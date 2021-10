El momento de las pibas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las más destacadas solistas femeninas de los géneros urbanos se unieron en esta crew, que comienza a perfilarse como una de las revelaciones. Con el lanzamiento de “Like This”, su segundo single y videoclip, levantaron la vara de la producción de un proyecto en consolidación. De este proceso habló El Litoral con tres de sus integrantes.

Da Girls es la crew que une a mas talentosas cantantes y compositoras del género urbano de Santa Fe. Mila (Milagros Zur), Bastet (Milagros Céspedes), D.A.M.A. (Avril Dumas), Ana Milagros (Milagros Hernández) y Anto Rege (Antonella Regenhardt) plasman su arte componiendo temas que mezclan rap, trap, pop, hip hop y géneros relacionados. A sólo meses de su lanzamiento, pisaron muchos escenarios, como la apertura del recital de Barderos en el Anfiteatro Juan de Garay, el 11° Aniversario de Tribus Club de Arte (en El Óvalo) y la presentación en el Teatro Atlas de Rosario, convocadas por músicos de esa ciudad.

El domingo 17 presentaron su segundo videoclip, “Like This”, durante el show que dieron en Tribus para festejar un año del debut: un relato audiovisual donde unen sus estilos personales para contar una historia en común. De todo eso, y de lo que se viene, hablaron Mila, Bastet y Anto con El Litoral

Lanzamiento

-El domingo 17 salió el video de “Like This”, que es un salto de producción. ¿ Qué recepción tuvieron?

Mila: -Creo que todavía seguimos flechadas con lo que fue todo el domingo: El show en Tribus.

-Ese mismo día tuvieron el show con Delfino...

Mila: -Sí: Ese mismo día se estrenó las 22 el video por YouTube; lo vimos por la pantalla grande todos juntos, después tocó Delfino y después nosotras, Así que fue una noche hermosa, en la que se vivieron muchas cosas: Lo sigo recibiendo mensajes seguro ustedes también Y lo que fue la noche. Pero bueno ahora seguimos Obviamente publicitando el video y futuros shows, seguramente.

-Aparte era el primer show de ustedes como número central. Antes habían tenido otras invitaciones, incluso estuvieron en Rosario.

Anto: -Tuvimos invitaciones especiales, acá el evento era nuestro. Estamos con un equipo de trabajo a la par, también con proyectos nuevos que toman diferentes tiempos. Tenemos invitaciones a otros eventos que no son para tocar, porque sí o sí cuando vamos a hacer un show vamos todas juntas; pero por ahí tenemos invitaciones para ir de jurados o hacer presencias en otros eventos.

Hace poquito fuimos de jurado con Ana Milagros a Rosario, a un evento en el Atlas: “ Talento del asfalto” se llama, hermoso evento.

Al completo: las cinco integrantes en la Casa Cingolani, donde se rodó el video de “Like This”, estrenado el domingo 17.Foto: Gentileza Aries Producciones Audiovisuales

Narrativa

-Desde el primer video hay una evolución a nivel de producción. ¿ Cómo se fue armando este equipo que tienen alrededor? También está Maxi Loproduce desde las bases instrumentales.

Bastet: -En realidad Maxi no es parte del equipo, sino que a él lo contratamos para trabajar. Es productor, trabajamos con él en nuestra primera canción, y lo elegimos para trabajar en la segunda. El nos realiza los beats, que vendrían a ser la base, y la grabación de las voces, la masterización.

Con los filmmakers (Breaking Films: Luis Picard, Benjamín Sarco y Santiago Salerno) pasó lo mismo: por recomendaciones, porque alguna de las chicas los conocía: probamos trabajar con ellos y estuvo bueno. La diferencia con el primer video fue que ese es como “one shot”, cantando a cámara, no tiene una historia; lo que decidimos hacer con el segundo es crear una historia, hacerlo más tipo película. Tuvo un lindo resultado, a la gente le va a gustar.

