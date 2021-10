Clara García: "Sabemos muy bien por qué vamos a ir al Senado"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo afirmó en su enfático discurso donde aclaró que al sector "nadie nos obligue a votar cosas que nos perjudiquen. Somos de acá, vivimos acá, y vamos a ir al Congreso a pelear por los intereses de Santa Fe". Dirigentes de los partidos que integran la coalición y los intendentes, presentes en el acto alterado por la tormenta.

"Aquí está nuestra fuerza. Somos la fuerza de Santa Fe. Vamos arriba, vamos adelante, a ganar", concluyó su discurso Clara García, la candidata a senadora nacional por el Frente Amplio Progresista, en el acto realizado ayer en el puerto local y que marcó el inicio formal de la campaña de la coalición.

"Son los vientos de cambio" dijo la socialista y repetían los organizadores por lo baja. Es que el acto al aire libre se vio alterado por una tormenta de viento. No obstante, García se las arregló para exponer las ideas centrales del FAP, cuestionar al gobierno nacional,al provincial y desafiar a un debate público a Marcelo Lewandowski (Frente de Todos) y Carolina Losada (Juntos por el Cambio).

Acompañada por Francisco Garibaldi, también candidato a senador, y por los aspirantes a diputados -Mónica Fein estuvo con un mensaje desde la pantalla; más los rivales en la PASO como Rubén Giustiniani y Fabián Palo Oliver; más los intendentes y dirigentes que integran la coalición (PS, un sector de radicales, PDP, Libres del Sur, Gen, Creo, Igualdad y Participación, Pares y SI). La tormenta cambió la agenda e hizo que comenzara hablando García. Luego se sumaron varios intendentes, entre ellos Pablo Javkin -en forma virtual- mientras Emilio Jatón fue aplaudido cuando llegó al predio y estaba hablando la candidata. Mención aparte también para el ex gobernador Antonio Bonfatti que arribó junto al veterano Juan Carlos Zabalza. Candidatos a concejales, intendentes y a presidentes comunales fueron sumándose al acto al igual que todos los diputados del Frente y el senador Leonardo Diana.

"Gracias a los santafesinos y santafesinas que decidieron, en medio de este vendaval, en medio de este tiempo de tristezas, de discursos con gritos y pocas ideas, acompañarnos y decirnos 'hay que ir por más', que somos lo que hicimos y somos lo que haremos" señaló García. "No es lo mismo defender a Santa Fe que defender partidos porteños; no es lo mismo caerse que seguir adelante; no es lo mismo la nostalgia que te detiene que la esperanza que te moviliza; no es lo mismo gobernar bien que gobernar mal. Gracias por decirnos que no es lo mismo rendirse que seguir intentando. Que no es lo mismo vivir con fueros y privilegios que vivir y morir con transparencia y honestidad. Gracias santafesinos por confirmarnos que el día de una dura pérdida, puede ser también el primer día de una reconstrucción épica, con valentía y con fuerza colectiva, para transformar el futuro".

García vaticinó que "Santa Fe va a volver a decir que no a este gobierno nacional y a este gobierno provincial. A sus formas y a su contenido. Tenemos una gran oportunidad, y es ser la provincia que le ponga límites al kirchnerismo, y que tenga senadores que defiendan convencidos lo que nos corresponde, como lo hemos hecho históricamente en el Frente Amplio Progresista", afirmó.