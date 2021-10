https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 23.10.2021 - Última actualización - 21:10

21:06

En un partido muy parejo, el equipo de Sauce Viejo se impuso al campeón vigente por 26 a 22.

Torneo Regional del Litoral En el duelo "tricolor", Santa Fe Rugby Club venció a Old Resian En un partido muy parejo, el equipo de Sauce Viejo se impuso al campeón vigente por 26 a 22. En un partido muy parejo, el equipo de Sauce Viejo se impuso al campeón vigente por 26 a 22.

La primera posibilidad de sumar, tras una infracción del local, llegó para el actual campeón y no la desaprovechó Valentini que sumó de a tres.

Continuidad y control de pelota fue lo tuvo el local en los minutos siguientes que le posibilitaron tener un line a cinco metros, pero la defensa se impuso. En esos primeros instantes de juego, un detalle de las formaciones fijas: cada uno obteniendo sus lines y una leve superioridad de Santa Fe Rugby en el scrum.

En un partido tan equilibrado, cada detalle tuvo un gran valor, como fue el caso del scrum. Foto: El Litoral

La paridad en el trámite fue lo que imperó hasta llegar a los 30 minutos. El local tuvo varias situaciones de juego continuado y con buen control de pelota.



Pero el "tricolor" rosario tiene una particularidad: se lanza a jugar, desde cualquier lugar de la cancha, y hace daño. Así llegó, el try del capitán Manuel Rodríguez, tras una jugada en la que participaron la mayoría de los 15.

Los de Sauce Viejo reaccionaron y descontaron con un penal de Fertonani.

Sobre el final, llegó el try local. Una nueva jugada combinada entre forwards y backs, que concluyó con un "rever" impecable de Quirelli para Foradini que, pegado a la formación, se hizo espacio hasta abajo de los palos.

Lo último de la muy pareja primera etapa, fue un nuevo penal de Fertonani, casi de mitad de cancha, para decretar el 13 a 10 parcial en favor de SFRC.

El complemento

A los diez minutos llegó el primer desnivel en el resultado en el segundo tiempo. Pelota recuperada por Gonzalo Galán en mitad de cancha, carrera al ingoal y asistencia para Valentín Fernández que no tuvo inconvenientes en apoyar para SFRC.

Aprovechando el envión, Fertonani de a poco empezaba a convertirse en pieza clave para el local. El apertura anotó dos penales casi consecutivos para estirar la diferencia a 16 puntos.

El vigente campeón no se quedó de brazos cruzados y por la punta, amague mediante, Lizazu llegó al ingoal de SFRC.

Casi nada para el final quedaba, y Nazareno Valentini, como un forward más y en la punta, apoyó el descuento para quedar a cuatro.

Pero eso sería lo último. En un emotivo encuentro, Santa Fe Rugby venció a Old Resian por 26 a 22 y se consolida en el campeonato.

Síntesis

Santa Fe RC 26

Old Resian 22

Santa Fe Rugby: Tomás Derito (Roldán), José Milesi (Bude) y Gonzalo del Pazo (Sakr); Matías Gaggiamo y Guillermo Botta (Capitán) (De Biaggio F.); Tomás Longo (Patrizi), Valentín Iturraspe y Santiago De Biaggio; Santiago Quirelli (Sbiza) y Lucas Fertonani; Agustín Foradini (Giménez Melo), Bautista Galassi, Valentín Fernández, Manuel Borzone (Galán) y Juan Cruz Strada.

Tantos para SFRC: 1 try de Foradini y otro de Fernández, más 2 conversiones y 4 penales de Fertonani.

Old Resian: Luciano Cuminetti (Quinteros), Emiliano Coria (B. Vaismann) y Brian Sánchez (Ávila); Gianfranco Speziale y Facundo Gómez Paris; Agustín Vaisman (Cárcamo), Mateo Senor (Quaranta) y Manuel Rodríguez(Capitán); Guido Candini (Gaite) y Nazareno Valentini; Ignacio Posner (Jaef), Maximiliano Grossi, Felipe Fernández, Lucas Humanes (Lizazu) e Ignacio Irastorza.

Tantos para Old Resian: tries de Rodríguez, Lizazu y Valentini quien además sumó 1 penal y dos conversiones.

Otros resultados

En los restantes partidos correspondientes a la quinta fecha, se registraron los siguientes resultados: En CRAI 55 - Provincial 14, GER 14 – Jockey22, Duendes 24 – CAE 12 y Uni Rosario 38 - Rowing 18.

La próxima fecha, que será la sexta y se jugará el 6 de noviembre, tendrá estos partidos: Estudiantes vs. Uni (R), Rowing vs. CRAI, Provincial vs. Santa Fe RC, Old Resian vs. GER, Jockey (R) vs. Duendes.

TORNEO DEL LITORAL - TOP 10

Equipos PTS

Duendes 24

Old Resian 21

GER 16

Jockey 16

CAE 15

SFRC 11

Uni Ros. 11

CRAI 10

Rowing 4

Provincial 1

Primera

Estos fueron los marcadores de la quinta fecha del torneo de Primera División: Universitario (SF) 21-27 Tilcara (1-5), CRAR 47-14 La Salle (5-0), Los Caranchos 35-6 Logaritmo (5-0), Alma Juniors 17-26 Jockey (VT) (0-5). Posiciones: CRAR 24; Jockey VT 21; Los Caranchos 17; Tilcara 15; Alma Juniors 8; Universitario (SF) 7; Logaritmo 6; La Salle 4. Próxima fecha (6° - 6/11): Tilcara-Alma Juniors, La Salle-Universitario, Jockey (VT)-Los Caranchos, Logarítmo-CRAR.