Anto: -En el primero también recién nos conocíamos, nos estábamos formando; fue la primera canción, que nos hizo formar el grupo de trabajo, nos hizo unir. Ahí dijimos: “A este proyecto vamos a darle para adelante”. En este ya se ve que el grupo de trabajo estaba armado, y pudimos hacer más cosas, demostrar más. El primero fue bastante improvisado, pero tuvo un éxito hermoso.

-El primero se llama justamente “Da Girls”, tiene esa necesidad de poder presentarse cada una. En el segundo están los carteles cinematográficos de quién es cada una pero se reparten y van acoplando lo que dice cada una en el conjunto.

Bastet: -Claro en el primero es como que cada una se presenta diciendo quién es; En el segundo hablando todas de la misma historia.

Personalidades

-De todos modos en los dos se va poniendo en juego la identidad y el estilo de cada una.

Anto: -Somos muy diferentes.

Mila: -Eso es cierto. Siempre queremos destacar eso porque somos muchas (somos cinco); entonces nos agarramos a lo que mejor le sale a cada una, el estilo que tiene cada una, y lo queremos representar para distinguirnos y para que haya variedad, que es lo que le gusta la gente. Hay de todos los géneros, de todos los estilos. Nos encanta, y por ahí lo hacemos un poco sin querer.

Anto: -Somos cinco diferentes artistas que nos unimos, y quedó esa esencia y la respetamos. Es lo que nos hace diferentes: no somos iguales pero podemos trabajar juntas.

-Funciona como grupo pero ninguna pierde la identidad.

Anto: -Somos artistas diferentes: estamos en el mismo grupo pero no hace falta vestirnos del mismo color todas. Estamos cada una con una personalidad fuerte.

-Sería raro.

Mila: -Medio Bandana (risas).

Bastet: -Si te pones a ver, la mayoría de los grupos son así; y romper con eso fue como que llamó la atención de la gente. Uno va y espera ver a todas las chicas haciendo la misma coreografía, con trajes todos iguales. Nosotras rompimos con eso y fue una de las cosas que más le gustó a la gente. Nos decían: “Me encanta cómo cada una tiene su propio estilo”.

-Eso le crea el momento a cada canción. Especialmente en esta se nota más: está la historia pero cada momento tiene el clima que le va dando la voz protagónica de ese pasaje.

Mila: -Estoy conforme con lo que hicimos la primera vez, Lo sigo cantando en vivo y siento que nos representan una banda; Y que ya en el segundo, haciéndolo en vivo viendo el video se nota el avance. Quisimos representar esta ficción, hacer algo distinto y ya mostrarnos como proyecto, como grupo, que antes no lo éramos. Tal vez ahora sí: fue de casualidad, y hoy ya somos un grupo bien consolidado, con un equipo de trabajo.

Sumar

-Ustedes habían empezado cada uno por su lado. ¿Cómo fue dar el paso de acoplarse a una cosa más grande y correrse de ser solista?

Bastet: -Empezamos uniéndonos para hacer una canción: fue como que cada una por su lado iba armando su carrera. Surgió la idea y nos juntamos para conocernos primero, porque nos conocíamos algunas de lejos nomás.

Surgió el primer tema, y era como que la gente lo pedía. También nos llevábamos muy bien, la forma de crear la canción fue súper dinámica. Juntas es como que tenemos una energía diferente.

Anto: -Éramos las únicas artistas femeninas de la ciudad, o casi, y nos conocíamos. Llegó la invitación de parte de Milu (Bastet) de hacer un feat, una canción entre varias personas. Nos juntamos, la grabamos, pintó la mejor onda, y después funcionó. Ahí dijimos: “¿Qué pasa si funciona, si le damos para adelante?”, y ahí nos juntamos para organizar cómo seguíamos. Pero fue bastante improvisado.

Mila: -De repente te llaman para shows, eventos, y vas con tus amigas todas juntas. Nos querían juntas no solo el público sino los mismos organizadores: era como “vengan a cantar su tema y armen algo”. Antes hacíamos un show donde cada una hacía un tema solista y después el tema todas juntas. Fue súper lindo, siempre lo disfruté, porque es como estar con tus amigas arriba del escenario, haciendo lo que te gusta.

