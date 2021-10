Una familia de música y poesía

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El encuentro organizado por la Agrupación Coral Ars Nova regresa tras un año de ausencia, cargado de mensajes positivos. Ocho de Base, Agrupación Coral UTN Santa Fe, el Coro de la FCJS y el coro organizador serán de la partida, con un cierre de masa coral con más de cien participantes. De todo esto le contó el director Matías Amicuzi a El Litoral.

La Agrupación Coral Ars Nova invita a su XII Encanto Coral, con la participación de Ocho de Base (con Claudio Maldonado como director), Agrupación Coral UTN Santa Fe (conducido por Matías Emanuel Amicuzi Gallina), Coro de la FCJS (dirigido por Rodrigo Naffa) y la propia Ars Nova (también liderado por Amicuzi). El encuentro tendrá lugar el domingo 31 de octubre a las 20.30 en el Centro Cultural Provincial “Paco Urondo” (Junín 2457), con un cierre de masa coral de más de cien coreutas en escena. La entrada tendrá un valor de 300, y se puede adquirir en la boletería de la sala.

Construir comunidad

Cuenta Matías Amicuzi: “Año tras año, la Agrupación Coral Ars Nova organiza y participa del encuentro Encanto Coral, cuyo principal interés es promover el arte coral en la ciudad de Santa Fe. Desde su primera edición en el año 2008, el evento permite a nuestro coro demostrar todo aquello para lo cual trabajó durante el año, pero además, invita a participar a otras agrupaciones corales, logrando un verdadero momento de regocijo ante tanta diversidad”.

Y agrega: “El encuentro es una expresión cultural que enaltece la vida, fortalece lazos y permite disfrutar, en familia, prestigiosas obras corales, vocales e instrumentales, logrando así poder contagiar un poco de esa forma de música que nos une y que amamos”.

En el tiempo

-¿Cómo surgió la idea del Encanto Coral en 2008?

-El Encanto Coral surgió desde el orgánico del coro, pero con una persona que estaba como presidenta en ese momento de la de la comisión que se llama Giselle Fournier. Hasta el día de hoy me acuerdo que nos sentamos en un café en San Martín y Corrientes, y buscamos un nombre que identifique a Santa Fe: al principio surgió el nombre Encuentro Dos Orillas, si no me equivoco; ese fue el primer encuentro de coros que hicimos.

Fue esa necesidad de tener un espacio propio en el cual nos identifique como anfitrión, y la idea (esa fue la consigna hasta el día de la fecha) de no repetir ningún coro: ya hace 12 años en los cuales los invitados que vienen en los Encantos Corales no se repiten. Eso es un trabajo muy arduo, porque se trabaja desde principio de año.

-¿Cómo han vivido la evolución del encuentro a lo largo de los años?

-Una de las cosas más lindas es primero que sea una fraternidad musical: siempre se hace una obra de masa coral como cierre, donde cantan todos los coros invitados; y es ahí donde con la música se deja de lado cualquier tipo de ideal extramusical: solamente sobresale (valga la redundancia) la poesía, la literatura. la música.

También el coro se prepara para recibir a cada uno de los coros invitados: hacen tortas, en cada camarín hay café para servirse, etc.; todo un catering casero. Al principio del coro teníamos como padrino en empresa constructora muy conocida en Santa Fe, que nos bancaba muchísimo; después con la devaluación la empresa tomó la decisión de no apoyar más al coro y a los Encantos Corales, entonces empezamos a trabajar de forma independiente, en la cual íbamos a bordereau.

De todo hay un aprendizaje positivo, obviamente; y esto que decía antes de encontrarse con los coros también te da la posibilidad del vínculo. Y cuando ellos vienen después ya queda la cordialidad de esa invitación de poder ir a sus pagos; porque han venido coros de Córdoba, Rosario, Entre Ríos, etc.; y con los locales.

Ausencia

-¿Cómo se sintió sentirse privado de la posibilidad de encuentro el año pasado?

-No haber hecho un encuentro de coros de forma presencial desanimó, pero a la vez animó a investigar todo lo que estaba pasando en lo virtual, las redes sociales, y participamos de encuentros corales; pero tomamos la decisión de no hacer nuestra propio encuentro, porque se perdía la esencia por la cual fue fundado en ese año del 2008. Esta esencia del compartir: se citan los coros a las 18 y hay una prueba de sala, todo cronometrado: se encargan los coreutas, entran por un lado los coros, salen por el otro, ya está preparado el otro; todo con una continuidad maravillosa.

También contamos con la particularidad de dos locutores, soy yo que me disfrazo, porque creemos que hay que aggiornarse y tenemos ganas de que ese público se divierta, aparte de escuchar la música. Entonces nos hemos disfrazado de yerba mate, de mates; de corcheas, negras; de la dama antigua y el caballero; de psicólogo y paciente, que lo recomendaba para ir a un coro. Esas eran las presentaciones que íbamos inventando con Adriana Quaglia, mi amiga; para llegar al nombre del coro, quién lo dirige, y qué obras iban a hacer.

Hasta ahora siempre contábamos con programas de mano de papel; esta va a ser la primera vez que no va a haber. Entonces era un juego, la gente ya esperaba: poníamos “I Feel Pretty”, una canción, y ya estaban esperando a ver de dónde salía alguien disfrazado y algo iba hacer, un comentario.

Es tan maravilloso tener algo en Santa Fe y hacerlo de forma continua, que bueno, en la pandemia tomamos la decisión de participar de otros encuentros como el de Maipú, en Mendoza, con algo que grabamos; el coro no paro de ensayar de forma virtual, y después forma presencial bajo protocolo. Eso es increíble para Santa Fe: que un coro amateur, vacunados y no vacunados, teniendo el protocolo vigente de ese momento, nunca bajó los brazos y la música continuó sonando. Eso es fenomenal y es un ejemplo para los organismos públicos, etc.

El programa

-¿Qué podrías destacar de cada una de los agrupaciones invitadas este año?

-Que tienen particulares particularidades muy parecidas: el Ocho de Base es un octeto que creo que es la segunda presentación que tiene, o sea qué van hacer como un debut, con un programa de zambas, chacareras y obras populares.

Después el Coro de la UTN: el año pasado, en plena pandemia, quedé como director, y esta va a ser nuestra segunda presentación, con Con “All That Jazz”, del musical “Chicago”; “Java Jive”, es como un jazz que habla del café y el té; “Agua de beber”, entre otras.

El Coro de Ciencias Jurídicas, del cual soy asistente, ya tiene recorrido de presentaciones, y ellos llevan un programa de los Beatles.

-¿Qué programa presentará Ars Nova este año?

-Este año tomé la decisión de un repertorio popular que deje algo en el público: como es el tango “Volver”, como es “El necio” de Silvio Rodríguez, “Sueño dorado”, “Jamás te olvidaré”, entre otras obras. Y tomé la decisión de cerrar con la obra de masa coral que se llama “While my guitar gently weeps” de los Beatles: el texto es muy rico y muy importante, lo voy a explicar esa noche.

Invito a toda la comunidad a acercarse al Centro Cultural a disfrutar de un encuentro de coros, de la música, de las situaciones que van a pasar ahí, y de llevarse un contenido literario y musical a vuestras casas.