Eduardo Domínguez: "No me molesta la irregularidad, me molestan otras cosas"

El DT sabalero habló en conferencia de prensa luego de finalizado el partido y dejó algunas frases interesantes “vamos a necesitar el apoyo de nuestra gente”.

Algo molesto Domínguez se refirió al partido que hizo su equipo en lo que fue derrota 1-3 ante Argentino Juniors en el estadio Diego Armando Maradona.

-Como lo dije muchas veces es muy difícil analizar tan profundamente un partido a los 15 minutos de terminado. Hoy nos han faltado muchas cosas, pero de igual manera sabemos que es un golpe fuerte porque teníamos la ilusión de venir a ganar a asta cancha

El tema es saber como nos levantamos, vamos a necesitar el apoyo de nuestra gente, un partido malo lo puede tener cualquier equipo, el tema es como nos levantamos, ahí debemos focalizarnos, levantarnos, pisar fuerte, hacer valer nuestra casa, y saber para que estamos.

-¿Qué buscó con la inclusión de Santiago Pierotti?



-Esta es una cancha chica que se hace un juego muy físico y rápido, los últimos dos, Santiago los hizo muy bien, nos da eso, nos da frescura, no lo pudimos utilizar por la confusión que tuvimos en el primer tiempo.

-¿Cómo vio la actuación del árbitro?



-Felicitamos la superioridad de Argentinos, si creo que en una situación puntual (la expulsión de Aliendro y la falta a Bernardi por parte de McAllister) difiero con el árbitro, pero Argentinos nos superó en todas las líneas, nos ha hecho sentir muy incómodos desde el inicio, ha hecho un grandísimo trabajo, nosotros no supimos superar esos inconvenientes.

Nuestra confianza cayó demasiado bajo y la de ellos estuvo muy alta, esto influyó en el resultado.

-¿La seguidilla de partidos?



-No vamos a atribuir a la parte física la derrota de hoy.

-¿Ayuda la revancha rápida el domingo?



-No tenemos revancha, no volvemos a jugar contra Agrentinos Juniors. Debemos levantarnos y volver a ser fuertes. Estudiantes es un gran rival, un rival muy duro pero nos tenemos que hacer fuertes para saber para que estamos.

-¿Le molesta la irregularidad del equipo?



-Me molesta haber jugado como jugamos hoy, no la irregularidad, son canchas que son difícil de jugar, me molestan otras cosas, no la irregularidad, en el anual estamos dentro de los primeros cinco, tan irregulares no somos, hemos salido campeones el torneo pasado y altibajos siempre van a haber. En los grandes equipos hay altibajos y nosotros no somos de las grandes instituciones… en realidad me molestan otras cosas no las irregularidad.