Bastet: -Eso es lo que más se disfruta.

Mila: -Entonces nos pareció que lo mejor que podíamos hacer era continuar con un segundo tema y seguir con ese proyecto de grupo. Se presentaron varias oportunidades en donde nos querían en conjunto, y hace como cuatro o cinco meses que lo venimos armando bien como grupo.

Anto: -Tenemos show renovado.

Variedad

-En el show, además de esos dos temas conocidos, ¿qué más están tocando?

Anto: -Como tenemos un grupo de trabajo, sacar cosas para que se vean lleva tiempo, procesos. Pero tenemos feats armados de a dos, más dinámicos, y temas entre todas, que ya están prácticamente listos. Y también proyectando lo siguiente: hay material, falta sacarlo nomás.

Bastet: -Falta sacar el material de los feats (que serían yo con ella, ellas dos, y así) y estamos empezando a crear una nueva canción juntas..

-Está bueno porque en el show se va moviendo: no te pone la presión de que en todos los temas tienen que estar las cinco.

Anto: -Es dinámico, entretenido.

Mila: -Estamos haciendo cosas re distintas: en los feats hay dos reggaetones, un R&B, un trap y lo que puede ser un trap-rap. Sigue siendo un show completo, variado, y mucho más dinámico.

-Con esto cada una va a tener más tiempo de mostrar lo suyo.

Anto: -Es que cada una tiene la libertad de decir lo que le salga del corazón, lo que le representa; pero también organizándonos a contar una historia, a basarnos en algo. Así que la identidad siempre va a estar.

Abrir puertas

-En Santa Fe los géneros urbanos siempre fueron más de “los vagos”. ¿Cómo fue para ustedes largarse a hacer esto y entrar al ecosistema?

Mila: -Yo había arrancado hace como un año, año y medio atrás. También nos acompañó una época, un momento cultural favorable hoy en día para las mujeres. Así que la verdad que no tuve ningún problema: un par de situaciones que seguís pasando en tu día a día. Pero la verdad que todos me trataron muy bien: cualquier persona, no solo los hombres del género, las mujeres también. Mirá cómo me hice amiga de todas (risas). Así que la verdad que nunca la pasé mal en ese sentido. siempre se me abrieron las puertas en todo lugar.

Bastet: -Por mi lado también: se podría decir que los hombres no te buscan bronca ni nada. Es más, por ahí sentí que nos dan una oportunidad que entre ellos no se dan: “Uh, mirá, esta es mina y está haciendo música: vamos a ver qué onda”.

Anto: -Sí, ya no es más como antes, ahora el que otro haga algo lindo te incentiva a que todos sigamos haciendo cosas. Así que por suerte compartimos el mismo género urbano, súper buena onda entre artistas.

-La verdad es que oxigena: mucho “olor a huevo” en el ambiente. Ustedes son una brisa fresca.

Mila: -Aparte otras chicas que tienen ganas de hacerlo, y tal vez no sé animaban por cualquier razón, hoy en día tal vez ven que se puede: que estamos acá. que estamos en todos lados.

-Tampoco que se conviertan en la sexta.

Anto: -No, ya somos muchas.

Mila: -Me encantaría recibir a todas las minas de la ciudad que quieran, pero ya somos un montón.

Anto: -Pero apoyamos, como nos hubiese gustado a nosotras que no dijesen: “Denle para adelante; hacen algo lindo, la mejor”, lo mismo le tiramos a las chicas de nuestro género Por ahí les cuesta más, que por ahí son tímidas o les da miedo entrar a un ambiente que es más masculino. Incentivamos a todos y a todas para que hagan lo que les gusta.

Tiempos

-A muchos artistas el despegue los agarró durante la pandemia, así que estaban en las redes y las plataformas pero no tenían la posibilidad de desarrollar un show ¿Cómo vivieron en ese tiempo y cómo fortalecieron el vínculo en ese período?

