Acto en Rosario Llegaron los 575 gendarmes a Santa Fe para combatir al narcotráfico

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, presentó pasado el mediodía de este jueves 14 de octubre, los 575 gendarmes que llegaron a Rosario para reforzar la seguridad, en el marco de un anuncio que hizo el titular de Seguridad nacional hace algunas semanas atrás.



Con las tropas formadas en la explanada del Museo del Deporte Santafesino, ubicado en calle Ayacucho al 4800 (a cuatro cuadras de donde en el atardecer del miércoles fue asesinada una joven de 21 años de varios disparos en la cabeza), y una importante cantidad de camionetas, tanquetas, caballos y hasta un helicóptero de Gendarmería dispuestos en una de las calles que conforman el predio, el ministro bajó de un helicóptero junto al gobernador de la provincia, Omar Perotti y lo primero que hizo fue saludar formalmente al personal militar.



Pocos minutos después, el ministro pasó por delante de las formaciones y luego, encabezó una rueda de prensa desde el lugar donde instantes antes había presentado a los primeros 575 gendarmes que comenzaron a llegar el martes a la ciudad.



Fernández comenzó diciendo que desde el día que asumió, en el cual charló entre otros con el gobernador Omar Perotti, obtuvo datos por los cuales decidió hablar menos y ponerse a trabajar. En ese sentido, destacó la llegada de los 575 gendarmes “de nivel” que “vienen a trabajar a este lugar, que no vienen y se van, vienen a quedarse”.



Además, aseguró que no se trata de un desembarco más, como las últimas seis llegadas de personal de las fuerzas de seguridad nacionales, que aparecieron en la ciudad de Rosario en los últimos años, pero que de a poco se fueron yendo a otros puntos del país, la diferencia con las otras llegadas es que esta vez “los gendarmes no vienen y se van, se quedan”, repitió.



También remarcó que las tropas que llegaron a la ciudad (junto a los 1000 que vendrán en marzo del año próximo) formarán parte de un nuevo espacio, denominado ‘región’ y no destacamento, como anunció en un primer momento. Ese lugar todavía no está elegido, pero se están evaluando distintos espacios físicos en la periferia de la ciudad de Rosario, adelantó en un momento el intendente de la ciudad, Pablo Javkin.



“Esto no es un problema de los santafesinos o rosarinos, sino de todos los argentinos, por eso estamos tomando el tema de la forma en la que lo estamos haciendo, en pocos días. Hay actividades ligadas al narcotráfico que han hecho metástasis en actividades lícitas y también en actividades no lícitas, pero que cualquiera de ellas termina financiando el mismo sentido y nosotros no estamos dispuestos a permitirlo”, señaló el ministro.



“Si no se hace algo al respecto, esta metástasis se trasladará a otras provincias”, repitió Fernández, y en ese sentido, agregó: “No podemos dejar que esto sea un funcionamiento normal y que nosotros miremos para el costado”.



También mencionó que los gendarmes que llegaron a la ciudad de Rosario “están preparados para trabajar con lo que la Justicia federal y provincial nos esté instruyendo. Es mucha la tarea que se ha hecho hasta el momento y nosotros nos vamos a valer de eso porque es un trabajo muy bien hecho”.



“Nuesto objetivo es estar presentes y actuar”, repitió varias veces el ministro desde la zona sur de Rosario, donde además sostuvo que las fuerzas federales no llegaron para ver si les va bien o les va mal. “No es un partido de fútbol donde se puede ganar o se puede perder, nosotros tenemos que poner todos los argumentos que tiene el poder de policía nacional para poder resolver una temática que está complicando severamente a un espacio geográfico, pero que compete a todos los argentinos”, agregó.



Fernández sostuvo también que las tropas, integradas por mujeres y hombres, ya están operativas y trabajando desde hace algunos días en tareas de inteligencia, que se verán reflejadas en “operaciones policiales de control intensivo y reforzado y de intervención” en las zonas consideradas como más conflictivas no solamente de Rosario sino de las ciudades aledañas.