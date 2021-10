Gobierno insiste en que no llamará a docentes mientras haya paros

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Consumada la primera jornada del plan de lucha anunciado por Amsafe, el ministro de Trabajo reiteró que el problema corresponde a "una interna sindical, que el propio gremio debe resolver". Desestimó la posibilidad de adelantar a diciembre el último escalón de la oferta, al menos mientras se mantenga el escenario de conflicto.

El gobierno provincial ratificó su propuesta salarial y su postura de no convocar a una nueva reunión paritaria, mientras haya medidas de fuerza votadas. Así lo confirmó a El Litoral el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri, consultado sobre cómo continúa y cómo se piensa encauzar el conflicto docente. Como se sabe, los maestros de escuelas públicas representados por Amsafe realizaron un paro de 24 horas este miércoles, y prevén una nueva huelga de 48 horas para la semana próxima, si no son convocados para una nueva renegociación.

Pero Pusineri desestimó esa posibilidad, y pidió racionalidad a los dirigentes sindicales. "Con medidas de fuerza no se puede negociar. Aquí, el problema no es salarial – insistió-, sino político. Es un problema del gremio. La propuesta – recordó- no fue impuesta, sino construida durante varios días con la conducción del gremio que, de hecho, recibió (en la reunión paritaria) con beneplácito la oferta, porque superaba sus propias expectativas", sostuvo. Sobre esa base, el funcionario consideró que quien tiene que resolver el problema es el gremio y no el gobierno. "El gremio tiene que resolver el problema internamente, levantar la medida de fuerza y luego nosotros vamos a convocar al diálogo", sentenció. Y aclaró que ésa es la posición del Ejecutivo para los otros gremios – como Siprus- que también rechazaron la oferta y votaron planes de lucha.

¿Adelantar?

En las últimas horas, también se conoció una solicitud del sindicato que representa a los docentes privados (Sadop) para que el gobierno adelante a diciembre, el último escalón de los aumentos ofertados. La propuesta original estipula que ese incremento del 2% se abone recién en enero del año que viene. Idéntico pedido ya habían formulado otros gremios como ATE, a la par de aceptar la propuesta.

Consultado sobre la posibilidad de conceder dicha petición, Pusineri dijo que "no hay ninguna chance de adelantar ese incremento, en un contexto de paro".

Como se sabe, la oferta del gobierno planteaba un incremento del 17% para el último trimestre del año, remunerativo y bonificable. Ello, a abonar de manera escalonada y en tres tramos: un 10% en octubre, un 5% en diciembre y un 2% en enero próximo. Este último escalón es el que reclaman los gremios – tanto los que aceptaron como los que rechazaron- que se adelante para diciembre.

Tras la negativa de Amsafe, el gobierno advirtió que sólo se le liquidaría el aumento a aquellos trabajadores cuyos gremios hubiesen aceptado la propuesta. Y tanto Pusineri como su par de Educación, Adriana Cantero, consideraron como "desproporcionado" el plan de lucha votado. Asimismo, adelantaron que serían descontados los días de clases no dictados.

Llega Perczyk

En medio del conflicto docente, llegará a la provincia el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. Será su primera visita a territorio santafesino desde que asumió para reemplazar a su antecesor, Nicolás Trotta. Según pudo saber El Litoral, el funcionario cumplirá agenda en la ciudad de Rosario. Su visita se suma a la de otros funcionarios nacionales en el transcurso de la semana. Este jueves fue el turno de el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; en tanto que para el sábado también se aguarda la presencia del titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.