Bastet: -Aprovechamos esa etapa para la creación: nos juntábamos y aprovechamos a crear hasta que volviesen los shows. Porque encima nuestro grupo surgió en parte durante la pandemia; después hubo una época en que se pudo hacer shows con gente sentada, tranqui, y después volvió. Ahí, como ya habíamos tenido shows, teníamos una abstinencia (risas).

Mila: -Analizándolo ahora, más lejanos del año pasado, creo que no se pudo haber dado mejor. Nos conocimos en septiembre-octubre del año pasado, y ahí nomás fue para hacer el tema en conjunto. El show de Tribus lo hicimos el 17 porque fue la primera vez que tocamos juntas el año pasado: fue como el cumpleaños de Da Girls. Hace un año se abrió un poco todo y pudimos estar tocando todos los fines de semana durante el verano.

-¿Cuál fue el debut?

Mila: -Fue un show al que nos invitaron en Under Caps de Santo Tomé, en las Cinco Esquinas. Fue hermoso: era streaming en ese momento; había personas que estaban organizando, un par que nos vieron ahí. Fue vía Instagram, me parece. Creo que el primero en que hubo público fue nuestro primer Tribus: con protocolo, separados.

Por eso digo que se dio todo tan bien: vino el verano, se abrió todo, tocamos una banda...

Anto: -Teníamos hasta dos shows por fin de semana.

Mila: -Después cuando volvió a cerrarse todo, abril-mayo de este año, ahí es cuando nos pusimos a componer nuestro segundo tema, y con el video. Ocupamos el tiempo, no lo perdimos en ningún momento. Y ahora ya estamos otra vez para salir a los escenarios con video y show nuevo.

-¿Cómo sigue ahora?

Bastet: -Primero vamos a ir sacando estos feats, con video, que ya están armados. Y otro tema juntas con video.

Mila: -Lo próximo es subir el material que estamos presentando para que la gente lo pueda disfrutar; y obviamente seguir tocando por todos lados. La idea es también salir de la ciudad, ir a recorrer un poco por la provincia o tal vez más lejos: ya veremos.

Anto: -Ya se están armando cositas, unas giras. Gente que nos va a acompañar, programando todo. Y por supuesto creando música nueva para que todos puedan escuchar.

-¿Fechas de salida?

Mila: -A mí me gustaría un tercer tema en el verano.

Anto: -Pero va a salir antes un mini disco de los feats. No tenemos una fecha.

Mila: -Viendo que llega también, porque las oportunidades aparecen. Por ahí estás planeando algo y viene algo mejor. Así que abiertas a lo que pueda venir.

Nueva etapa

-De hecho las están invitando a ciclos como el del Mercado Progreso. A medida que las van viendo...

Mila: -Antes nos manejábamos solo con el Instagram, llegaban mensajes de “queremos invitarlas”, o alguna persona conseguía el teléfono de alguna. Ahora estamos con un manager, “Chengo” (José) Altamirano, que nos está ayudando con toda esta parte del booking de shows. Súper contentas de que nos pueda brindar una mano.

Anto: -Es un equipo de trabajo: todos los de atrás que no se ven pero que también nos están acompañando y apuestan a nosotras.

-Como Sol Cerchiara, que las está promocionando.

Bastet: -Claro, tenemos eso por un lado, también el equipo con nuestro productor nuevo, que es Isa.

Anto: -Isa P, de YBN Records. También tenemos sonidistas, salas de ensayo.

Bastet: -También hubo un cambio en eso. Cuando arrancamos fue más espontáneo todo, y ahora ya tenemos una organización, un equipo, días fijos de ensayo: cuatro en la semana.

-Lo que te pone una responsabilidad.

Anto: -Hoy en día lo tomamos diferente. Antes era un hobby, lo hacíamos solamente por gusto. Hoy (además de hacerlo por gusto, obviamente) lo tomamos como un trabajo.

Bastet: -Es nuestro trabajo y nuestra prioridad: tratamos de dejar nuestras vidas cada una. Si una tenía un montón de horarios de trabajo, trata de sacar un poco de horas para dedicarle más a esto.

Anto: -Dejamos un poco para este proyecto hermoso. Estamos apostando a esto, así que Da Girls a full.