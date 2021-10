Importante victoria de CRAR ante Universitario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 17.10.2021

14:16

En la Primera División, los rafaelinos vencieron como visitantes al "Cuervo" por 34 a 24. Además, por el Top 10, gran victoria de SFRC ante Jockey en Rosario.

Impecable lució la cancha número 1 de Universitario, realmente un "billar". Hasta allí llegó CRAR para enfrentar al joven equipo local.

Desde el comienzo el elenco de Rafaela intentó imponer su potencia física, pero se encontró bien contenido por la defensa de Uni. Fueron unos quince minutos de "evaluación" por parte de ambos equipos.

Pese a que el dominio territorial y de la pelota era de Uni, el primer try del partido fue para los de Rafaela. "Avivada" en la boca del lunes entre el hooker y Matías Rocchi que corrió libre al ingoal "cuervo".

La media hora siguiente no tuvo muchos momentos para destacar, a excepción de un penal por bando: Kernsten para la visita y Mateo Bianchi para Uni.

Pero se vino una gran reacción de CRAR, con su 10 como gran protagonista. Primero con un kick sobre la defensa de Uni. Carga pareja del ataque para molestar a la defensa, y Appo que se aprovechó de la situación para apoyar.

Luego, el "Flaco" Kerstens metió una "medialuna" amplia y con una gran definición personal (muy de seven), anotó el tercer try de su equipo. En ambas oportunidades, el mismo 10 fue quien aportó también las conversiones.

Y sobre el final, un try penal generado por el empuje del scrum para CRAR, puso el 29 a 3 en favor de la visita con el cual se cerró el primer tiempo.

Segundo Tiempo

El complemento continuó con un CRAR volcado al ataque. Producto de esto, nuevo scrum cinco que fue otra vez aprovechado. Buen empuje primero y Facundo Aimo que se "zambulló" sobre la pelota para de esa forma anotar el quinto try.

Costó, pero llegó el primer try de Universitario. Pelota al fondo, buena presión de Mateo Bianchi que tapó el kick del fullback de CRAR y terminó cayendo con la pelota en el ingoal visitante.

Otra vez Uni fue quien desnivelo el tanteador. A los 20 minutos, salida rápida desde un scrum, y desde la base, pelota a Jabaz que con un "toquecito" justo habilitó a Widmer que apoyó abajo de los palos.

Sobre el cierre, llegó el tercer try para Uni, que solo sirvió para decorar el resultado. Fue a través del scrum (que mejoró en el segundo tiempo) y lo terminó apoyando Tomás Olmedo.

34 a 24 ganó CRAR que se consolidó como puntero de la Primera División.

Síntesis

Universitario: Franco Uriarte (Flores), Juan Espinoza (Machado) y Juan Sánchez (Puertolas); Lucas Vega y Tomás Olmedo (Ramírez); Giuliano Buccini (Capitán), Víctor Redondo y Tomás Barone (Cantarutti); Bruno Gaitán (Martín) y Maximiliano Jabaz; Agustín Talarico (Menegón), Julián Fleitas, Agustín Dusso, Mateo Bianchi y Mateo Widmer.

CRAR: Matías Rocchi (Duria), Gastón Zbrun (Rojas) y Juan Ghizzoni (Gutiérrez); Juán Imvinkelried y Franco Davicino (Gudman); Gian Allasino, Manuel Mandrile y Facundo Aimo (Ferrero); Esteban Appo (Acosta) y Santiago Kerstens; Francisco Fuglini, Juan N. Imvinkelried (Capitán), Guillermo Brown (Francone), Leonardo Sabellotti y Mateo Villar (Corach).

Tantos en el Primer Tiempo: Try de Rocchi convertido por Kernstes; Penal de Kernstens; Penal de Bianchi; Try de Appo convertido por Kernstes; Try de Kernstes convertido por él mismo; Try Penal.

