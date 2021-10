Compromiso de Nación para financiar la mejora en los accesos a Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 16.10.2021

9:56

La primera obra será la nueva iluminación en la circunvalación de ruta 11 entre calle Gorostiaga y la localidad de Candioti. Anunció el gobernador que el martes se licitará la nueva planta potabilizadora de ASSA para esta capital y una reunión entre Jatón, Lagna y autoridades de Gendarmería por política de seguridad,

El gobernador Omar Perotti firmó con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, el convenio por el cual la cartera nacional se compromete a llevar adelante una serie de trabajos para mejorar la red de accesos viales a la ciudad de Santa Fe entre la fuente de la Cordialidad en ruta 168; en lo que es avenida Alem de esta capital y la ruta 11 desde la salida a Santo Tomé hasta la localidad de Candioti. Son dos etapas de trabajos por diez millones que financiará Obras Públicas de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Vialidad.

La primera etapa, por la mitad de ese dinero, se firmó ayer e implicará en semanas más que la provincia licitará la iluminación entre Gorostiaga y Candioti, proyecto ya terminado por Vialidad santafesina y técnicos de la UTN y que comprenderá la instalación de mil columnas en ese trayecto para instalar lámparas Led que permitirán mejorar la visibilidad y la seguridad del tránsito, como destacó la ministra santafesina, Silvina Frana.

En el acto, Frana se encargó de marcar los objetivos: mejorar la seguridad de las personas mediante iluminación y acondicionamiento de banquinas para propiciar mayor visibilidad; y mejorar la seguridad vial mediante adecuación de las instalaciones: protección lateral, central y acondicionamiento de calzada. Son 55 kilómetros los que estarán sujetos a intervención en los próximos meses.

El intendente Emilio Jatón fue el primero en arribar al vivero donde se desarrolló el acto, sobre avenida Gorostiaga, frente al Hipódromo local. Lo esperaba Frana quien había ya recorrido el predio. En tanto, Perotti arribó al lugar con Katopodis y el senador Roberto Mirabella. Venían de Rosario donde también habían recorrido obras que ejecuta nación en territorio santafesino y luego fueron hasta Rafaela a inaugurar un nuevo trayecto de autopista de ruta 34 y un intercambiador de tránsito. "En cuatro años, la gestión anterior inauguró cinco kilómetros en ruta 34; en lo que va de la actual gestión ya son 20 kilómetros, dos intercambiadores y hay un importante avance de ritmo de obra en la zona de Sunchales" precisó Perotti.

Además el gobernador adelantó que el lunes, con fondos nacionales se licitará la ampliación de planta potabilizadora de Rosario y el martes la nueva planta de Santa Fe. No dejó de remarcar que son todos los compromisos del presidente Fernández duranta la visita a Rosario en el marco del programa de Capitales Alternas. Antes, Frana le agradeció a Katopodis el cumplimiento de los compromisos asumidos con Santa Fe y le recordó la reunión que en enero del 2020 habían tenido con Perotti y él repasando las necesidades de la provincia. En el medio, la pandemia que paralizó gran parte de la actividad.

Jatón también tuvo palabras elogiosas a Katopodis porque es un funcionario que le abre las puertas y atiende los requerimientos de la ciudad capital. Hoy nación está financiando la primera etapa del Camino Viejo a Esperanza y ya tiene las carpetas para la segunda etapa así como para obras en barrio Transporte y una fuerte intervención en la Plaza del Soldado. Después Perotti dijo que el intendente santafesino se reunirá en la semana con el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, y el jefe de Gendarmería para acordar políticas preventivas.

Durante el acto, Frana explicó los objetivos de los trabajos, habló de otras obras en marcha con fondos nacionales, destacó el trabajo conjunto entre ambas carteras e incluso entre Vialidad Nacional y provincial cuyos titulares estuvieron presentes en el acto y no dejó de remarcar la importancia de obras especialmente en esa zona de la ciudad. Katopodis señaló que en el camino hacia esta capital venía repasando con Perotti los compromisos en marcha "obras que miran y organizan el desarrollo de la provincia" no sin dejar de destacar el esfuerzo que hizo la población durante la pandemia. "Ganamos, nos defendimos de la pandemia. Ahora, nos levantamos todos juntos" subrayó el ministro nacional. Precisó que hoy su cartera tiene 2.600 obras en marcha en todo el país y el día en que asumió el cargo apenas había 318. "Miramos hacia adelante" y destacó que hay inversión en los municipios de Santa Fe y Rosario -no administrados por el justicialismo- para comparar que en los cuatro años de gestión de Macri no tuvo una sola obra nacional en San Martín, la ciudad aledaña a CABA del cual fue intendente.

"Lo que viene a Santa Fe en recursos, Santa Fe lo potencia y lo multiplica" destacó Perotti quien recordó que días atrás se puso en marcha el circunvalar ferroviario y ahora se vuelve a hablar de circunvalación que son "obras que potencian el tránsito de riqueza generada por los santafesinos".

El gobernador no dejó de marcar "la vocación, la compañía y la cercanía" de Katopodis y del gobierno nacional para con la provincia. "Estas son obras que le sirven a la gente", acotó. Aclaró que los anuncios vienen precedidos de reuniones que se vienen sucediendo con funcionarios nacionales más allá de la pandemia. "No dejamos de lado la salud, seguimos vacunando pero nos ponemos al lado del que trabaja, el que invierte para facilitarle la tarea", definió.

Recorrida

Katopodis, el gobernador y su comitiva -entre ellos los dos senadores nacionales por Santa Fe, Sacnun y Mirabella; fueron llevados por Jatón a recorrer el vivero vivo donde tuvieron explicaciones del secretario de Medio Ambiente, Edgardo Seguro del funcionamiento y la función ambiental y social que cumple. Jatón explicó que la obra había sido abandonada por la anterior gestión, que la fueron retomando tras destrabar aspectos jurídicos con la empresa contratista y no dejó de marcar que se realiza con fondos franceses.

Las tareas

El compromiso de Katopodis firmado con Perotti comprende trabajos por diez millones en dos etapas, la primera de las cuales se pone en marcha en semanas más.

Primera etapa

Se trata de la intervención en la llamada Ruta Nacional (RN) N.º A007: tramo calle Lisandro de la Torre – Intercambiador Acceso Santo Tomé (es la avenida Alem y de la Constitución) también la ruta nacional 11 en el tramo Intercambiador Acceso Santo Tomé – Ruta Provincial (RP) N.º 70 así como el intercambiador de ruta provincial 1 con ruta nacional 168.

Los primeros trabajos a ejecutar será la iluminación entre calle Gorostiaga y Candioti que licitará el mes próximo la cartera santafesina con fondos nacional. La ministra Frana confirmó que el proyecto está terminado. Le seguirán trabajos para mejorar la seguridad vial y la reparación de calzada.

Segunda etapa

Los trabajos comprenden la ruta nacional 168 en un trayecto de 25 kilómetros en el tramo Acceso Túnel Subfluvial – Puente Gobernador Oroño. También la ruta N.º A007 en los dos kilómetros 700 en e tramo Puente Gobernador Oroño – calle Lisandro de la Torre y la ruta 11 en un trayecto de 7,6 km que van desde la intersección con la ruta provincial 70 hasta la comuna de Candioti.