Inauguraron el imponente edificio de los Tribunales de Reconquista

Miércoles 20.10.2021 - Última actualización - 19:52

18:43

El gobernador Perotti y los ministros de la Corte encabezaron el acto central. La inversión ascendió a 870 millones de pesos.

Por Gustavo Capeletti

Este miércoles, las máximas autoridades judiciales y políticas de la provincia dejaron inaugurado el magnífico edificio de la Tribunales de la ciudad de Reconquista. La inversión realizada en la obra fue de 874.899.363,60 pesos, y el edificio cuenta con una superficie total cubierta de 7.600 m2 y con una posibilidad de ampliación en el 3° piso, distribuidos en subsuelo, planta baja, primer piso, segundo piso y tercer piso (biblioteca y sala de reuniones).

La ceremonia estuvo presidida por el gobernador Omar Perotti y por el presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco, y participaron además los ministros María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, el procurador Jorge Barraguirre, el juez federal Aldo Mario Alurralde, el intendente local Amadeo Enrique Vallejos, numerosos funcionarios judiciales, políticos en funciones ejecutivas y del poder legislativo.

La ronda discursiva fue abierta por el titular del Alto Tribunal, que dijo sentirse feliz por este hito y por la circunstancia no menor de que acto fuera presencial después de tanto tiempo. Escalonó su mensaje en varios tramos en los que abogó por que la justicia “mantenga abierta las ventanas” de la flamante nueva sede “no solo por el Covid” sino también para “estar atentos a las demandas de la sociedad”.

El Dr. Falistocco vaticinó que la megaobra del palacio judicial traerá aparejado un círculo virtuoso de desarrollo en sus alrededores, ya que seguramente “cobijará nuevos comercios y servicios que hacen también al desarrollo de la ciudad”, que “generarán mano de obra”.

En sus palabras inaugurales, hizo referencia a que la obra fue iniciada por el gobierno de ex gobernador Miguel Lifchitz y concluida por la gestión de Omar Perotti, “como debe ser en la vida democrática” y que le “agrega valor edilicio, patrimonial y estético a Reconquista y todo el norte”.

Enseguida, aludió a la demanda ciudadana de justicia, que crece por el hecho de que la sociedad adquiere más derechos: “¡Vamos a la justicia!”, parafraseó para ejemplificar la nueva consigna que hace tiempo se hizo carne en la gente.

Dijo al respecto que es necesario que “vayamos adecuando la labor a las exigencias que tenemos” y destacó que “por suerte el poder judicial tiene poder de autocrítica. Tenemos que aspirar a un cambio de gestión, por eso es necesario que soplen nuevos vientos”.

Jueces activos

En esa misma línea, abogó por un “juez más activo, que tome contacto con el caso apenas se suscite, y no esperando el momento final dictando una sentencia, que sea un auténtico director del proceso, tal como se lo marca la ley, que conozca las partes y no que intervenga solo al final para dictar sentencia.

El ministro, en otro tramo de su alocución, anunció “la buena noticia que, dentro de pocos días, tras las capacitaciones, se va a implementar el juicio oral en las causas civiles”, y apreció que esa oralidad va a traer un “acortamiento de los tiempos”, con lo cual “un juicio que duraba seis años, hoy dura un año y medio”. En la dos grandes ciudades, Santa Fe y Rosario, ya se está llevando a cabo y antes de que finalice este año se va a implementar Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista. El funcionario hizo hincapié en que de esta manera “los ciudadanos sabrán quién es el juez que resolvió su caso”.

En tanto, aseguró que todos los miembros de la Corte están decididos y comprometidos a llevar adelante estos cambios que “van a legitimar cada vez más al Poder Judicial” ya que es imperativo el compromiso de los tres poderes para tener un mejor servicio de justicia, al tiempo que sentenció que la palabra “independencia” no tiene otra que la circunscriba o la vulnere.