Tantos en el Segundo Tiempo: Try de Aimo; Try de Mateo Bianchi convertido por él mismo; Try de Widmer convertido por Bianchi; Try de Olmedo convertido por Bianchi.

El resto

En lo que respecto a los otros resultados de Primera, Tilcara venció 34 a 26 a Jockey VT; Logaritmo cayó ante Alma Juniors por 43 a 23; y La Salle perdió como local 44 a 8 ante Caranchos.

Posiciones: CRAR 19; Jockey VT 16; Caranchos 12; Tilcara 10; Alma Juniors 8; Uni (SF) 6; Logaritmo 5; La Salle 4.

Próxima fecha (5°) - 23/10: Uni (SF) - Tilcara, CRAR - La Salle, Caranchos - Logaritmo y Alma Juniors - Jockey (VT).

Gran "golpe" de SFRC en Jockey

Sin dudas que "la nota" de la cuarta fecha en el Top 10, la dio Santa Fe Rugby Club. Así como la pasada CRAI se impuso a los de Fisherton, esta vez fue el turno del equipo de Sauce Viejo, quien venció al Jockey rosarino por 31 a 27.

SFRC alistó a: Tomás Derito, José Milesi y Gonzalo Del Pazo; Matías Gaggiamo y 5 - Guillermo Botta (Capitán); Tomás Longo, Valentín Iturraspe y Santiago De Biaggio; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Agustín Foradini, Bautista Galassi, Valentín Fernández, Manuel Borzone y Juan Cruz Strada.

Los Tries para Santa Fe Rugby fueron anotados por Bautista Galassi, Valentín Fernández, Tomás Derito y Gonzalo Galán, todos convertidos por Fertonani quien además marcó un penal.

También jugaron: Martín Roldán, Agustín Bude, Bautista Sakr, Federico Patrizi, Francisco De Biaggio, Dalmiro Borzone, Gonzalo Galán.

Por su parte, CRAI visitó al actual campeón del TRL, Old resian, quien terminó ganando el partido por 40 a 22.

CRAI: Joaquín Berón (Ramos), Facundo Garibay y Joaquín Lerche (Canuto); Augusto Otero (Ferreyra) y José Dogliani (Capitán); Torres Jozami (Ledesma), Manuel Bernstein y Justo Ordano; Alejandro Molinas y Francisco Alberto; Iñaky Carreras (Montini ), Matías Peón (Montyn), Jorge Qüesta, Lucas Nowotny (Del Sastre) y Franco Radín.

Los tries de CRAI fueron anotados por Dogliani, Berón y Bernstein; más dos conversiones y un penal de Alberto.

Además, CAE venció 34 a 17 a Rowing, Provincial 20 - Uni (R) 37 y Duendes 32 - GER 22.

La próxima fecha será la 5ta: Duendes - CAE, GER – Jockey, SFRC - Old Resian, CRAI – Provincial y Uni Ros. - Rowing

Segunda División

Victorias de los equipos de la Unión Santafesina en Segunda División. Ambos de visitantes: Querandí se impuso 30 a 17 a CUCU y Cha Roga hizo lo propio con Capibá por 22 a 10. Estos encuentros corresponden a la Zona A.

Mientras que por la Zona B, Regatas Y Belgrano SN 38 - Talleres AS 10; Gimnasia P. 19 - Los Pampas 10.

Posiciones Zona A: Cha Roga 14; Querandí 6; Capibá 5; CUCU 4. Próxima fecha - 4° - 23/10: Capibá RC-CUCU y Querandí RC-Cha Roga RC

Posiciones Zona B: Gimnasia 13; Los Pampas 9; Belgrano/Regatas SN 5; Talleres AS 1.

Próxima fecha - 4° - 23/10: Talleres AS-Los Pampas y Gimnasia (P)-Regatas/Belgrano (SN)

Posiciones Top 10

Duendes 20

Old Resian 20

GER 15

CAE 15

Jockey 11

SFRC 7

Uni (R) 6

CRAI 5

Rowing 4

Provincial 1