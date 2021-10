Valdano, el mote de Patoruzú y aquel pedido de Bilardo en la final de México

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nacido en Las Parejas, es un santafesino que se proyectó a nivel mundial y es una de las principales referencias del Real Madrid. El Litoral anunciará en los próximos días la publicación de la entrevista multimedia con Jorge Valdano en exclusiva.

Dejó el café a medio terminar y ni siquiera se comió la medialuna. Jorge Valdano es una institución en el Real Madrid. No tanto como Di Stéfano (no hubo otro como él, salvo Santiago Bernabeu, naturalmente), pero Jorge Valdano es una gran referencia en Madrid y se tomó un largo tiempo para charlar con El Litoral en un hotel de la ciudad española.

Quedó atrás aquel flaco que llegó de Las Parejas a Newell's para ser campeón en 1974. Casi de manera imprevista, le tocó enseguida debutar para la selección siendo prácticamente un juvenil. Haber integrado el equipo de Menotti que salió campeón en el Esperanzas de Toulon en el 75 fue el paso previo a una convocatoria que le llegó casi de casualidad. River y Boca no prestaban los jugadores y la selección jugaba un amistoso contra Uruguay en el Centenario de Montevideo. No dudó el Flaco y convocó a varios juveniles. Entre ellos, Passarella -que no era tan pibe- y Valdano, que fueron al banco en aquel partido.

La charla giró en torno a todo. Contó de qué manera se enteró de la muerte de Maradona y qué es lo primero que surge cuando toca ese tema. "Lo primero que pensé fue: ¡pobre!...", una palabra que resume muchísimas cosas, sensaciones y toca en lo más íntimo el sentimiento de una persona que estuvo a su lado en el momento de máxima gloria.

Valdano cuenta anécdotas increíbles y tira frases contundentes. Su estado físico es impecable y confiesa que lo mantiene con mucho gimnasio. "Antes que llegaras, hice mi rutina, como siempre", cuenta. Y recuerda que en ese mismo año en el que apareció en el fútbol grande, en aquel equipo en el que compartió plantel con Mario Zanabria, Pomelo Ribeca y el Mono Obberti, entre otros, le tocó, con Newell's, jugar un partido en la cancha de Colón. "De ese partido me quedó grabado el apodo que me puso un periodista de Santa Fe. Y la verdad es que me gustó, pero no me quedó y fue una pena. Un periodista de Santa Fe dijo que yo parecía 'Patoruzú' y me encantó. Me sentí halagado por la comparación y reflejado. Será porque en la cancha corría mucho y andaba por todas partes".

El campeón del mundo Jorge Valdano, una referencia total en Real Madrid, junto al periodista de Diario El Litoral. Una charla mano a mano imperdible. Foto: El Litoral

Valdano también contó una anécdota del día de la final, con Bilardo como protagonista. "Nosotros teníamos dos sectores en la concentración del América. Algunos estaban de un lado y otros estábamos del otro. A mí me tocó muy cerca de la habitación de Bilardo. Ese domingo de la final, me desperté y cuando salí de la habitación lo hice casi a la par de Carlos. Entonces, nos pusimos a hablar del partido con los alemanes y él me dice: 'El partido ya está, diez contra diez, empate, y hay un duelo personal y el que lo gana, es campeón del mundo'. Entonces, le dije que lo entendía perfectamente y que si Diego estaba bien, éramos campeones. Pero él me miró y me dijo: 'No, no... Diego está bien pero está en el grupo de los diez. El que no está en el grupo de los diez sos vos. Mano a mano con Briegel todo el partido'. ¡¿Cómo yo?!, le dije... Fue la peor noticia que me podía dar. Pero me dijo: 'Pibe, si vos ganás ese duelo, somos campeones del mundo'. Y en mi gol, fue una desobediencia... Cuando terminó el Mundial, en una entrevista dijo que 'después de haber visto lo que hizo Valdano, no tengo más nada que decir'. Y yo le aclaré algo, que contaba las cosas buenas pero no los goles que erré... Para mí fue un honor, porque en todo equipo, el primero que sale es el delantero. Y yo era el único delantero de ese equipo y sin embargo jugué de titular todos los partidos y no salí nunca... Un orgullo". Y hay que verlo a Valdano regocijarse con esta situación que sucedió hace ya 35 años, pero que permanece muy arraigada a sus recuerdos más queridos.

El Litoral publicará la entrevista multimedia completa y en exclusiva, en Madrid, con Jorge Valdano, en los próximos días, pero vale este adelanto para ir madurando un contenido imperdible de un hombre que al margen de haber sido lo que fue, como jugador y entrenador, con fama mundial, es alguien que no olvida ni reniega de sus orígenes en Las Parejas. Es uno de los tantos santafesinos que han logrado proyectarse desde uno de los tantos rinconcitos de nuestra bota, para convertirse en uno de los hombres más prestigiosos de la historia de nuestro viejo, glorioso y querido fútbol argentino.