Por las rutas santafesinas

La cantora de Reconquista comenzó el lunes 11, en Florencia, una gira provincial a la que denominó “Vuelvo”; de este modo regresa a los escenarios luego de las restricciones establecidas durante la pandemia. En diálogo con El Litoral, repasó sus sensaciones en esta nueva etapa, como así también sus más recientes lanzamientos en formato de singles.

Fue muy emocionante: cuando bajamos del escenario con mis compañeros nos veíamos los ojitos llorosos; un año y medio hacía que no salíamos a tocar afuera, que no salimos a la ruta”, refiere Patricia sobre el concierto en Florencia en el marco del programa “Santa Fe en tu corazón”. Crédito: Gentileza Matías Foglia

Patricia Gómez es una cantora santafesina que lleva tres décadas y media trazando un mapa poético musical entre su amada Reconquista -donde reside- y las rutas sonoras que la invitan a compartir importantes escenarios desde su terruño al mundo. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre recorrerá diferentes escenarios de la provincia en una gira a la que denominó “Vuelvo” y que marca su esperado retorno a los escenarios luego de las restricciones establecidas durante la pandemia. En la misma recorrerá canciones de sus más recientes álbumes, “Jaaukanigás” (Crystal Music, 2019, nominado a Los Premios Gardel) y “De raíz” (Acqua Records, 2021), junto con otros lanzamientos paralelos y clásicos de su carrera.

Tras haber iniciado el tour el lunes 11 en Florencia, El Litoral habló con la artista para conocer la vivencia del retorno y la propuesta para los meses que vienen, como así también de sus nuevos lanzamientos.

“Le conté al público” que mi música está nutrida no solamente de otros músicos de raíz folclórica, compositores a quienes escuché y de quienes he aprendido desde la infancia, desde la adolescencia, cuenta sobre el EP “Zona de canciones”.Foto: Gentileza Matías Foglia

Reencuentro

-La gira se llama “Vuelvo”, que es el nombre de una de una de las canciones propias del disco “De raíz”; pero sin duda el título se resignifica totalmente ahora.

-Sí, claro. por supuesto: tiene tiene una connotación incluso más amplia, porque en un principio ese “Vuelvo” nace de la necesidad justamente de volver a encontrarnos, no solamente con el público y con la situación del hecho artístico en vivo; sino también con volver a encontrarnos con los afectos, con las personas que amamos, con los amigos, con la cotidianidad a la que por ahí estábamos acostumbrados. Y ahora adquiere esta resignificación, en cuanto a que estamos por fin volviendo justamente a estos espacios donde los artistas somos muy felices: son el escenario, la gira, los conciertos. Entonces hay una significación que se amplia un poco en cuanto al concepto de la canción.

-El 20 de marzo de este año pudiste presentar el álbum en el Teatro Español de Reconquista Santa Fe. ¿Cómo viviste esa vuelta con tu gente?

-El 20 de marzo tuvimos este changüí, como le decimos nosotros acá en el norte: en el que con un aforo del 30% de la sala pudimos presentar este, mi último disco, que salió este año. Y la verdad que fue muy fuerte para mí reencontrarme; si bien era raro todavía, porque ver la sala con las personas tan distribuidas, y hubo gente que quedó afuera, que no puedo ingresar; porque teníamos esa restricción (que había que respetar, obviamente, por las cuestiones sanitarias). Pero fue muy fuerte volver a escuchar los aplausos, volver a mirarnos y a cantarnos cara a cara con el público; y se me pasó tan rápido. Lo tomé como: “bueno, si se cuidan va a ser mejor” (risas).

Y cuando volvimos a encerrarnos, a no poder tocar en vivo fue tremendo el bajón: lo sufrí mucho, de hecho estuve con psicóloga hace poquito, porque me afectó muchísimo. Pero bueno, acá estamos de nuevo: en el camino.

Despegar

-Esta gira empezó en Florencia. ¿Cómo viviste ese show?

-Al pensar que que podemos volver, que podemos retomar de a poquito la actividad, se me ocurrió armar esta gira santafesina, porque me pareció que estaba bueno poder regresar a los escenarios desde mi provincia hacia todo el país. Entonces empezamos por la bota santafesina, y nos embarcamos en esta osadía de recorrer una provincia que es muy grande, pero a mí me encantan los desafíos, encontrar nuevas maneras de poder comunicar lo que hacemos y de encontrarnos con el público.

