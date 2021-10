https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una imagen familiar. Martín Sendoa y Facundo Farías, el día que "El Niño" de Colón cumplió 19 años y lo festejó con su novia, la hermanita y la familia de su representante. "No nos podemos equivocar, ya sufrió mucho en la vida", dice el "Ninja". Crédito: Gentileza

Habló el "Ninja" Sendoa "Con Vignatti está todo bien y lo vamos a aguantar a Farías en Colón", dijo el representante del jugador

El único e histórico representante de Facundo Farías, Martín Sendoa, reveló detalles de lo que fue su reunión cumbre con el presidente de Colón, José Néstor Vignatti, en el hotel sabalero en Buenos Aires antes del partido con San Lorenzo de Almagro.

"No nos podíamos encontrar, yo voy a Santa Fe y me junto con Juano Saliva, el abogado. Muchas veces el presi está en el campo con sus cosas. Pero, una vez más, Vignatti tuvo un gesto extraordinario. Me llamó él, nos juntamos y tomamos un café", dijo Martín Sendoa, el representante de Facundo Farías, Danilo Gómez y Lea Quiroz, futbolistas profesionales del plantel de Colón.

"La idea que tenemos con Vignatti es que Facundo Farías juegue la Copa Libertadores con Colón. Llegan muchas ofertas, y hay equipos que lo quieren lo antes posible. Pero lo vamos a aguantar, porque a Facundo le faltan aprender muchas cosas y su lugar es Colón", dijo el "Ninja" Sendoa en el programa ADN GOL por la 96.7.

"Colón y Vignatti tienen espalda en el fútbol argentino. Colón es un club grande, contaminado por un grupo de gente que vive tirando mierda en las redes sociales. Les pido que no lo puteen a Facundo Farías, que es una criatura. Tiene apenas 19 años y le pasó de todo en pandemia: murió su padre, su abuela y está haciendo de papá de una pequeña hermanita. Muchos hablan sin saber, porque es gratis", dijo el "Ninja".

En la misma nota, se animó a hablar de lo futbolístico: "La gente, casi todos, no conoce ni sabe de fútbol cuando opina. ¿No se dan cuenta que Facundo hace el trabajo sucio, arranca de atrás y tiene la obligación de llegar al gol?. Ahora, con un "9" como Morelo, se le simplificó el trabajo. Es una opinión, igual el mejor DT que puede tener Facundo Farías es Eduardo Domínguez, un monstruo, fuera de serie".

"Lo que yo le inculco a Facundo (Farías), Danilo (Gómez), Lea (Quiroz) es que hay que entrenar, siempre un poco más. Sino se llega a nada en la vida. Yo agarro el auto y cada diez días estoy en Santa Fe: visito los jugadores, veo con quiénes se juntan, qué necesitan. No atiendo por celu desde Buenos Aires. En el fútbol hay que estar y laburar. Cuando arrancó la era profesional invertí mucho en Facundo y ojo que el pibe era el que paraba la olla con su sueldito. Le puse dos PF, un nutricionista, un asistente y ahora una psicóloga para que lo ayude ahí en Santa Fe. La gente no conoce lo que uno hace por afuera por un jugador", dijo Martín Sendoa.

Después, tiró algunos "palitos" para lo que es el ambiente del fútbol: "Colón es campeón del fútbol argentino y Facundo Farías siente los colores: primero es hincha y después profesional. Cuando juega mal y pierde, el pibe llora por Colón. Por eso pide a la gente que no tire tanta mierda en las redes sociales, hay que apoyar más...Colón es un grande. Pasa que además hay algunos representantes e intermediarios que son muy mala-leche, le quieren llenar la cabeza a Farías con la plata. Mi relación con Facundo, desde los 13 años que lo conozco, pasa por otro lado. El domingo, que es el Día de la Madre y que siempre es especial para Facundo por todo lo que sufrió de manera dolorosa con su mamá, me voy a estar con él en Santa Fe. Justo se da que juega Colón-Talleres; sino se jugaba me hubiera ido igual. Mi mujer piensa que tengo una novia en Santa Fe (risas) de tantos viajes".

Finalmente, respecto de las posibles ofertas por "El Niño" de Colón, aseguró: "La idea que tenemos con Vignatti es aguantarlo y que juegue Libertadores. Pasa que algunos secretarios deportivos de clubes europeos lo quiere ya, para fin de año. Yo estoy tranquilo, el presidente de Colón también. Les aseguro que vamos a hacer las cosas bien como hasta ahora".

"Facundo Farías no es un objeto que vale plata y nada más. Es un pibe de 19 años al que conozco, acompaño y trato de ayudar desde los 13 años. Le pido a la gente de Colón un poco de paciencia con un chico que sufrió todos los golpes posibles en la vida".

Martín "Ninja" Sendoa, representante de Facundo Farías

Los jugadores "tocados" del campeón

Luego de la batalla de San Lorenzo, donde Colón como campeón legítimo y vigente del fútbol argentino volvió a ganar después de varios años, el plantel profesional que conduce Eduardo Rodrigo Domínguez volvió a los entrenamientos pensando en el partidazo de este domingo frente a Talleres de Córdoba, el único escolta del puntero River, en el Cementerio de los Elefantes.

Varios jugadores terminaron "tocados", aunque ninguno de gravedad, por lo que hay optimismo en el campamento sabalero para que todos puedan llegar en condiciones al juego contra la "T" en el Brigadier López. El todo-campista Rodrigo Aliendro acusa un dolor en el tobillo y también en el isquiotibial. La figura Facundo Farías, que hizo un gesto de dolor en una de las corridas finales, está bien y arrancará sin problemas.

Finalmente, el otro "5", Federico Lértora, terminó con molestias los 90 minutos y el dolor es la zona del isquiotibial, pero tampoco corre riesgo para enfrentar a Talleres. En cuanto a los posibles titulares que se perdieron el partido con San Lorenzo, hay que decir que Gonzalo Piovi ya está totalmente descartado para el domingo, mientras que el habilidoso Cristian Ferreira (dolor en el ante-pie) ya tiene el alta médica para poder estar a las órdenes del "Barba".