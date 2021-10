https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la planta de Toyota

Alberto Fernández presentó la Ley de Movilidad Sustentable con una foto que generó confusión

El presidente se mostró en un auto que no se vende en Argentina. Sin embargo, fuentes oficiales explicaron que no se trató de un error de comunicación, como se insinuaba en las redes sociales.

Crédito: Gentileza

Alberto Fernández visitó esta tarde la planta de Toyota en Zárate, durante un evento organizado por ADEFA, la asociación de Fabricantes de Automóviles, para presentar el proyecto de Ley de Movilidad Sustentable. Sin embargo, sorprendió que las fotos difundidas por la Casa Rosada tienen al presidente subido a bordo de otro auto japonés, un Honda que no se vende en Argentina. Se trata de un proyecto que busca impulsar el desarrollo de la electromovilidad en nuestro país a través de una promoción industrial que, según el Gobierno, puede generar unos 21.000 nuevos puestos de trabajo. La idea es incentivar con beneficios fiscales la producción de vehículos eléctricos en el país, con el acompañamiento de autopartistas y fabricantes de baterías. Y, al mismo tiempo, acompañar con descuentos para los usuarios que quieran comprar modelos de este tipo. La propuesta también le pone fecha de vencimiento a la venta de vehículos nuevos con motor naftero o diésel, que de acuerdo con lo proyectado quedará prohibida en 2041. Respecto de la foto que generó confusión en redes, fuentes oficiales indicaron que no se trató de un error ni un malentendido, sino que el Honda era uno de los autos que estaba en la fábrica de Toyota, ya que se anunciaba un plan de inversión sobre autos híbridos (los que funcionan con motor naftero y eléctrico). "El mandatario nacional, junto a empresarios del sector automotriz, realizó una recorrida donde pudo conocer una variada gama de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales", explicaron desde la Casa Rosada. Y como parte del evento había modelos de muchas marcas. De Toyota, de Honda y también Volskwagen, Renault y Ford, todos presentando sus modelos híbridos. La cuenta de Casa Rosada en Twitter había publicado: "El presidente @alferdez visitó la planta de la empresa Toyota, donde se anunció la presentación del proyecto de #LeydeMovilidadSustentable". Pero el tuit iba acompañado de una imagen de Alberto Fernández sentado al volante de un Honda El presidente @alferdez visitó la planta de la empresa Toyota, donde se anunció la presentación del proyecto de #LeydeMovilidadSustentable.https://t.co/WOwjg83fh1 pic.twitter.com/Rxmtp8RCvU — Casa Rosada (@CasaRosada) October 12, 2021 En las redes sociales se comentó el hecho y se especuló con un nuevo error de su equipo de comunicación. Aunque desde el mismo equipo salieron fotos y videos de Alberto Fernández en otros vehículos. El vehículo en cuestión es un Accord Hybrid, un modelo que cuenta con un motor naftero y otro eléctrico que alternan su funcionamiento para reducir el consumo de combustible. La marca japonesa no vende esta versión ecológica en nuestro mercado, solo ofrece la tradicional variante que solo lleva motor naftero.