La gira en realidad arrancó el lunes 11 (era el domingo, pero se pasó por cuestiones climáticas), con esta presentación en el programa del Ministerio de Cultura de la provincia, que es “Santa Fe en tu corazón”. Desde ese programa fuimos invitados y nos vino bárbaro para empezar este recorrido desde Florencia; que es una localidad que está bien al norte de la provincia, llegando al límite con el Chaco. Tocamos en un escenario hermosísimo para toda la comunidad de Florencia: estaba llena la plaza, la gente disfrutó muchísimo de lo que sucedió ahí, cantó con nosotros.

Fue muy emocionante: cuando bajamos del escenario con mis compañeros nos veíamos los ojitos llorosos; un año y medio hacía que no salíamos a tocar afuera, que no salimos a la ruta. Fue un acontecimiento para nosotros, creo que lo fue para todos los artistas que estuvimos en esta situación durante este tiempo. Lo comentamos con los chicos de Amboé, que tocaron ese día: ellos también hacía un año y medio que no salía, era su primer concierto.

-Termina nuevamente en Reconquista el 11 de diciembre, de nuevo en casa.

-Sí, ahora la idea es pasear por algunas localidad de la provincia. Por esta cuestión también de que es una gira que la armamos nosotros: es totalmente autogestiva, como todo lo que yo hago con mi grupo de trabajo. Estuve un mes y medio más o menos tratando de contactarme con las comunas, con los municipios; buscando sponsors para que nos ayuden a cubrir los gastos; de modo que cuando vayamos a la localidad o cobramos una entrada o la comuna o municipio nos paga un cachet y la gente va gratis. Y de alguna manera recuperar esa fuente laboral, que es para nosotros poder tocar. Fue un trabajo de producción muy arduo, muy fuerte; lo sigue siendo porque ahora ya estamos en marcha.

La próxima parada es el 23 de octubre, aquí en Reconquista. en el Teatro Español. De todas las presentaciones es la que más me cuesta, porque es una sala muy grande: ahora tenemos un 80% de aforo. Así que nos gustaría que vayan, que nos acompañen. Reconquista es una ciudad grande, hay que convocar para que la gente nos acompañe, así que hay un trabajo de difusión fuerte que hacer.

Después vamos a ir a Las Toscas, el 29 de octubre: también está en el norte santafesino, forma parte de la historia de La Forestal: es parte los pueblos forestales; con un peso histórico hermoso y muy poderoso para nosotros, muy profundo. Ahí vamos a tocar en el marco de una muestra del Jaaukanigás, que también tiene que ver con nuestra propuesta, está todo muy relacionado. La gente de la Biblioteca de Las Toscas nos va a recibir y nos organiza esta movida.

El 16 de noviembre nos vamos a Gálvez, al sur de Santa Fe: una ciudad que ya nos recibió una vez, fue tan hermoso le encuentro con ese público. No sabés lo contentos que se pusieron ellos cuando les dije que tenía ganas de ir a visitarlos: urgente me armaron la movida.

El 20 de noviembre nos vamos a Romang: una ciudad que está por la Ruta 1, en la costa del río, y forma parte de esa de ese hermoso paisaje que tiene nuestra costa santafesina. Romang es una de las localidades más lindas, así que bueno estamos muy contentos de estar ahí, en el Centro Cultural.

El 4 de diciembre vamos a ir a Santa Fe, al El Solar de las Artes: un lugar que siempre nos recibe con tanto cariño, estamos muy contentos de que vamos a volver ahí. Y el 5 de diciembre vamos a estar en Rosario, al mediodía, en El Aserradero: ahí en la casa de Mario Chapino vamos a compartir en el Cuarteto Karé esa fecha, que ellos nos van a ayudar no solo con la convocatoria sino también a compartir música (me encanta cantar con ellos, así que ellos van a cantar ahí conmigo)

El 11, como decías, vamos a cerrar de nuevo acá en Reconquista, en un espacio muy lindo que se llama Errar Es Divino, un centro cultural independiente. Ese día vamos a estar cerrando nuestra gira, para luego descansar un ratito nomás, y ya preparamos para el verano.

Abrir el abanico

-De alguna forma este tiempo de aislamiento, en el que pudiste participar de diferentes streamings, participaciones audiovisuales, y dedicarte a hacer prensa, sirvió para difundir tu proyecto a nivel provincial y nacional. ¿Puede ser que esta gira recoja un poco los frutos de ese trabajo de hormiga?

