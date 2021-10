El biodiésel santafesino sigue esperando

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La búsqueda de certezas es clave para quienes con las energías verdes agregan valor industrial a la producción primaria de soja. Se espera que después de las elecciones haya nuevas discusiones con funcionarios nacionales. A Santa Fe no le fue bien en el Congreso y ahora puja por no perder su porción del mercado interno en los surtidores.

Marcelo Kusznierz, integrante de la firma Doble L Bioenergías SA, forma parte de la Cámara de Biocombustibles de la Unión Industrial de Santa Fe. Habló con El Litoral sobre su reacción ante la novedad de estos días: se ha dictado un decreto para la reglamentación de la nueva Ley de Biocombustibles, que abiertamente perjudica los intereses de las empresas santafesinas productoras de biodiésel.

El proceso de reglamentación de la norma (en la que las firmas locales han perdido buena parte de su mercado interno) ofrece la chance de que -al menos por esa vía- se recupere el panorama de necesarias certezas que daba el marco legal anterior, lamentablemente perdido para los santafesinos.

El empresario dijo que es algo escueto el decreto 717 para la reglamentación de la Ley y que le resulta positivo "el llamado al diálogo" respecto del sector productor de biocombustibles. Y que lo que preocupa especialmente al sector es el plazo establecido y que el gobierno nacional no haya aún comprendido que la cuestión "es urgente".

El Litoral: - ¿Cuál es su visión sobre esta novedad normativa?

Marcelo Kusznierz: - Es positivo el decreto porque instruye a la Secretaría Energía para que en el plazo máximo de 180 días lleve a cabo la revisión del marco regulatorio, en materia de seguridad, calidad, registración y porque propicia el dictado de la normativa pertinente. Pero en definitiva está claro que están simplemente amagando con que van a sacar una reglamentación.

- Pero aún no está esa reglamentación.

- Todavía no está. Evidentemente no está lista? Nosotros celebramos que dentro del decreto hagan una convocatoria a todas las empresas del sector y esperamos que se cumpla con la palabra empeñada: que podamos participar activamente en los detalles de la reglamentación de la ley 27.640. Pero la realidad es que nosotros no podemos esperar 180 días. Sinceramente, hubiéramos preferido que todo esto ya hubiera sido resuelto. Incluso antes de las elecciones. Evidentemente, no vamos a tener una respuesta en un mes. Esperamos que efectivamente nos convoquen, que podamos participar y suponemos que con posterioridad a los comicios. Desde las cámaras del sector queremos dar nuestro punto de vista para una reglamentación definitiva de la ley.

- Usted menciona que para el sector es urgente tener definiciones. ¿Cómo definiría su actual estado?

- Como cuando se discutía la ley, seguimos reclamando ahora para que en la reglamentación se contemple al menos un cupo mínimo para aquellas empresas Pymes regionales, que necesitan una producción mínima para subsistir. En el caso nuestro, actualmente estamos apenas pasando una asignación por parte del gobierno nacional pasando las 500 toneladas y realmente es una producción que a duras penas nos permite solo sobrevivir. Nosotros necesitamos que como mínimo nos llegue cupo asignado de aproximadamente entre 1.200 y 1.500 toneladas es lo que reclamamos.

En todo el sector necesitamos certezas, un horizonte claro de producción. Hoy no lo tenemos. La Secretaría de Energía de la Nación está asignando los cupos y no sabemos en virtud de qué prorrateo.En nuestro caso se nos asignan en un mes unas 700 toneladas, en otro mes bastante menos, luego 600 y en el último período no llegaron a 500 toneladas de producción. No hay coherencia en cuanto a la asignación de cupos. Y lo repito: necesitamos una producción mínima para ser sustentables y para hacer una empresa con proyección a futuro. Y no podemos esperar que eso se resuelva luego de 180 días.

- ¿Han tenido nuevos contactos con funcionarios provinciales por la reglamentación del decreto nacional ? ¿Las empresas santafesinas se sienten acompañadas por la Provincia en este tema ?

- El contacto con los funcionarios de la Provincia es permanente. Ellos conocen la problemática nuestra, saben lo que nos ha costado transitar todo ese proceso y lo que hemos batallado para que haya un marco legal diferente. Ahora pedimos un marco regulatorio que nos contemple. Los funcionarios entienden que necesitamos del apoyo permanente de la Provincia y que sea una verdadera política de Estado. Es lo que necesita todo el sector productivo. Creo que está más que claro, e incluso el gobernador ha manifestado también en el Día de la Industria que la producción es esencial. Y nuestro presidente y nuestras representaciones han reclamado certezas para el biodiésel en todos los foros y las instancias en las que se ha hablado sobre las políticas nacionales para los biocombustibles.

Nosotros hemos reclamado por el apoyo de la provincia y de los funcionarios lo tenemos. Después bueno los resultados no son lo que nosotros estamos necesitando y los plazos se van alargando... pero bueno a la problemática los funcionarios de la provincia la conocen. Yo diría que han llegado hasta donde han podido.

- Acaso no fallen los funcionarios provinciales, sino su nivel político.

-Es lo que estoy intentando decir. Creo que el funcionario provincial llega hasta un cierto nivel de decisión y después uno se encuentra que hay instancias nacionales a las que directamente es muy difícil acceder. Una es la Secretaría de Energía de la Nación, que tiene una libertad para resolver cuestiones que terminan afectando a empresas de la provincia de Santa Fe. Ahí es donde nosotros tenemos que hacernos fuertes para defender los intereses provinciales. Tal como lo hacen las otras provincias. Acá hay que defender los intereses del biodiésel y entender que hay que defenderlo porque un recurso santafesino. Fíjese que las provincias petroleras defienden los intereses petroleros, las provincias que tienen producción de bioetanol de caña o bioetanol de maíz, como Tucumán o Córdoba, hacen lo mismo. Y en cambio nosotros, por ahí estamos un poco relegados no tenemos lo mismo. Los santafesinos tenemos que defender a la gente que produce la soja y que le agrega valor a la producción sojera. Es un recurso provincial valiosísimo. Lo venimos diciendo desde siempre: el biodiésel aporta trabajo, movimiento económico a localidades que de otra forma no tendrían ninguna actividad industrial.

- Parece difícil poder corregir en la reglamentación por vía de un decreto, lo que ya está en la nueva ley, ojalá lo consigan.

- No tenemos que bajar los brazos.

Definiciones

"Santa Fe es la provincia más importante en la producción de biocombustibles ya que posee el 80 % de las firmas del país dedicadas a la producción de biodiésel a partir del aceite de soja (…) Y lo hizo a partir de una ley que fue impulsada por el entonces presidente Néstor Kirchner y que contó con el respaldo de todo el arco político del país", que hoy los santafesinos han perdido.

Aquella norma al asegurarle un mercado interno en los surtidores al biodiésel "generó importantes inversiones que impactaron en ciudades y pueblos de baja o nula radicación industrial o agroindustrial hasta ese momento y los sumó al arco productivo que aprovecha los insumos locales primarios".