Zabaleta criticó las protestas sociales

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta cuestionó los cortes de calle y los atribuyó a la cercanía de las elecciones. Pidió "no jorobar a la gente".

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, cuestionó a los movimientos sociales que realizan cortes de calle y afirmó que esas medidas de fuerza tienen "mucha actitud política" por la cercanía de las elecciones, por lo que pidió "sacar de la campaña algunas discusiones" y "no jorobar a la gente".

El funcionario nacional criticó las movilizaciones que hubo el pasado jueves en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores y que generaron un caos de tránsito.

"El Ministerio asiste a más de 15 mil comederos y merenderos. Hay 2.320.000 titulares de Tarjeta Alimentar, con casi 4,5 millones de beneficiarios. Está todo lo que tiene que ver con la asistencia a cooperativas y unidades productivas. También estamos a un mes de las elecciones y vemos mucha actitud política en este tipo de movilizaciones", señaló el integrante del Gabinete.

Y agregó: "Yo me pregunto: ¿resolvió algo lo que se hizo ayer, movilizando, cortando, jorobando la vida a la gente? No".

En ese sentido, el ex intendente del partido bonaerense de Hurlingham remarcó que la cartera social "tiene siempre y constantemente una mesa de diálogo y de trabajo para abordar todos los temas y contiene sin mirar cómo piensa cada uno".

"Hay que sacar de la campaña electoral algunas discusiones y seguir trabajando", manifestó.

Por otra parte, el funcionario nacional afirmó que la población le "llamó la atención al Gobierno" con el resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, pero remarcó que "ahora es vuelta de página" y destacó que "hay expectativa y esperanza hacia adelante".

"Los argentinos tienen que saber que no es mirando para atrás, con una oposición maquillada, diciendo cosas que no sienten, proponiendo lo que no hicieron cuando les tocó, el repiqueteo en la cabeza, el campanazo de los tarifazos, el cierre de empresas, el endeudamiento", subrayó el integrante del Gabinete.

Las demandas

Asimismo, el referente peronista señaló que las demandas más urgentes de la gente son "los precios de los alimentos y el trabajo".

Respecto al primer punto, Zabaleta reconoció que "son números malos" los que arrojó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre la inflación de septiembre, que fue de 3,5%.

"Tenemos un problema con el precio de los alimentos, tenemos que dar una pelea muy fuerte para poder ordenarlos", afirmó el ministro de Desarrollo Social, que alertó que "la plata no alcanza".

Y concluyó: "En el laburo de cuidar el bolsillo de los argentinos tiene que haber más Estado presente, pero no sólo nacional, sino también gobernadores e intendentes, frente a los vivos que lo único que pretenden es llenarse los bolsillos en momentos muy difíciles que viven los argentinos".