Es uno de los puntas preferidos y "mimados" por Eduardo Domínguez en Colón. Ya comenzó a entrenar, luego de la fractura de costilla.

Colón Leguizamón: "El campeonato fue algo muy lindo, pero hay que dar vuelta la página"

Nicolás Leguizamón, de las inferiores sabaleras, es uno de los "preferidos" por Eduardo Domínguez. Claro que, desde hace algunos partidos, está afuera por la fractura en una de sus costillas. De cara a lo que se viene, se ilusiona con volver al primer equipo, pensando en la gran final del 17 de diciembre.

"No tengo claro cómo se dio la lesión. Tuve un choque en el partido con Boca y en la semana comencé a sentir dolores. Ya después contra Banfield terminé muy dolorido y pedí la placa, donde salió la fractura. Ya estoy entrenando y eso me pone muy bien", dijo "Legui" por LT 10.

"Son rachas, por ahí te toca. Hay que trabajar desde todos los puntos, haciendo hincapié en varios aspectos. Si uno baja mucho también queda lejos del arco. Un montón de cosas tienen que ver. Ni hablar de cómo funciona el equipo. Hay cosas que se trabajan y a veces no salen. Son momentos", agregó el delantero, en el momento e sequía de goles de los puntas en el Colón Campeón.

Sobre el momento de Colón, Legui dijo: "No es fácil jugar en la actualidad. Todos los rivales son complicados y los partidos son cerrados. Son las situaciones que tenemos que superar. Para eso trabajamos. Queremos sumar, yendo partido a partido y ver para qué estamos. Ya logramos el objetivo de ser campeones, clasificar a la Copa Libertadores y la final de fin de año".

Y agregó sobre la relación con Oscar Leguizamón, su papá, y dijo: "Siempre hablo con mi viejo. Él jugó y sabe algo, pese a que jugó en otra posición. Soy autocrítico y con respecto a eso siempre charlamos. Como era defensor, me dice cosas para ver cómo puedo superarme".

Luego, el delantero nacido en El Quilá, agregó: "Esto es fútbol y no hay que desesperarse. Lo importante es el presente del grupo y ser pacientes, por las cosas siempre llegan", destacó el delantero sabalero en otra parte de la charla.

También se le pidió una reflexión sobre el momento de los delanteros del equipo e indicó: "En este torneo no tuvimos tanto contacto entre los delanteros. Facu (Farías) es quien viene jugando, con otras características. Sí compartimos todos en las prácticas, pero no pudimos estar como titulares, porque nos tocó rotar. Quizás los cambios son por el rival y el tipo de partido que se puede dar. El técnico ve cosas y nosotros lo entendemos así. El grupo está por encima de todo y entendemos el mensaje".

Sobre su momento deportivo, dijo: "Se fue variando, porque el técnico lo pensó así ante la falta de resultados. Como me pasó a mí, de ir jugando poco, se debe a la búsqueda de alternativas. Cuando uno está con continuidad, las cosas salen un poco mejor. En eso soy autocritico y es por algo. Seguramente me tocó salir porque un compañero estaba mejor. Cuando uno frena un tiempo, como me pasa ahora, es complicado ganarse un lugar. Mucho más con los trabajos exigentes que se dan. Entonces no es fácil meterse de nuevo. Ojalá pueda encontrar mi mejor versión para aportar", indicó.

Y por último se refirió al título que logró en la Copa de la Liga Profesional y afirmó: "El campeonato fue algo muy lindo y soñado, que se esperó muchísimo. Tenemos presente que fue grande, pero ya pasó y no podemos quedarse solo con eso. Queremos ser competitivos y progresar. Quizás hubo una relajación en algún momento, pero pasamos ese estado de felicidad para levantar. Hay que dar vuelta la página y mirar lo que viene".