“Ni ciega ni sorda”

A su turno, el gobernador Omar Perotti calificó a la obra como de “magnitud, que necesitaba Reconquista y todo nuestro norte”. “El orgullo de nuestro gobierno de haber continuado y haber terminado esta obra, asumiendo un compromiso del Estado en su continuidad y de la necesidad de contar con este edificio”, puso de relieve.

Luego, formuló el compromiso de ayudar construir una nueva maestranza municipal para Reconquista en atención a que el terreno donde se erigió la sede tribunalicia fue donado por el municipio con la promesa que luego la provincia de haría cargo de la construcción del nuevo corralón.

“Este edificio tiene por sí solo la magnitud, la consideración y, sin duda, la admiración de quien lo conoce. Después de haber escuchado al presidente de la Corte, sin duda que, si se cumplen plenamente esos planteos y eso deseos, este edificio lucirá muchísimo mejor”, expresó.

“Creemos firmemente en la independencia de los poderes, pero no en la indiferencia. Es un momento de colaborar, de sumar esfuerzos frente a la magnitud de los hechos que la justicia debe enfrentar y de los reclamos existentes nuevos que la sociedad tiene, y que mira a los tres poderes en ese reclamo, y que muchas veces no es de su real preocupación si es facultad del poder legislativo, judicial o ejecutivo resolverlos; lo que quiere es que se le resuelva y eso exige un trabajo conjunto, eso exige colaboración y no indiferencia”, aseguró Perotti.

El titular de la Casa Gris pidió que “la justicia tenga la venda por la imparcialidad” pero que “no sea ni ciega ni sorda”, y eso “nos va a permitir a todos una mejor justicia”.

Razón y justicia

El obispo diocesano de Reconquista, Ángel Macín, fue el responsable de impartir la bendición religiosa en la que citó a “Dios como fuente de toda razón y justicia, tal como señala el preámbulo de nuestra Constitución”.

Monseñor Macín reflexionó que por el lugar “pasarán muchas personas con sus historias, reclamos, sufrimientos y esperanzas” al igual que “trabajarán diariamente los que oficiarán de instrumento en la búsqueda de la verdad y la justicia”.

Y luego pidió que Dios derrame “sabiduría y prudencia sobre todos para contribuir al bien común”, para cual citó la tradición judeocristiana en la cual el Rey Salomón, al ser puesto al frente de su pueblo para gobernar e impartir justicia, imploró el “don de la justicia”.

Memoria descriptiva

El edificio cuenta con una superficie total cubierta de 7.600m2 distribuidos en subsuelo, planta baja, primero, segundo y tercer piso (incluidas la biblioteca y sala de reuniones), que demandó aproximadamente la inversión de unos de $ 870 millones de pesos. Además, cuenta con la posibilidad que se le agreguen unos 1.800m2 en la tercera unidad, para el caso de que así lo demanden las necesidades del servicio de justicia en un futuro inmediato.

La flamante sede judicial concentrará la prestación de todo el servicio de Justicia de la ciudad en único edificio, el que incluye a los actores principales del proceso penal como son los funcionarios del MPA y del SPPDP, según lo ha decidido la Corte Suprema de Justicia. Aproximadamente, se espera que cumplan sus funciones diariamente más de 150 personas entre empleados, funcionarios y magistrados.

Entre las dependencias auxiliares se cuenta con un estacionamiento en el medio subsuelo, alcaidía, Cámara Gesell, dos salas de audiencias orales, dos salas de audiencia IPP (Investigación Penal Preparatoria), una sala de audiencia para el Juzgado de Familia, dos salas de mediación y dos salas de audiencias para los Juzgados Civiles entre las funciones específicas más importantes.

Además, cuenta con sistema de videovigilancia, sistema de alerta y extinción de incendio, grupo generador, sistema de acondicionamiento de aire central y una cubierta verde sobre el primer piso que ayudará a la retención de agua de lluvia, actuando también como aislante acústico y térmico.