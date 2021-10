Colonistas..., volvió el Campeón!!

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 17.10.2021

20:01

Con un golazo de tiro libre de Alexis Castro a los 40 minutos del primer tiempo, Colón derrotó al equipo del "Cacique" Medina, que llegó a Santa Fe con chapa de candidato al título. En el Brigadier lo esperó el del "Barba", que le "tiró" la estrella por la cabeza.

Es verdad que la noche en que volvió el público con un aforo del 50 por ciento (ponele...) al estadio del barrio Centenario, el "Dale Campeón..., dale Campeón..." se escuchó infinidad de veces. Antes, durante y después del pobre empate y también pálida imagen del equipo contra Banfield.

Pero esa noche fue muy especial. Se trataba del retorno de la hinchada a las tribunas del Brigadier López para festejar lo que cuatro meses antes no se pudo hacer, cuando Colón se consagró Campeón de la Liga Argentina aquella noche en San Juan goleando a Racing 3 a 0.

Por eso el resultado con el marcador en blanco y lo mal que se jugó frente al Taladro no dolió en la más mínimo (siempre hablando de hinchas). La gente concurrió a la cancha con el ánimo de festejar y nada ni nadie se lo iba a impedir. Y así fue.

Pero (aunque también festejó luego del partido), a Eduardo Domínguez no le gustó para nada como jugó su equipo. Y eso se notó en la fecha siguiente, cuando hubo que ir al Bajo Flores para medirse con San Lorenzo. Sin dudas ante el Ciclón la mejoría fue notoria, y se tradujo en el resultado, ganándole 2 a 1 al elenco de Paolo Montero.

Pero este domingo era muy especial. Domingo 17 de octubre, Día de la Lealtad. ¿Alguna demostración más cabal de la lealtad que la del simpatizante sabalero por esta camiseta? Hay sobrados ejemplos sobre lo leal que es el colonista, sobre todo (lógicamente) cuando los tiempos vienen dulces.

Pero este domingo era muy especial. Tercer domingo de octubre, día de la Madre. Y a propósito de lealtad. El horario del partido no era el más cómodo: 15.45. Se sabe que los almuerzos domingueros siempre comienzan un poco más tarde; y si a eso le agregamos que es el día de la Madre, la sobremesa podía extenderse un poco más. Si embargo, los sabaleros y las sabaleras son leales. Al Colón Campeón no se lo quieren perder, por eso se vieron algunos carteles pidiéndoles perdón a Mamá porque "primero está Colón". ¡Hasta las madres sabaleras fueron al Brigadier!.

Pero este domingo fue muy especial para una de ellas. Allá, en el codo Suroeste, lugar donde se ubican los palcos, estaba una madre que si bien no es santafesina, ya tiene los colores rojo y negro en su corazón. Se trata de Claudia, la mamá de Alexis Castro, quien llegó a nuestra ciudad desde Buenos Aires para estar junto al mediocampista de Colón no solo este domingo tan especial, sino también para pasar junto al héroe de la tarde todo el lunes, porque el ex San Lorenzo cumple 27 años.

¡Pavada de regalo le hizo Alexis Castro a su mamá! Por eso a los 40 minutos del primer tiempo, apenas su pie zurdo acarició la pelota en el tiro libre desde unos 25 metros para meterse en el ángulo superior derecho de Herrera, el volante izquierdo fue corriendo hacia el sector donde estaba Claudia, se arrodilló y le dedicó tremendo golazo.

Claro que Claudia no fue la única que (además de emocionarse hasta las lágrimas) festejó el gol. Todo el estadio fue un delirio, y el "Dale Campeón..., dale Campeón volvió a sonar en todo el estadio. Como nunca más merecido, como nunca más justificado. ¿Acaso no es Colón el Campeón?.

Síntesis

Colón 1: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Christian Bernardi, Federico Lértora y Rodrigo Aliendro; Alexis Castro y Mauro Formica; Facundo Farías. D.T.: Eduardo Domínguez.

Talleres: Guido Herrera; Julián Malatini, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez y Ángelo Martino; Francis Mac Allister, Rodrigo Villagra, Héctor Fértoli y Carlos Auzqui, Diego Valoyes y Mateo Retegui. D.T.: Alexander Medina.

Gol: en el primer tiempo, a los 40 min., Castro (C).

Cambios: a los 18 min., Michael Santos por Retegui y Juan Cruz Esquivel por Fértoli (T); a los 22 min., Juan Méndez por Mac Allister (T); a los 29 min., Santiago Pierotti por Formica (C); a los 35 min., Nahuel Tenaglia por Malatini y Diego García por Villagra (T); a los 38 min., Facundo Mura por Meza y Lucas Beltrán por Bernardi (C); a los 44 min., Nahuel Gallardo por Castro (C).

Amonestados: Meza y Formica (C); Villagra, Martino, Mac Allister, Malatini, Retegui y Méndez (T).

Árbitro: Néstor Pitana.

Cancha: Colón.