneo (los jugadores lo señalaron luego de la victoria del lunes), porque recibirá la visita de uno de los grandes animadores del torneo: Talleres de Córdoba, el equipo que le trajo muchos dolores de cabeza en el partido de cuartos de final de la Copa de la Liga, cuando Colón le ganó por penales.

La semana será expectante para que algunos jugadores logren una recuperación total de algunas molestias (Farías sintió un tirón en el final del partido) y para ver si Ferreira llega en condiciones de ser tenido en cuenta para este partido.

La derrota de San Lorenzo provocó que Paolo Montero se emplazara. "Lo que viene será un termómetro para mi continuidad", expresó el uruguayo, sin vueltas, luego del partido del lunes. Su equipo no responde, los hinchas están molestos y lo despidieron con insultos y hasta con un botellazo que cayó desde la platea. Las cuatro victorias en 15 partidos dirigidos lo exponen al mismo martirio que sufrieron Soso y Dabove hace no tanto tiempo.

"Es natural porque te vas alejando del objetivo y soy consciente de que nos vienen dos partidos difíciles, primero con el favorito y luego con uno que también viene luchando por el título. Y después tendríamos el clásico", refiriéndose a River, Lanús y Huracán, los próximos rivales de San Lorenzo.

Antes de cerrar la rueda de prensa, mandó un último mensaje mostrando sus fuerzas: "Esta dura situación no me afecta la forma de trabajar, seguiremos con las mismas ganas y el mismo entusiasmo. Cuando decidí ser técnico sabía de estas cosas y las acepto", concluyó el ex técnico sabalero.

En busca del tiempo perdido

Por Ricardo Porta

Como en la clásica obra de Marcel Proust, el equipo de Domínguez, por fin se acordó de producir algunos movimientos de aquéllos de hace casi cinco meses cuando logró impactar a todos logrando la primera estrella.

Sólido atrás y pasando por un medio campo donde levantaron su nivel Aliendro, Lértora y Bernardi, con un Morelo que pesó y hasta pegó un tiro en uno de los palos, estableció claras diferencias en el marcador y terminó ganando merecidamente.

El técnico movió el banco con inteligencia. Volviendo a línea de cinco con la entrada de Gallardo por Bernardi, cerrando a Delgado acompañando a Goltz y Garcés.

Completó la seguridad, en defensa, Cachorro Burian. Seguro cuando fue requerido (muy pocas veces). Pero lo más importante no es que llegó al triunfo, sino cómo lo hizo.

El partido tuvo tres golazos. El primero de Colón se inició en un contraataque que inició y terminó Paolo Goltz, de cabeza, tras un preciso centro de Bernardi. El segundo fue de Eric Meza, desde afuera del área al ángulo del primer palo y travesaño, quedó dibujado el vuelo de Torrico. Hermoso gol.

De esta manera, la gran expectativa está en esperar ansiosamente el próximo domingo 17 de octubre a las 15.45 en el Brigadier, cuando reciba a la vedette de la competencia: Talleres de Córdoba.