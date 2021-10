https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 16.10.2021 - Última actualización - 11:59

11:49

El conjunto de Emilia se impuso en Primera División a San Martín de Monte Vera por 2 a 0 y se adjudicó el título de campeón. En Reserva, derrotó a Central Helvecia 2 a 1 y festejó con vuelta olímpica.

Terminó el torneo de otoño en la Paivense Colón festejó por partida doble El conjunto de Emilia se impuso en Primera División a San Martín de Monte Vera por 2 a 0 y se adjudicó el título de campeón. En Reserva, derrotó a Central Helvecia 2 a 1 y festejó con vuelta olímpica. El conjunto de Emilia se impuso en Primera División a San Martín de Monte Vera por 2 a 0 y se adjudicó el título de campeón. En Reserva, derrotó a Central Helvecia 2 a 1 y festejó con vuelta olímpica.

Fue un día teñido de rojo y negro la tarde del domingo pasado en Emilia. El clima amenazante de lluvias -no pasó más de una pequeña llovizna- hacía peligrar la presencia de público o incluso la disputa del partido. Por fortuna, el clima también se asoció a la fiesta local.

El partido de Reserva, como siempre, sirvió de preliminar para la Primera División. Un juego muy parejo, que se definió en el último cuarto de hora, con festejo por partida doble de Dan Kevin Villalba. El suspenso lo puso Fabricio Escobar, con el descuento para Central Helvecia, pero el resultado final fue victoria y coronación para la reserva rojinegra.

Se fue la primera

En la previa, San Martín llevaba ventaja porque había ganado su presentación inicial ante Central Helvecia. Mismo rival con el que Colón había empatado y perdido en la definición desde el punto penal. Por lo que contaba con 1 solo punto y el único resultado que le servía era el triunfo.

Los primeros minutos, como suele ocurrir en este tipo de finales, fueron de estudio mutuo. Aunque San Martín fue el primero en avisar a los 7 minutos. Motura amontonó 3 marcas por el carril izquierdo, mandó el centro y Caligaris definió de cabeza desviado. Pero el balón siguió en juego, la rescató Matías Ferrero y luego sí pudo recuperar la defensa local.

Un nuevo intento de San Martín llegó a los 19. Leo Escobar apareció por el carril zurdo, mandó el centro, que en el punto penal conectó Maxi Tittoni de cabeza, pero el disparo se fue lejos del arco defendido por Álvarez.

Más allá de los intentos de San Martín, el juego era sumamente equilibrado, con tendencia a aburrido. La preocupación era más por destruir el juego rival que por crear el juego propio. Lo que en el lenguaje futbolero se conoce como "partido de dientes apretados".

La primera situación favorable al local llegó recién a los 29. Córner desde la izquierda, cabezazo de Barcarolo, pero el balón fu de fácil dominio para Nini.

Pero San Martín iba a lamentar perderse la situación más clara con la que contó en ese primer tiempo. Salida rápida por la izquierda -el sector más elegido por el conjunto visitante para encabezar sus ataques- y Lucas Calegaris que aprovecha la desesperada salida del arquero Álvarez fuera del área. El delantero de San Martín definió con el arco sin custodia y se jugó la vida Meinardi para arrojarse sobre la línea y salvar el tanto.

Pero Colón tenía guardado un as en la manga. Tiro libre en inmediaciones del área -a unos 10 metros aproximadamente, levemente recostado sobre la derecha-. David Lovato se iba a hacer cargo de su ejecución y la definición fue fenomenal. Hizo estéril la volada de Nini, que no pudo evitar que la pelota ingresara en el ángulo superior derecho, estableciendo el 1 a 0 para Colón.

En la última lo sentenció

El segundo tiempo planteaba el desafío para San Martín de dar vuelta el resultado -o al menos lograr el empate, que lo beneficiaba en la definición del título-. Con los fantasmas de un pobrísimo segundo tiempo en la primera fecha ante Central Helvecia y con un local con hambre de gloria, la que por el momento estaba alcanzando.

