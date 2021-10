https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Aclaración de dos fiscales del MPA de Rosario

Enrico no es investigado en la causa del juego clandestino

Edery y Schiappa Pietra hicieron la aclaración en nota con membrete oficial. Además, valoran la conducta del legislador por General López de ponerse a disposición de la justicia y no ampararse en los fueros.

Crédito: Archivo El Litoral

Por Redacción EL SEGUIR En el marco de la causa de 'Juego Clandestino', que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dos fiscales se expidieron respecto de la presentación realizada días atrás por el senador provincial Lisandro Enrico (UCR - General López) y aclararon que el legislador no se encuentra bajo investigación en ninguna de las causas mencionadas. "Atento la preocupación razonable puesta de manifiesto por Ud. le hacemos saber que conforme la evidencia expuesta y la que ha tomado carácter público, Ud. no se encuentra sujeto a investigación por los suscriptos", dice el escrito de los fiscales Luis Schiappapietra y Matías Edery. A fines de septiembre, Luis Rossini, abogado del zar del juego clandestino de Santa Fe, Leonardo Peiti, en declaraciones radiales deslizó que en la causa en la que se investiga a su defendido también estaba involucrado el senador Enrico y que había pruebas que lo relacionaban con el tema. Estos hechos motivaron al legislador sureño a presentarse ante la justicia el 1 de octubre y solicitar por escrito que se le informara si era parte de la investigación que se desarrolla sobre las causas de juego clandestino, o si existía evidencia que lo vinculara a los hechos de corrupción. La Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del MPA le respondió a Enrico aclarando que "no es investigado por ningún delito" y desmintió a Rossini. En la nota presentada por Enrico ante el Ministerio Público de la Acusación, el senador expresó que de ser necesario él renunciaría a los fueros que le otorga la Constitución de la Provincia de Santa Fe. "Finalmente, sobre la puesta a disposición de su desafuero le hacemos saber que a la fecha no contamos con evidencia ni cursos investigativos que así lo requieran", manifestaron los fiscales. "Asimismo no queremos dejar de destacar que valoramos su ejemplar conducta, la cual evidentemente reviste un alto contenido cívico y se evidencia respetuosa de quienes ejercemos funciones públicas en el marco de las investigaciones penales contribuyendo de gran forma a una cordial relación entre los poderes del estado de derecho". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