-Sí, lo siento así. En Florencia vino mucha gente a saludarnos cuando bajamos del escenario, que nos etiquetó en sus historias, que vino a decirnos que estaban enamorados del videoclip de “Jaaukanigás”. Nunca había ideo a tocar a Florencia, una comunidad chica. Sabían quiénes éramos, de nuestra música, de “Jaaukanigás” y todo lo que proponemos desde la música del cuidado del agua, y cantar desde ese lugar como “gente del agua”.

Todo tiene que ver con este trabajo que venimos haciendo hace tanto tiempo. Y eso me emocionó mucho; porque dije: “Se ve que algo de todo lo que venimos haciendo prende, y tiene su cosecha”; en esto, en esta devolución del público, que para mí es maravillosa.

-En este tiempo empezaste a trabajar el EP “Zona de canciones”, del cual salió “Cisne” de Luis Alberto Spinetta como primer corte. ¿Cómo salió este proyecto, y para qué lado está yendo?

-“Zona de canciones” es un EP que nace desde una encuesta de Instagram. Me acuerdo que con Agostina (Martinelli, que es quien me ayuda con las redes) le preguntamos al público qué compositores les gustaría que yo aborde en un disco pequeño, como es un EP, o en singles, como son ahora, que van saliendo.

Les tiré opciones, y le conté al público que mi música está nutrida no solamente de otros músicos de raíz folclórica, sino que siento que mi música tiene en sus raíces (justamente como dice mi álbum “De raíz”) otras músicas que la componen. Que son esos compositores a quienes escuché y de quienes he aprendido desde la infancia, desde la adolescencia. Son compositores a quienes admiro mucho y que me gusta mucho cantarlos, más allá de su corte folclórico o no. Entre ellos estaban Luis Alberto Spinetta, Joan Manuel Serrat, Fernando Cabrera, Jorge Fandermole.

Tuvimos una respuesta maravillosa, participaron más de 200 personas de la encuesta: no lo podía creer. Dije “Bueno, eso es una señal: si la gente dice que tiene ganas de escuchar versiones de canciones de estos compositores, que también son parte de mi raíz, lo tengo que hacer”.

Este EP va como paralelo a todo lo que vamos haciendo, y salió “Cisne”, también salió “Canción del Pinar” la semana pasada, de “Fander”. Nos quedan dos temas más que ya tendrán su momento dentro de este año y del año que se inicia. Es como un bonus track del álbum “De raíz”.

-De Serrat grabaste una versión de “Mediterráneo”.

-Sí, ese es un single que grabamos el año pasado, durante la pandemia. Ahora vamos a hacer una versión muy folclórica de “Lucía”. Eso no lo sabe nadie, es primicia.

Aquellas canciones

-También grabaste una versión de “Los vientos se desatan”, como homenaje a Zitto Segovia, un autor que rescatás habitualmente, y que no está tan transitado por otros intérpretes.

-Fue un single que grabamos para un homenaje que se hizo a Zitto el año pasado, convocada por su hijo, Lucas Segovia. Pero independientemente de eso es como vos decís: en mis siete discos tengo canciones de Zitto. En el videoclip de “Los vientos se desatan” le cuento al público que también Zitto llega a mi vida cuando era muy niña; me encuentro con él en el Festival del Noreste Argentino, aquí en Reconquista, y mi papá me había regalado un disco suyo (en vinilo) que se llama “El varón que ya no existe”.

Me enamoré de la música de Zitto: para mí proponer en esa época, a mediados de los 80, una música de raíz folclórica con esa proyección en cuanto a la composición, pero también en cuanto a la tímbrica. Ese disco por ejemplo está arreglado por Lalo de los Santos, a quien admiro muchísimo: un músico santafesino, rosarino, amado por toda una generación, referente de tantos.

Dije: “Ah, acá está Lalo de los Santos: a ver qué pasa con esto. Yo era muy “péndex”, tenía 12 años, pero ya estaba con mi cabeza volada por la música. Me mató, era un disco hermoso: empecé a cantarlo ahí a Zitto, y nunca más deje de cantarlo. Te puedo cantar la discografía completa (risas), y en cada disco mío hay canciones de él.

Después me lo encontré acá, en el Festival del Noreste Argentino, y charlé con él: resultó ser que con su mamá y sus hermanos vivían al lado de la casa de un tío mío, allá en el Chaco. Hay una cuestión muy próxima ahí, y me dolió mucho su partida tan repentina en lo mejor de su carrera artística. Siempre lo recuerdo con mucho cariño.