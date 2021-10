https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cumplimiento de la medida

Congelamiento de precios: desde este lunes habrá clausuras para los que no cumplan

Roberto Feletti, titular de la secretaría, evaluó como "buena" la gestión, pero advirtió que desde el lunes se realizarán intervenciones con aquellos casos "que no cumplan con lo pactado". Y anticipó que se aplicarán clausuras.

La puesta en marcha del congelamiento de precios de 1.432 productos esenciales, trajo polémica entre la Secretaría de Comercio Interior y varios dirigentes empresarios del sector. Y durante este fin de semana intendentes oficialistas e inspectores de municipios de la Provincia salieron a verificar el cumplimiento de la medida impulsada por el Gobierno nacional. Roberto Feletti, titular de la secretaría, evaluó como "buena" la gestión, pero advirtió que desde el lunes se realizarán intervenciones con aquellos casos "que no cumplan con lo pactado". Y anticipó que se aplicarán clausuras. "La primera evaluación del fin de semana es buena. Hay un cumplimiento bastante amplio con un 75% de los productos cumplidos en más del 60% de los comercios que fueron relevados. Y todos los intendentes salieron hacer controles", contó este domingo Feletti. Tenés que leer Congelamiento de precios: hay diferencias de hasta el 40% con los precios actuales En charla con Radio 10, el funcionario adelantó que "en el Gran Buenos Aires hubo un fuerte control de parte de los intendentes y el lunes (por mañana) vamos a intervenir puntualmente en aquellos que incumplieron con algunas clausuras". El funcionario informó que los números parciales del fin de semana fueron proporcionados por la Defensoría del Pueblo y que se está cumpliendo con lo que se preveía: "un retroceso en los precios". "Todavía nos queda charlar con tres empresas muy grandes y lo que tratamos de asegurar es el abastecimiento. Iremos monitoreando todo el trabajo de acá a un mes. Pero hoy insistimos con el diálogo para lograr un retroceso de precios", confirmó. Tenés que leer Congelamiento de precios: el gobierno asegura que no está "atacando" a empresarios Además, Feletti indicó que en los próximos días habrá reuniones con mayoristas y distribuidores para “inducir a la baja” los valores que llegan a los comercios minoristas. Y consignó que "mucho de estos comercios presentaron durante este fin de semana listas de sus compras por encima de los determinados por Comercio Interior. Creemos que esto lo tendremos estabilizado en el transcurso de la semana". El ministro afirmó que seguirá monitoreando y buscando "diálogo" con los privados para que ver cómo siguen los precios después del 7 de enero, cuando vencen los valores máximos fijados en esta nueva resolución. Tenés que leer ¿El congelamiento de precios puede provocar desabastecimiento?: la opinión de un especialista “Para el largo plazo, tiene que haber un acuerdo entre los sectores y que haya una canasta regulada, acordada y que sea permanentemente ofertada”, anticipó. Durante la semana pasada, el Gobierno lanzó la “campaña del control de precios”, a tres semanas de las elecciones del 14 de noviembre. Y varios jefes comunales en el conurbano salieron con sus inspectores durante este fin de semana, para evaluar en el territorio el cumplimiento de la resolución 1.050 de la Secretaría de Comercio Interior, que dispuso del congelamiento por 90 días de los precios de 1.432 productos de consumo masivo al valor vigente el 1° de octubre último.