En la primera jugada del complemento, Colón tuvo chances de ampliar el marcador. La defensa de San Martín quedó mal escalonada y "Pulgar" Lovato intentó definir por sobre la salida de Nini, pero el arquero se quedó con el balón.

A los 5 nueva chance para Colón, ahora con un tiro libre de Barcarolo, que Nini resolvió embolsando el disparo.

San Martín, lejos de generar chances para intentar empatar, sufría en su propio arco las posibilidades de Colón de intentar aumentar. Luego de un rechazo corto, proveniente de un tiro de esquina, la pelota le quedó servida a Gabriel Ferreyra, que definió en emboquillada. Nini cubría en retroceso, pero el balón dio en el travesaño, salvándose una vez más San Martín.

Los minutos transcurrían y el margen era cada vez más escaso para la posibilidad de San Martín de lograr el empate. Sobre el final llegaría la definición de un día soñado para Dan Kevin Villalba, autor de 2 goles en la Reserva, que en la previa se había consolidado campeona. El juvenil se estrenó en la red en Primera División en su tercer partido, sentenciando el duelo 2 a 0 para Colón y desatando el festejo, luego del pitazo final de Gonzalo Barrios.

Síntesis

Colón: Ezequiel Álvarez; Alex Rossini, Leandro Barcarolo, Ezequiel Meinardi e Ignacio Galiano; Alberto Sarandon, Juan Scarafía, Santiago Pogliani y Leonel Lovato; David Lovato e Ignacio Presser. DT: Cristian Scarafía

San Martín: Hugo Nini; Hernán Palacios, Ismael Torres, Lucas Debruin y Facundo Tolaba; Maximiliano Tittoni, Gastón Motura, Federico Medina y Matías Ferrero, Leonardo Escobar y Lucas Caligaris. DT: Diego Rojas

Goles: en el primer tiempo; a los 38 min. David Lovato (C). En el segundo tiempo; a los 45 min. Dan Kevin Villalba (C)

Cambios: en el primer tiempo; a los 17 min. Gabriel Ferreyra por Presser (C). En el segundo tiempo; al comenzar Pablo Meneghini por Federico Medina (SM); a los 11 min. Carlos Oronao por Debruin (SM); a los 20 min. Héctor Juárez por Meneghini (SM); Lautaro Romagnoli por Alberto Sarandon y Agustín Rodríguez por Scarafía (C), a los 34 min. Lautaro Blassi por Palacios (SM); a los 39 min. Federico Resteli por David Lovato y Dan Kevin Villalba por Rossini (C)

Amonestados: Juan Scarafía (C). Lautaro Blassi y Carlos Oronao (SM)

Árbitro: Gonzalo Barrios.

Cancha: Colón.

Reserva: Colón 2 (2 de Dan Kevin Villalba) - Central Helvecia 1 (Fabricio Escobar). Colón se consagró campeón.

Torneo de Otoño "Enfermeros Profesionales de Santa Fe"

El triangular final en 7ma. división tuvo estos resultados: en cancha de Colón (Emilia): Central Oeste 0-Central Helvecia 1 (Lucas Franco), Central Oeste 0-Polideportivo Videla 2 (2 de Joaquín Sandoval), Central Helvecia 2 (Emanuel Prieto y Juan Zimmermann)-Polideportivo Videla 0. Las posiciones: 1° Central Helvecia, campeón; 2° Polideportivo Videla y 3° Central Oeste (Recreo).

Por su parte, el triangular final femenino sub 21 finalizó de la siguiente manera: cancha Colón (Emilia): San Martín (Monte Vera) 2 (Antonela Jiménez y Estefanía Martínez)-Central Helvecia 0, Central Helvecia 0-Polideportivo Llambi Campbell 0; definición desde el punto penal Central Helvecia 5-Llambi 3, San Martín 2 (Antonela Jiménez y Lucila Cardozo)-Polideportivo Llambi Campbell 0. Las posiciones: 1° San Martin (Monte Vera), campeón; 2° Central Helvecia; 3° Polideportivo Llambi Campbell.