Efecto Copa y estrella: Colón ya superó ¡los 20.000 socios!

Policía, Colón y UTEDyC armaron una reunión organizativa para este domingo: a las 15.45 Colón-Talleres. Habrá seguridad privada, se abrirán todas las puertas tres horas antes y no debiera repetirse lo de Banfield.

La "fiebre" de hace casi dos semanas, con la vuelta del público al estadio Brigadier López y ese esperado choque Colón-Banfield, sumado al incentivo de este partidazo que asoma este domingo "Día de la Madre" fue un combo perfecto para la recuperación de miles de socios en el campeón vigente del fútbol argentino. En un dato exclusivo al que accedió El Litoral, Colón superó la barrera de los 20.000 socios. Eso sí, un dato no menor de cara al cruce con los cordobeses: "hay que tener paga la cuota de octubre y por lo que arroja el sistema hay un porcentaje alto de gente que todavía no lo pagó".

Hace poco, en un mano con El Litoral, el propio presidente José Néstor Vignatti había sido duro, crudo y realista: "En el peor momento de la pandemia, la crisis nos partió al medio. Lo digo sin vueltas: pasamos de 24.000 socios a casi 7.000". De hecho, el dato fue de la mano con el relato: cuando se realizaron los comicios, donde fue reelecto Vignatti, estaban habilitados menos de 8.000 socios.

Ahora, con la vuelta del público más la desesperación de la gente por ver a Colón en casa, con la estrella y con la Copa, la reactivación es realmente contundente en los números: el campeón del fútbol criollo ya superó los 20.000 socios. Desde la entidad del Barrio Centenario, recuerdan algunas cuestiones que son más que interesantes, de cara a Colón-Talleres este domingo a las 15.45 en el sur de la capital:

- 1) En el partido anterior, Colón-Banfield, que se jugó el 4 de octubre, era exigible tener pago "septiembre"

-2) Para Colón-Talleres, este domingo a las 15.45, es exigible para el socio tener pago "octubre"

-3) "Hay un porcentaje importante de socios de Colón que aún no pagó la cuota de octubre", avisan desde el club

-4) Para consultar el estado de socio en el sitio oficial de Boletería Vip (www.boleteriavip.com.ar) se puede consultar todo: última fecha pagada y hasta la puerta de ingreso habilitada

-5) La oficina de socios en la sede estará, este sábado, abierta de 9 a 13 para consultas. "No es necesario hacer ningún trámite físico, salvo cuestiones excepcionales". Se reitera: Colón no exige el carné nuevo para nada; se puede ingresar con el llamado "carné viejo"

Ahora bien, si uno analiza los números, el domingo no debiera generarse ningún problema para nadie: hay 20.000 socios, el estadio tiene una capacidad imponente de más de 40.000 lugares y el aforo sigue estando al 50 por ciento. En las últimas horas, hubo una mesa de trabajo: Colón, la Policía y UTEDyC, con conclusiones más que importantes de cara al partido con Talleres:

-A) Colón habilitará el estadio tres horas antes del juego; es decir desde las 12.45 este domingo

-B) Además de los efectivos policiales ("adicionales"), el club contrató una empresa de seguridad privada para monitorear

-C) Se acordó abrir al mismo tiempo, a las 12.45, "todas las puertas del estadio al mismo tiempo" para evitar aglomeraciones

-D) La idea, ahora sin pantalla ni escenario del lado sur como fue ante Banfield, es compensar las dos cabeceras. "No queremos 6.000 socios en la norte y sólo 600 en la sur", anuncian. Pero, de paso, avisan: "La gente quiere ir toda a la cabecera norte, quizás por costumbre o por cábala. Se niegan a ir del otro lado, a la del FONAVI". A priori, un problema

-E) "Hay una sola puerta conflictiva, sin molinete, pero la vamos a controlar con el triple de gente", explicaron las tres partes reunidas

Con todos estos elementos, tanto Colón como la Policía y UTEDyC armaron el operativo, que tendrá la particularidad que los tres actores mencionados "estarán comunicados on-line" para evitar lo que pasó con Banfield: "puertas que no abren"; "llaves que no aparecen"; "ingreso de atropellada para no pagar".

A priori, más allá de la tremenda recuperación de socios que generó Colón con la Copa y la estrella, superando los 20.000 sabaleros que tienen carné en mano, la increíble capacidad del Nuevo Cementerio de los Elefantes, un estadio permanentemente mejorado por la Gestión Vignatti, genera certeza: "Por ahora, con aforo al cincuenta, entran todos sin problemas". En teoría, todo bien. Salvo que es Argentina. Y que es fútbol argentino.

La duda sigue siendo Ferreira

Con dos jugadores afuera desde el vamos (Gonzalo Piovi y Nicolás Leguizamón) y con todos los "tocados" ya recuperados (Aliendro, Lértora, Farías), la gran duda en el campamento sabalero para el partido de este domingo a las 15.45 contra Talleres en el Brigadier, sigue siendo el habilidoso Cristian Ferreira.

El ex volante ofensivo de River, de muy buena pegada en Colón, tiene un dolor fuerte en el ante-pie y el "Barba" lo va a esperar hasta el límite del juego. El resto del plantel campeón, totalmente a disposición del entrenador Eduardo Rodrigo Domínguez.